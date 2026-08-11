Mỹ nam ở trọ cùng mẹ bán xu chiêng ngoài chợ, lớn lên đồ hiệu tự tìm đến chỉ chờ được mặc

Nếu chỉ nhìn vào những khung hình lộng lẫy ở hiện tại, sẽ khó có thể hình dung được xuất phát điểm của HURRYKNG. Mùa hè năm 2026, khi Tinh Hà Say Hi trở lại cùng dàn 24 nghệ sĩ, nam rapper tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những gương mặt có sức nặng hình ảnh rõ nhất. Sau gần hai năm đồng hành cùng một ê-kíp ăn ý, tạo hình của Khang không còn dừng ở những thử nghiệm, mà đã trở thành một hệ thống phong cách được định hình bài bản, cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vốn nổi tiếng với tính cách hài hước, hoạt bát cùng những màn pha trò duyên dáng trên sân khấu, câu nhận xét quen thuộc mà khán giả thường dành cho nam rapper là: "HURRYKNG khi im lặng là thần". Sở hữu chiều cao gần 1m80, đôi mắt một mí cá tính cùng khí chất sắc sảo khi không chủ động biểu cảm là vốn liếng để cái tên HURRYKNG được nhìn thấy như một nhân tố sáng giá.

Trong cùng thế hệ của mình, bên cạnh HIEUTHUHAI, HURRYKNG là cái tên sở hữu hướng đi ấn tượng nhất khi phát triển song hành giữa hai địa hạt âm nhạc và thời trang. Chàng trai từng ẩn mình đằng sau chiếc mũ lụp xụp, giờ đây đã đứng ở vị trí mà nhiều gương mặt cùng lứa phải mơ ước.

Đồng hành cùng nam rapper trong quá trình định hình phong cách là stylist Lê Vi, người đã khai thác khá tốt những lợi thế ngoại hình vốn có giúp HURRYKNG giữ vững phong độ mặc đẹp, điều không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng dễ dàng làm được ngay từ chương đầu của hành trình định hình phong cách.

Sở dĩ hành trình của HURRYKNG chạm đến cảm xúc của nhiều người là bởi nó không hề bắt đầu từ một điểm tựa hoành tráng. Mọi thứ khởi đầu từ một căn phòng trọ ở khu chợ Hiệp Thành (TP.HCM), nơi anh lớn lên cùng người mẹ tiểu thương một mình nuôi con sau biến cố gia đình.

Khi được hỏi nếu không làm rapper thì sẽ làm gì, câu trả lời của HURRYKNG từng rất ngắn gọn: "Bán xu chiêng". Nghe như một câu nói đùa, nhưng với anh, đó lại là cách anh nhắc đến công việc của mẹ bằng một niềm tự hào.

Con đường nghệ thuật của HURRYKNG từ những ngày chập chững underground cùng GERDNANG, hai lần trượt casting Rap Việt, từng là một chàng trai kiệm lời, che đậy cá tính, như thể như thể chưa thực sự biết phải làm gì với sự chú ý đang dần tìm đến mình.

Khi thời trang trở thành ngôn ngữ thứ hai

Bước ngoặt thực sự chỉ bùng nổ vào mùa hè 2024 tại Anh Trai Say Hi. HURRYKNG lột xác hoàn toàn: từ một rapper trầm lắng trở thành một "anh trai" tràn đầy năng lượng, hài hước và tinh tế trong từng khoảnh khắc trên sóng truyền hình. Sự chuyển mình ấy không dừng lại ở tính cách, mà diện mạo của anh cũng có bước tiến vọt qua từng đêm diễn.

Mái tóc từng bị xem là "phong ấn" visual bất ngờ trở lại thành món phụ kiện đắt giá. Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi của năm đó, anh liên tiếp hai lần xuất hiện trên bìa ELLE Việt Nam khẳng định sự thăng hạng vượt bậc về thần thái lẫn độ tự tin.

Đến tháng 12/2024, nam rapper là một trong ba Đại sứ của dự án triển lãm Ô: Hope do L'OFFICIEL Việt Nam tổ chức. Giám đốc Sáng tạo Alex Fox chia sẻ, HURRYKNG chính là cái tên đầu tiên anh nghĩ đến cho vai trò đại sứ của triển lãm, không chỉ vì ngoại hình mà bởi câu chuyện nỗ lực truyền cảm hứng phía sau.

Xuất hiện trong trang phục Gucci tại sự kiện, HURRYKNG cho rằng nếu có một bảo tàng trưng bày những "vật phẩm hy vọng", sạp xu chiêng nhỏ của mẹ anh xứng đáng có một vị trí trong đó.

Cú đúp trang bìa Gucci và biên độ thời trang không giới hạn

Chỉ trong nửa đầu năm 2026, HURRYKNG đã hai lần xuất hiện trên bìa tạp chí cùng Gucci. Tháng 1, anh khoác lên mình BST menswear "La Famiglia" Xuân 2026 trên ELLE Man Việt Nam - một tập hợp thiết kế được xem như lời nghiên cứu về chính "bản chất Gucci".

Đến tháng 7, Gucci một lần nữa đồng hành cùng HURRYKNG trên bìa L'OFFICIEL Việt Nam với bộ sưu tập Pre-Fall 26: Generation Gucci. Anh hiện lên như hiện thân của một ngôi sao đi từ underground đến biểu tượng thời trang, nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự do lơ lửng giữa bản năng, âm nhạc và chất phóng khoáng khó đoán.

Không chỉ dừng lại ở cú bắt tay đắt giá cùng Gucci, danh mục các thương hiệu chọn đồng hành cùng HURRYKNG còn trải dài sang nhiều "ông lớn" thời trang quốc tế với những màu sắc hoàn toàn riêng biệt. Với Calvin Klein hay Onitsuka Tiger, anh phát huy thế mạnh ở tinh thần trẻ, khỏe và có phần gợi cảm, nơi phom dáng gọn gàng, chất liệu đời thường và cảm hứng streetwear được đặt lên hàng đầu.

Trong khi đó, những sự kết hợp cùng Chanel gần đây lại mở ra một hướng tiếp cận khác, nơi những món phụ kiện trang sức cùng cách phối mềm mại, tinh tế hơn, tạo nên nét đối lập thú vị với xuất thân rapper underground.