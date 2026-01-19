Mỹ nhân 19 năm không có đối thủ vì nụ cười tuyệt phẩm nhân gian: U40 vẫn là sách mẫu thời trang cho gái 18

Tiffany Young, thành viên của nhóm nhạc đình đám SNSD, từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân biểu tượng của Kpop. Nhắc đến Tiffany, nhiều người lập tức nghĩ tới nụ cười được ví như tuyệt phẩm nhân gian - rạng rỡ với đôi mắt cười cong cong, mang lại cảm giác ấm áp và tràn đầy năng lượng mỗi khi cô xuất hiện. Dù đã gần 20 năm debut trong ngành giải trí, vẫn không cái tên nào có thể thay thế cái tên Tiffany khi nói về nụ cười ngọt ngào thương hiệu.

Bên cạnh nhan sắc, phong cách thời trang của Tiffany cũng luôn nhận được nhiều lời khen. Ở tuổi 36, cô vẫn khiến dân tình không khỏi xuýt xoa với gu ăn vận trẻ trung, tinh tế, khéo léo "hack dáng hack tuổi" một cách đẳng cấp.

Dù xuất hiện trên sân khấu, tham dự sự kiện hay trong phong cách đời thường, Tiffany luôn biết cách lựa chọn trang phục phù hợp, khéo léo tôn vóc dáng mà vẫn giữ trọn nét sang trọng. Chính vì vậy, ở ngưỡng U40, không ngạc nhiên khi Tiffany vẫn được xem là một trong những "sách mẫu" mặc đẹp, được nhiều chị em yêu thích và học hỏi.

Áo khoác dáng dài vốn là item được gái Hàn đặc biệt yêu thích, và Tiffany cũng không nằm ngoài xu hướng này. Cô lựa chọn thiết kế áo khoác dài có điểm nhấn lông, vừa tăng độ sang trọng vừa giúp outfit trông bắt trend hơn. Vì phom áo đã dày và nổi bật, Tiffany chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên trong, sau đó phối cùng quần jeans là hoàn thiện set đồ xinh sang, thanh lịch

Nhắc đến phong cách sang chảnh của Tiffany, áo khoác dạ tweed gần như là dấu ấn không thể thiếu. Dù là mùa lạnh hay những ngày thời tiết ấm áp, cô vẫn thường xuyên lựa chọn item này để hoàn thiện set đồ. Tiffany ưu ái các gam màu tươi sáng như trắng, hồng, be hay vàng, vừa tôn da vừa tạo cảm giác thanh lịch

Khi diện áo khoác xám đậm, Tiffany khéo phối áo len tối màu bên trong để tạo sự hài hòa về màu sắc, sau đó kết hợp cùng boots cao cổ. Thiết kế boots cao cổ không chỉ giúp tổng thể trông thời thượng hơn mà còn góp phần tôn dáng, mang lại vẻ ngoài sành điệu, khí chất ngút ngàn

Khi ưu tiên sự đơn giản nhưng vẫn muốn giữ vẻ ngoài sang trọng, Tiffany thường lựa chọn các set váy áo đồng bộ. Kiểu trang phục này không chỉ tiết kiệm thời gian phối đồ, mà còn tạo nên tổng thể hài hòa, chỉn chu và dễ ghi điểm về mặt thẩm mỹ

Với dáng áo gile, Tiffany thường biến hóa linh hoạt theo nhiều phong cách khác nhau. Khi thì kết hợp cùng chân váy ngắn để tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính, lúc khác lại mix với quần jeans và giày cao gót để mang đến diện mạo hiện đại, sành điệu. Dù theo cách nào, tổng thể trang phục vẫn giữ được sự hài hòa và cuốn hút

Trong tủ váy vóc, Tiffany thường ưu ái các mẫu váy xòe, đặc biệt diện nhiều trong các chuyến vi vu du lịch. Phom váy nhẹ nhàng không chỉ giúp Tiffany khoe trọn vóc dáng thon gọn mà còn mang lại cảm giác nữ tính, bay bổng. Đặc biệt, váy xòe là kiểu trang phục có tính ứng dụng cao, luôn giữ được sự thời thượng và gần như không bao giờ lỗi mốt

