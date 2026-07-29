Có những mỹ nhân mà mỗi lần xuất hiện đều khiến khán giả phải nhìn lại ngày sinh vì ngoại hình dường như chẳng thay đổi theo năm tháng. Park Bo Young của showbiz Hàn là một trong số đó. Bước sang tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ được gương mặt trong trẻo cùng vóc dáng nhỏ nhắn đặc trưng. Thậm chí sau khi giảm cân để chuẩn bị cho những dự án mới, người đẹp sinh năm 1990 còn được nhận xét ngày càng thanh thoát, trẻ trung và cuốn hút hơn, khiến nhiều người ví cô như "gái đôi mươi" mỗi lần lên hình.

Nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung của Park Bo Young ở tuổi U40.

Không chỉ giữ được diện mạo trẻ trung, Park Bo Young còn ghi điểm nhờ gu thời trang ngày càng tinh tế. Nữ diễn viên không chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ mà ưu ái các thiết kế có phom dáng gọn gàng, màu sắc nhã nhặn và dễ ứng dụng. Chính cách lựa chọn trang phục này giúp cô tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn giữ được cảm giác tươi mới, đúng với hình ảnh "lão hóa ngược" mà khán giả vẫn nhắc đến.

Một trong những bản phối thể hiện rõ phong cách ấy là chiếc váy xanh nhạt với thiết kế cổ chéo ôm nhẹ phần thân trên, kết hợp chi tiết khăn choàng rủ phía sau tạo điểm nhấn mềm mại. Phom váy suông vừa phải mang lại cảm giác thanh thoát, trong khi gam màu lạnh giúp tôn làn da trắng và vóc dáng mảnh mai sau khi giảm cân. Kết hợp cùng kiểu tóc layer và mái thưa đặc trưng, Park Bo Young trông vừa sang trọng, vừa trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật.

- Nơi mua tương tự: Dressesinsilk

Khi tham gia các sự kiện nhỏ, Park Bo Young thường ưu tiên phong cách casual trẻ trung thay vì váy áo cầu kỳ. Cô kết hợp áo sơ mi denim với chân váy chữ A đồng điệu, hoàn thiện bằng đôi giày đế dày giúp tôn dáng. Công thức đơn giản nhưng rất dễ ứng dụng, đặc biệt phù hợp với những ai theo đuổi phong cách trẻ trung, năng động.

- Nơi mua tương tự: Áo sơ mi - Chân váy

Nếu yêu thích phong cách ngọt ngào, Park Bo Young cũng có một bản phối rất đáng tham khảo. Nữ diễn viên diện chiếc váy tweed trắng mềm với cổ Peter Pan cùng chiếc nơ đen oversized đậm tinh thần preppy. Thiết kế này vốn dễ tạo cảm giác quá điệu đà, nhưng cô khéo cân bằng bằng kiểu tóc buộc thấp đơn giản và lớp makeup trong veo. Nhờ đó, tổng thể vừa trẻ trung vừa tinh tế, khiến Park Bo Young trông như nữ sinh đại học thay vì một mỹ nhân đã bước sang tuổi 36.

- Nơi mua tương tự: MiuStore

Đời thường, Park Bo Young lại ưu tiên những bản phối tối giản nhưng vẫn đủ sức hút. Cô kết hợp áo hai dây satin màu kem cùng quần jeans xanh nhạt, tạo nên tổng thể vừa nhẹ nhàng, vừa phóng khoáng. Chất liệu satin mang đến nét mềm mại, trong khi denim sáng màu giúp diện mạo thêm trẻ trung. Chỉ cần cài hờ chiếc kính lên tóc và điểm xuyết vài món phụ kiện nhỏ, nữ diễn viên đã có ngay outfit cuốn hút đúng tinh thần "less is more".

- Nơi mua tương tự: Áo lụa - Quần jeans

Vẫn là với quần jeans nhưng lần này người đẹp 9x chọn công thức năng động hơn khi phối cùng áo phông trắng và hoodie zip dáng rộng. Cô nàng không quên hoàn thiện bằng đôi giày thể thao cá tính, vừa dễ hoạt động lại vẫn đủ tính thời trang. Chị em cũng có thể học theo cách hack tỉ lệ cơ thể của Park Bo Young bằng cách sơ vin áo phông gọn gàng cùng quần jeans cạp cao,

- Nơi mua tương tự: Áo phông trắng - Hoodie zip - Quần jeans