Đoạn clip Á hậu Phương Nga xuất hiện tại một sự kiện mới đây nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất không phải set váy hay layout makeup, mà chính là làn da trắng hồng, căng bóng gần như không thấy khuyết điểm. Dưới ánh đèn hay camera quay cận, nước da của người đẹp vẫn đều màu, mịn màng đến mức nhiều người ví cô như "búp bê sống".

Nguồn: TikTok @showbizradar

Làn da đẹp vốn đã là một "phụ kiện" đắt giá, nhưng điều giúp Phương Nga luôn ghi điểm còn nằm ở cách cô xây dựng phong cách. Người đẹp không chạy theo những xu hướng cầu kỳ mà ưu tiên các thiết kế thanh lịch, tôn vóc dáng và đặc biệt là làm nổi bật nước da trắng sáng vốn là lợi thế của mình.

Khi đi dự sự kiện, Phương Nga diện thiết kế váy ren trắng cổ cao với phần tay loe và chân váy xếp tầng. Phom váy ôm nhẹ phần eo rồi xòe mềm vừa tôn đường cong, vừa tạo hiệu ứng thanh thoát. Người đẹp chỉ kết hợp thêm trang sức ngọc trai và kiểu tóc búi gọn là đủ hoàn thiện diện mạo sang trọng.

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Ở khoảnh khắc khác, nàng hậu hóa thành "nàng thơ" với chiếc váy ren hai dây màu kem. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên rồi xòe về phía chân váy mang lại vẻ ngoài bay bổng, thanh lịch. Chất liệu ren xuyên thấu nhẹ kết hợp gam màu ngà càng làm nước da của Phương Nga thêm rạng rỡ, tạo cảm giác mong manh nhưng vẫn sang trọng.

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Nếu yêu thích phong cách đời thường, outfit áo blouse màu trắng ngà phối cùng quần short đồng bộ là gợi ý rất đáng để nàng tham khảo. Thiết kế tay bồng, chất liệu ren dập nổi hoa cùng phom dáng rộng vừa phải tạo cảm giác thoải mái nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Đây cũng là kiểu trang phục rất phù hợp cho những chuyến du lịch, dạo phố hay cà phê cuối tuần.

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Trong bộ ảnh mới cùng chồng Bình An, Phương Nga diện set denim xanh đậm với đường chỉ nổi cá tính, kết hợp áo tối màu bên trong. Thiết kế vốn mang hơi hướng menswear nhưng nhờ phom dáng ôm gọn cùng layout makeup nên tổng thể vẫn rất mềm mại và nữ tính. Chất liệu denim tạo cảm giác khỏe khoắn, còn làn da trắng bật tông giúp outfit không hề nặng nề mà vẫn có điểm nhấn nổi bật.

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Set đồ gồm áo lệch vai màu be phối quần suông đen lại mang đến cho Phương Nga hình ảnh cá tính và thời thượng hơn. Chiếc áo có chi tiết draping nhẹ cùng phần dây buộc ở eo giúp tạo điểm nhấn. Quần ống rộng màu đen cân bằng tổng thể, còn bảng màu be - đen tối giản khiến outfit trở nên "đắt tiền" hơn hẳn.

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