Mùa hè năm nay, loạt mỹ nhân Vbiz thi nhau check-in biển với những chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh, và Huyền Lizzie cũng nhanh chóng nhập cuộc không khí rộn ràng này. Ở tuổi 36, dù đã là mẹ một con, nữ diễn viên vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng thần thái rạng rỡ. Không chỉ gây ấn tượng bởi sắc vóc, loạt ảnh du lịch biển của Huyền Lizzie còn được xem như những gợi ý outfit đầy cảm hứng: vừa gợi cảm, vừa tinh tế, phù hợp cho những cô nàng muốn "lên đồ" thật xinh trong mùa hè này.

Không ngoa khi nói rằng lần nào đi biển Huyền Lizzie cũng khiến dân tình xuýt xoa với gu thời trang trẻ trung, sành điệu. Thả dáng bên biển xanh cát trắng, nữ diễn viên chọn diện mẫu bikini liền thân với thiết kế lệch vai thời thượng, kết hợp chi tiết cut-out ở eo và lưng giúp tôn khéo vòng eo thon gọn cùng làn da trắng mịn. Vừa gợi cảm vừa tinh tế, đây là một trong những kiểu bikini rất đáng tham khảo cho những chuyến du lịch biển mùa hè năm nay.

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Tiếp tục kết thân với bikini liền thân đầy cuốn hút, Huyền Lizzie lựa chọn thiết kế cúp ngực với gam trắng tinh khôi, mang đến cảm giác vừa gợi cảm vừa sang chảnh. Sắc trắng tối giản giúp tôn làn da và đường nét cơ thể một cách tinh tế, không quá phô trương nhưng vẫn đủ nổi bật. Để hoàn thiện outfit, chỉ cần mix thêm vài phụ kiện như dây chuyền ngọc trai hay túi lưới là đã đủ tạo nên tổng thể chuẩn vibe hè, vừa thời thượng vừa hút mắt.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Huyền Lizzie khoe dáng trong bộ bikini hai mảnh màu đen tối giản nhưng đầy cuốn hút. Đây là kiểu thiết kế cơ bản quen thuộc, gần như mùa hè nào cũng được hội chị em ưu ái lựa chọn mỗi khi đi biển. Không quá cầu kỳ hay nhiều chi tiết, mẫu bikini này ghi điểm nhờ sự gọn gàng, tôn dáng và dễ mặc, giúp người diện vừa thoải mái vừa giữ được nét gợi cảm một cách tinh tế.

Gợi ý mua sắm tương tự: Tại đây

Bên cạnh những mẫu bikini gợi cảm, style đi biển của Huyền Lizzie còn ghi điểm với loạt outfit váy áo nữ tính, điệu đà. Trong một set đồ nổi bật, cô diện áo hai dây cổ V với thiết kế cách điệu, kết hợp cùng chân váy chấm bi dáng dài, mang đến tổng thể vừa nhẹ nhàng vừa cuốn hút. Sự phối hợp này tạo nên vibe mùa hè đầy thơ mộng, giúp nữ diễn viên giữ được nét thanh lịch, đồng thời toát lên vẻ thời trang, trẻ trung khi dạo chơi bên biển.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo, Chân váy