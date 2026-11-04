Mỹ nhân này sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng gu thời trang xinh mê, từ thảm đỏ đến style đời thường đều khó tìm điểm chê.
Thảm đỏ Thịnh điển W 2026 tối 1/11 tại Macau (Trung Quốc) trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ khi quy tụ hơn 30 nghệ sĩ đình đám Cbiz. Không chỉ là màn hội ngộ của dàn mỹ nhân, sự kiện năm nay còn gây ấn tượng với format thảm đỏ kết hợp trình diễn âm nhạc, mang đến không khí sôi động cùng hàng loạt tạo hình được đầu tư công phu. Giữa rừng nhan sắc và những màn lên đồ nổi bật, hai mỹ nhân họ Lưu là Lưu Diệc Phi và Lưu Tá Ninh bất ngờ trở thành tâm điểm khi cùng chọn xuất hiện trong tạo hình cô dâu. Cả hai đều khoác lên mình thiết kế đầm trắng cúp ngực thướt tha, kết hợp khăn voan làm điểm nhấn.
Lưu Diệc Phi tiếp tục tiếp tục khẳng định vị thế khi đảm nhận vị trí áp trục, khép lại thảm đỏ bằng màn xuất hiện đầy khí chất. Trong khi đó, đàn em kém 9 tuổi Lưu Tá Ninh cũng không hề kém cạnh với tạo hình quyến rũ, nổi bật. Cùng lựa chọn phong cách cô dâu nhưng hai mỹ nhân lại mang đến những sức hút riêng. Nếu Lưu Diệc Phi ghi điểm với vẻ đẹp kiêu sa, thanh tao thì Lưu Tá Ninh lại gây ấn tượng bởi nét trẻ trung, sắc sảo và hiện đại. Màn đọ sắc của hai người đẹp vì thế càng khiến dân tình xuýt xoa: mỗi người một vẻ, đều đẹp theo cách riêng
Không chỉ tỏa sáng trên thảm đỏ với màn đọ sắc không hề lép vế trước "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi, Lưu Tá Ninh ngoài đời cũng gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật cùng gu thời trang cuốn hút. Sinh năm 1996, nữ diễn viên sở hữu phong cách ăn mặc vô cùng đa dạng, linh hoạt biến hóa từ nữ tính, thanh lịch đến trẻ trung, cá tính. Nếu tạo hình cô dâu tại Thịnh điển W khiến cô đẹp tựa tiên tử thì loạt outfit đời thường lại cho thấy một Lưu Tá Ninh sành điệu, thời thượng và có nhiều công thức phối đồ đáng để chị em tham khảo.