Mỹ nhân có đôi mắt long lanh như sương sớm, 45 tuổi lên truyền hình viral khắp MXH

Tiết Khải Kỳ là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, được yêu mến bởi vẻ đẹp ngọt ngào và khí chất thanh lịch suốt nhiều năm qua. Ở tuổi 45, nữ nghệ sĩ vẫn khiến công chúng mê đắm với nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung đến mức nhiều người ví cô như bị thời gian bỏ quên.

Mới đây, diện mạo của mỹ nhân sinh năm 1981 tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán qua ống kính truyền hình chân thực. "Mỹ nhân mặt baby" gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào, trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Nhan sắc gây thương nhớ của Tiết Khải Kỳ trên sóng truyền hình viral cõi mạng. (Nguồn: Weibo)

Tiết Khải Kỳ "đốn tim" mọi ánh nhìn bởi nhan sắc ngọt ngào và trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 45. Gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan hài hòa giúp nữ nghệ sĩ giữ được vẻ thanh tú rất đặc trưng của mỹ nhân Hong Kong. Điểm cuốn hút nhất chính là đôi mắt to tròn long lanh, trong veo như phủ một lớp nước nhẹ, tạo cảm giác vừa dịu dàng vừa đầy sức sống. Ánh nhìn mềm mại kết hợp cùng hàng mi cong tự nhiên khiến gương mặt cô càng thêm cuốn hút trước ống kính truyền hình.

Vẻ đẹp thanh tú, ngọt ngào như búp bê của Tiết Khải Kỳ.

Tiết Khải Kỳ lựa chọn lối trang điểm tông hồng ngọt ngào với má phớt nhẹ, môi hồng bóng và lớp nền trong trẻo, kết hợp cùng mái tóc dày bông bềnh giúp diện mạo nữ diễn viên thêm phần "hack tuổi". Đặc biệt, làn da căng sáng, mịn màng gần như không thấy khuyết điểm hay dấu hiệu tuổi tác của chị đẹp khiến nhiều cư dân mạng phải trầm trồ. Tổng thể visual của cô mang cảm giác nữ tính, thanh sạch và đầy sức hút, đúng chuẩn "mỹ nhân bị thời gian bỏ quên" của Cbiz.

Đôi mắt to tròn trong veo cùng làn da trắng mịn đầy cuốn hút của nữ diễn viên.

Cộng đồng mạng tấm tắc trước nhan sắc "đóng băng thời gian" của Tiết Khải Kỳ.

Trước đó, Tiết Khải Kỳ cũng từng viral khắp mạng xã hội xứ tỷ dân nhờ khoảnh khắc cận cảnh đôi mắt long lanh được ví như "sương sớm". Nhiều cư dân mạng cho rằng chính ánh mắt mới là yếu tố giúp nữ nghệ sĩ trông trẻ hơn tuổi thật, bởi đôi mắt thường là nơi dễ bộc lộ dấu vết thời gian nhất. Ánh nhìn trong trẻo, lấp lánh và đầy sức sống của Tiết Khải Kỳ mang cảm giác của một thiếu nữ trẻ trung, khiến tổng thể gương mặt càng thêm tươi tắn.

Không ít khán giả còn gọi cô là "mỹ nhân có đôi mắt đa tình", thừa nhận chỉ cần nhìn vài giây cũng đủ bị cuốn hút. Bên cạnh đó, nhan sắc trẻ trung đến mức "nói 25 tuổi cũng tin" của nữ nghệ sĩ cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Vẻ đẹp mong manh, ngọt ngào cùng ánh mắt biết nói ấy đã giúp Tiết Khải Kỳ liên tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Tiết Khải Kỳ là ca sĩ, diễn viên, đạo diễn kiêm người mẫu nổi tiếng của Hồng Kông (Trung Quốc), gia nhập làng giải trí từ năm 2003 và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật cùng hình tượng nữ tính, ngọt ngào. Trong hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình đình đám, trong đó vai Tiểu Duy trong Họa Bì bản truyền hình được xem là dấu ấn tiêu biểu giúp tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả châu Á.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực diễn xuất, Tiết Khải Kỳ còn được đánh giá cao về âm nhạc và phong cách thời trang thanh lịch. Điều khiến công chúng ngưỡng mộ hơn cả là sau hơn 20 năm trong showbiz, nữ nghệ sĩ gần như chưa từng có giai đoạn xuống sắc. Ngược lại, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1981 còn ngày càng bùng nổ với làn da căng sáng, đường nét ngọt ngào và khí chất thanh tao, khiến nhiều người nhận xét Tiết Khải Kỳ là một trong những "chị đẹp" lão hóa ngược nổi bật nhất Cbiz hiện nay.

Nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào như thiếu nữ đôi mươi của Tiết Khải Kỳ.

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt trẻ trung, Tiết Khải Kỳ còn sở hữu vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ ở tuổi 45. Thân hình thon gọn với bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ và đôi chân dài giúp nữ nghệ sĩ luôn giữ được vẻ nhẹ nhàng, nữ tính trong mọi khoảnh khắc. Chính tỷ lệ cơ thể cân đối ấy giúp cô dễ dàng chinh phục cả những bộ cánh trình diễn ôm sát hay cắt xẻ táo bạo vốn rất "khó nhằn". Dù diện trang phục gợi cảm, Tiết Khải Kỳ vẫn mang đến cảm giác thanh lịch và tinh tế thay vì phô trương.

Vóc dáng mảnh mai chính là một trong những yếu tố giúp Tiết Khải Kỳ luôn trẻ trung và cuốn hút suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Ảnh: Weibo