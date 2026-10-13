Mỹ nhân đẹp nhất thế giới bị chê bai ngoại hình

Từng được người hâm mộ khen ngợi vì vóc dáng khỏe khoắn, cân đối, Tzuyu (TWICE) mới đây lại trở thành tâm điểm tranh cãi khi ngoại hình bị một nhiếp ảnh gia Đài Loan nhận xét tiêu cực. Những bình luận nhắm vào phần đùi và tỷ lệ cơ thể của mỹ nhân đẹp nhất thế giới khi cô xuất hiện tại tại chặng đua Formula 1 Singapore Grand Prix trong khuôn khổ màn hợp tác với đội đua Atlassian Williams F1 nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng fan. Điều này cũng đồng thời làm dấy lên cuộc thảo luận về vấn nạn body-shaming và những tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe mà các nữ idol phải đối mặt.

Tzuyu tại chặng đua tại chặng đua Formula 1 Singapore Grand Prix. (Nguồn: Instagram)

Tại sự kiện, Tzuyu xuất hiện với nhiều tạo hình khác nhau, trong đó có những bộ trang phục khoe đôi chân săn chắc, khỏe khoắn. Diện áo quây đen phối cùng áo khoác của đội đua, quần short và boots cao cổ, nữ idol mang đến hình ảnh vừa năng động, vừa cá tính. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận được những lời khen về diện mạo, cô lại trở thành đối tượng bị công kích ngoại hình trên mạng xã hội.

Theo truyền thông Đài Loan, một nhiếp ảnh gia tự nhận đã chụp hình cho hàng nghìn phụ nữ công khai nhận xét tiêu cực về vóc dáng của Tzuyu. Người này chê nữ thần tượng có phần đùi to, tỷ lệ cơ thể thiếu cân đối theo quan niệm "nửa trên, nửa dưới ngang nhau", thậm chí đánh giá nhan sắc và vóc dáng của cô không có gì nổi bật. Những bình luận này nhanh chóng khiến người hâm mộ TWICE phẫn nộ, đặc biệt khi Tzuyu vốn được xem là một trong những mỹ nhân nổi bật của Kpop.

Bình luận miệt thị vóc dáng của Tzuyu của nhiếp ảnh gia Đài Loan gây phẫn nộ.

Không chấp nhận việc thần tượng bị đem ngoại hình ra chế giễu, nhiều người hâm mộ đã tìm đến trang Google Business của nhiếp ảnh gia để để lại đánh giá một sao. Theo các nguồn tin địa phương, điểm đánh giá của cơ sở này có thời điểm giảm mạnh, kéo theo làn sóng tranh luận về hậu quả của những phát ngôn thiếu cân nhắc trên mạng xã hội. Trước phản ứng dữ dội, người này đã công khai xin lỗi, thừa nhận không nên đưa ra những lời nhận xét tiêu cực về Tzuyu và đề nghị người dùng rút lại các đánh giá xấu. Sau đó, những đánh giá tiêu cực đã được gỡ bỏ.

Một vài hình ảnh khác của Tzuyu tại sự kiện.

Sự việc lần này một lần nữa cho thấy những tiêu chuẩn ngoại hình khắt khe mà các nữ thần tượng thường phải đối mặt. Trong môi trường giải trí, nơi hình ảnh cá nhân luôn được đặt dưới sự quan sát của công chúng, ngay cả những đặc điểm cơ thể bình thường cũng có thể trở thành đề tài bị soi xét. Đáng nói, việc một người có vóc dáng săn chắc hay phần đùi đầy đặn không đồng nghĩa với việc cơ thể ấy thiếu cân đối hoặc kém đẹp.

Công chúng có thể có những gu thẩm mỹ khác nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng nên thoải mái đưa ra những lời miệt thị cơ thể. Sau cùng, vẻ đẹp không nên bị thu hẹp vào một khuôn mẫu duy nhất, càng không nên trở thành lý do để một người bị đem ra chế giễu công khai.

Trái ngược với những lời chê bai, vóc dáng của Tzuyu thực tế từng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ nhờ vẻ khỏe khoắn, có da có thịt thay vì mảnh mai đến mức thiếu sức sống như hình mẫu thường thấy ở một bộ phận idol Kpop. Nữ thần tượng sở hữu vòng eo nhỏ, phần hông có độ cong rõ nét cùng đôi chân săn chắc, tạo nên tỷ lệ cơ thể gợi cảm nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Chính sự kết hợp giữa đường cong tự nhiên và vóc dáng cân đối giúp Tzuyu được fan ưu ái gọi là sở hữu "body tea" – thuật ngữ trên mạng dùng để khen hình thể cuốn hút.

Thay vì vẻ đẹp gầy mảnh thường gắn với tiêu chuẩn thần tượng Hàn Quốc, Tzuyu mang đến sức hút có phần phóng khoáng, quyến rũ theo phong cách Âu Mỹ. Với nhiều người hâm mộ, đây cũng là nét riêng khiến vóc dáng của mỹ nhân từng được TC Candler bình chọn là "gương mặt đẹp nhất thế giới" trở nên nổi bật.

Tzuyu nổi tiếng với body khỏe khoắn và sexy.

Ảnh: Instagram.