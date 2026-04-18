Mỹ nhân đang gặp thời nhất Vbiz lúc này: Hào quang chiếu rọi từ đầu đến chân, Hoa hậu cũng không làm lại

Ở thời điểm hiện tại, Tam Triều Dâng đang là cái tên phủ sóng dày đặc từ màn ảnh cho đến mạng xã hội. Nữ diễn viên sinh năm 1998 ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai chính trong phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, đóng cặp cùng Võ Điền Gia Huy. Không chỉ được "đẩy thuyền" nhiệt tình với bạn diễn điển trai, sức hút của Tam Triều Dâng còn đến từ chính nhan sắc ngày càng thăng hạng và phong thái ngày một cuốn hút.

Mới đây, tại một sự kiện của thương hiệu mỹ phẩm quốc tế quy tụ dàn sao Vbiz đình đám như Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy, Thiều Bảo Trâm, Hoa hậu Tiểu Vy…, nữ diễn viên tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Sự xuất hiện của cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay nhanh chóng tạo nên hiệu ứng truyền thông rõ rệt, nhưng nhân vật chiếm trọn spotlight vẫn là Tam Triều Dâng với visual lên hương thấy rõ.

Đôi chân đẹp mỹ miều của Tam Triều Dâng thành spolight trong lần xuất hiện mới nhất.

Trong lần xuất hiện này, cô lựa chọn một layout makeup theo hướng trong trẻo, tôn da với lớp nền mỏng nhẹ, hiệu ứng glowy nhẹ nhàng giúp làn da bắt sáng tự nhiên dưới ánh đèn sự kiện. Tone hồng đào được xử lý tinh tế ở má và môi tạo cảm giác tươi tắn, trong khi phần mắt được giữ ở mức tối giản với eyeliner mảnh và mascara làm dày mi vừa đủ, giúp tổng thể gương mặt trông hài hòa, thanh thoát. Đây cũng là kiểu makeup đang được ưa chuộng vì dễ tạo thiện cảm và phù hợp với nhiều bối cảnh, đặc biệt là các sự kiện thương mại.

Về trang phục, Tam Triều Dâng diện một thiết kế váy ngắn màu hồng pastel với chất liệu mềm rủ, điểm nhấn là những đường bèo nhún tầng lớp tạo độ bồng bềnh nữ tính. Phom dáng ôm nhẹ phần thân trên và xòe ở chân váy giúp cô khoe trọn đôi chân thon dài, đồng thời tạo hiệu ứng hack chiều cao đáng kể. Phần tay áo dài với độ phồng vừa phải cũng góp phần cân bằng tổng thể, mang lại vẻ ngoài vừa ngọt ngào, nữ tính nhưng không hề sến. Không khó hiểu khi ngay sau sự kiện, cư dân mạng đồng loạt đòi "tăng lương cho stylist".

Cận cảnh visual không tì vết của người đẹp đang được quan tâm nhất nhì màn ảnh Việt lúc này.

Những khoảnh khắc đứng cạnh Võ Điền Gia Huy tiếp tục khiến fan couple “quắn quéo”, nhưng đáng chú ý hơn là việc Tam Triều Dâng bị đặt lên bàn cân với Hoa hậu Tiểu Vy ngay tại sự kiện. Dù đứng cạnh một đại diện nhan sắc đình đám, nữ diễn viên vẫn không hề lép vế. Từ thần thái, biểu cảm đến cách tạo dáng trước ống kính, cô đều thể hiện sự tự tin và làm chủ tình huống khá tốt.

Tam Triều Dâng tỏ ra không hề lép vế bên cạnh Hoa hậu Tiểu Vy.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, Tam Triều Dâng còn ghi điểm nhờ cách giao tiếp khéo léo khi trả lời phỏng vấn. Trước những câu hỏi liên quan đến sản phẩm và thương hiệu, cô giữ được sự tự nhiên, đi thẳng vào trọng tâm nhưng vẫn đảm bảo sự tinh tế với bạn diễn đi cùng. Chính điều này giúp hình ảnh của cô trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt công chúng và nhãn hàng.

Nữ diễn viên được khen ngợi từ nhan sắc đến sự khéo léo, linh hoạt trong ứng xử tại sự kiện làm đẹp.

Với màn thể hiện toàn diện từ nhan sắc, phong cách đến cách ứng xử, Tam Triều Dâng đang cho thấy mình không chỉ là hiện tượng nhất thời mà là một gương mặt có tiềm năng bứt phá lâu dài. Không quá lời khi nói rằng ở thời điểm hiện tại, hào quang của cô gần như phủ kín từ màn ảnh đến sự kiện thương mai - một mỹ nhân đang gặp thời đúng nghĩa mà ngay cả khi đứng cạnh Hoa hậu, vẫn đủ sức khiến người ta phải ngoái nhìn.

Dân tình nhận xét sự toàn diện của Tam Triều Dâng nên được các thương hiệu chú ý nhiều hơn.

