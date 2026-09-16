Getty Images vốn được xem là "ống kính hung thần" khiến không ít ngôi sao phải dè chừng, bởi những bức ảnh thường bắt trọn diện mạo với ánh sáng và góc máy chân thực, gần như không có sự hỗ trợ của filter.

Thế nhưng mới đây, một khoảnh khắc chụp Ella Gross khi tham dự show diễn của COS lại viral trên mạng xã hội vì quá hoàn hảo. Qua góc máy cận mặt, ngũ quan xuất sắc của nữ idol vẫn đẹp như tạc tượng, không một điểm trừ. Nhiều người còn hài hước cho rằng lần này, Getty Images lần này phải "bó tay" trước visual của "thiên thần lai" Kpop.

Bức hình Getty Images không một điểm chê của Ella Gross.

Mỹ nhân sinh năm 2008 khiến người nhìn phải "wow" với đường nét sắc bén cùng thần thái cuốn hút. Lớp nền được xử lý mỏng, tiệp da, bề mặt khá lì mịn nhưng vẫn giữ một chút độ bóng tự nhiên ở vùng trán, sống mũi và gò má. Khuôn mặt có dáng oval hơi thuôn, phần trán cao, gò má hiện khá rõ nhưng không tạo cảm giác góc cạnh, giúp tổng thể vừa sắc sảo vừa mềm mại. Sống mũi thẳng, đầu mũi nhỏ gọn tạo đường nét thanh tú khi nhìn chính diện.

Đôi mắt là điểm hút ánh nhìn nhất trên gương mặt Ella Gross: mắt to, dáng mắt dài nhẹ, đuôi mắt hơi xếch tạo vẻ sắc sảo nhưng không quá lạnh. Khoảng cách giữa hai mắt cân đối, kết hợp với hàng mi và đường eyeliner khiến ánh nhìn càng có chiều sâu. Đôi môi được sử dụng gam son nude bóng nhẹ nhàng, kết hợp cùng kiểu tóc buộc gọn hoàn thiện visual rất sạch, sang và có khí chất thời trang.

Ella diện 1 mẫu váy dài với gam mà đen tối giản, điểm nhấn cho set đồ là chiếc clutch tua ra đầy cá tính.

Thực tế, Ella Gross không phải cái tên quá xa lạ. Trước khi ra mắt làm idol, cô nàng từng là cái tên gây sốt trên mạng xã hội từ khi chỉ mới 2 tuổi, thậm chí được nhiều trang quốc tế và truyền thông gọi là "mẫu nhí xinh đẹp nhất thế giới". Sinh năm 2008 tại Los Angeles, cô mang ba dòng máu Mỹ - Hàn - Đức khi bố là người Mỹ, còn mẹ là người Hàn lai Đức. Chính nền tảng này tạo nên gương mặt pha trộn hài hòa giữa nét thanh tú, mềm mại của phương Đông và những đường nét sắc sảo, rõ ràng của phương Tây.

Ella Gross vốn đã được đánh giá là đại mỹ nhân tương lai ngay từ khi còn nhỏ.

Nhìn lại những hình ảnh thời thơ ấu, Ella từng gây ấn tượng với đôi mắt to tròn như búp bê, gương mặt bầu bĩnh và đôi môi chúm chím đáng yêu. Khi trưởng thành, các đường nét dần trở nên sắc sảo hơn, đặc biệt là đôi mắt có phần đuôi dài, hàng lông mày ngang cùng sống mũi cao, tạo nên diện mạo vừa ngọt ngào vừa cá tính. Từ năm 2 tuổi, Ella đã bắt đầu làm mẫu và từng hợp tác với nhiều thương hiệu như Gap, H&M, Levi's, Zara, Fendi...

Sau khi debut cùng MEOVV, Ella Gross tiếp tục phát triển song song ở lĩnh vực âm nhạc, thời trang. Ở tuổi 18, nhan sắc của cô được nhận xét ngày càng chín muồi, trong khi kinh nghiệm làm mẫu từ nhỏ giúp Ella sở hữu thần thái và khả năng biến hóa trước ống kính nổi bật. Vừa qua, mỹ nhân sinh năm 2008 cũng được tạp chí TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới năm nay. Với nền tảng thời trang dày dặn cùng vẻ đẹp lai đặc trưng, cô cũng được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực thời trang và giải trí Hàn Quốc.

Nhan sắc và thần thái ngày càng "chín" của Ella Gross.

Ảnh: Instagram.