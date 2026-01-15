Mỹ nhân 55 tuổi nhiều lần không mặc áo ngực lên thảm đỏ

Cùng với xu hướng nội y lộ thiên, phong cách no bra ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thảm đỏ và trong các sự kiện giải trí. Không ít sao nữ Hàn Quốc đã biến tấu trào lưu này theo cách riêng: có người chọn blazer dáng rộng khoác không mặc áo bên trong, có người diện váy cut-out táo bạo khoe đường cong cơ thể. Giữa làn sóng đó, một nữ diễn viên kỳ cựu ở tuổi 55 vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ vì sự tự tin và khí chất vượt thời gian của mình chính là Kim Hye Soo. Không chỉ được nhớ đến bởi diễn xuất, Kim Hye Soo còn là gương mặt gắn bó với Lễ trao giải Rồng Xanh trong vai trò MC suốt từ năm 1999 đến 2023. Chính vì vậy, mỗi lần cô bước lên thảm đỏ, khán giả đều háo hức chờ đợi diện mạo tiếp theo mà nữ diễn viên sẽ mang đến.

Tại lễ trao giải Rồng Xanh năm 2023 cũng là lần cuối Kim Hye Soo đảm nhận vai trò MC, cô lập tức trở thành tâm điểm ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nữ diễn viên diện chiếc váy ánh kim cổ chữ V sâu đến từ Zuhair Murad, với phom dáng ôm sát và phần eo được xử lý khéo léo, tôn lên đường cong một cách tinh tế. Thiết kế cổ V xẻ sâu táo bạo kết hợp với lựa chọn no bra khiến tổng thể vừa gợi cảm, vừa sang trọng, như thể chính cô là "tượng vàng" bước ra từ lễ trao giải.

Ảnh Viva100, Osen.



Nhiều người nhanh chóng nhận ra hình ảnh này gợi nhớ đến chiếc váy Kim Hye Soo từng mặc tại Rồng Xanh 2013 - một thiết kế còn táo bạo hơn, cũng theo tinh thần no bra. Sau 10 năm, sức quyến rũ của nữ diễn viên không những không hạ nhiệt mà còn chứng minh rằng phong cách này hoàn toàn không bị giới hạn bởi tuổi tác.

Ảnh WasaB contents, Break News.

Thực tế, Kim Hye Soo chưa bao giờ né tránh phong cách này trên thảm đỏ. Từ Rồng Xanh 2009 cho đến Daejong Film Awards 2011, nữ diễn viên xinh đẹp nhiều lần xuất hiện với những thiết kế ôm sát, đường cắt sâu, khéo léo khoe hình thể mà vẫn giữ được sự đẳng cấp của một ngôi sao hạng A. Với Kim Hye Soo, đây không phải chiêu trò gây chú ý mà là tuyên ngôn cá nhân: phụ nữ có quyền tự tin với cơ thể mình, bất kể tuổi tác hay chuẩn mực nào.