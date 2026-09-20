Mỹ nam hiến 70% lá gan cho mẹ vừa có màn lột xác chấn động màn ảnh

Nếu thường xuyên xem phim Hàn, có lẽ nhiều khán giả từng bắt gặp Lee Joo Ahn trước khi thực sự nhớ tên anh. Nam diễn viên sinh năm 1996 từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như SKY Castle, Chief of Staff 2, True Beauty, Snowdrop, Love Song for Illusion... nhưng phần lớn thời gian chỉ đảm nhận những vai phụ, vai thứ chính hoặc nhân vật xuất hiện trong thời lượng không quá dài. Chính vì vậy, Lee Joo Ahn từng thuộc nhóm diễn viên có gương mặt quen nhưng tên tuổi chưa thực sự được số đông khán giả nhớ đến.

Nam diễn viên đang nhận được nhiều sự chú ý với màn lột xác ấn tượng trên màn ảnh Hàn Quốc, hút gần triệu lượt xem. (Nguồn: TikTok)

Thay vì sở hữu một hình tượng cố định, Lee Joo Ahn liên tục thử sức với những dạng nhân vật khác nhau. Đây cũng là lý do mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, anh lại dễ khiến khán giả có cảm giác “hình như mình từng gặp người này ở đâu đó”.

Trong Ngự Trù Của Bạo Chúa, sự chú ý dành cho nam diễn viên mới thực sự bùng lên. Trong phim, Lee Joo Ahn đảm nhận Gong Gil - nhân vật có tạo hình cổ trang khá đặc biệt. Mái tóc dài, gương mặt được tạo thêm nét phong trần cùng bộ râu khiến anh gần như “biến hình” so với những hình ảnh trước đó. Điều đáng nói là visual của Lee Joo Ahn vẫn không bị “dìm” dù tạo hình có phần khác lạ. Ngược lại, mái tóc dài và diện mạo có phần bụi bặm lại tạo ra một phiên bản rất khác của nam diễn viên. Và đây cũng chính là lúc khán giả bắt đầu chú ý nhiều hơn đến gương mặt vốn đã xuất hiện trên màn ảnh Hàn suốt nhiều năm.

Khi đóng phim A Love Other Than Yours lại đưa anh trở về đúng kiểu hình tượng nam thần hiện đại. Trong phim mới, Lee Joo Ahn vào vai Han Tae Seung, một luật sư tham vọng, sẵn sàng làm mọi cách để đạt được mục tiêu. Tạo hình nhân vật cũng hoàn toàn khác Gong Gil: Tóc vuốt bảnh bao, trang phục chỉn chu, thường xuyên xuất hiện trong những bộ suit và mang đến cảm giác trưởng thành, lạnh lùng. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng nam diễn viên bùng nổ khí chất "tổng tài" dù nhân vật của anh chỉ là luật sư.

Một bên là cận vệ/nhân vật cổ trang với mái tóc dài và vẻ ngoài có phần phong trần, một bên là quý ông hiện đại trong suit. Cùng một gương mặt nhưng hai tạo hình gần như tạo ra hai “phiên bản” hoàn toàn khác nhau.

Cùng thời điểm tên tuổi được biết đến rộng rãi hơn, câu chuyện đời tư của Lee Joo Ahn cũng khiến nhiều người tò mò, đặc biệt là việc anh không thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Trong cuộc phỏng vấn với SPOTV News hồi tháng 10/2025, nam diễn viên cho biết anh được miễn nghĩa vụ quân sự sau khi hiến một phần gan cho mẹ khi mới 22 tuổi. Theo chia sẻ của Lee Joo Ahn, mẹ anh vốn có vấn đề về gan trong thời gian dài. Khi tình trạng xơ gan đột ngột trở nặng và bà rơi vào hôn mê, anh đã đồng ý thực hiện ca ghép gan từ người hiến sống.

Lee Joo Ahn cho biết khoảng 70% gan của anh đã được cắt để hiến cho mẹ. Sau ca phẫu thuật, nam diễn viên cũng gặp biến chứng và phải quay lại bệnh viện cấp cứu, thậm chí thời gian nằm viện của anh còn kéo dài hơn mẹ.

Bên cạnh câu chuyện cảm động khi hiến gan cho mẹ, anh chàng cũng được chú ý với phong cách thời trang đời thường khá cool. Lướt một vòng trang cá nhân của mỹ nam sinh năm 1996 có thể thấy phong cách đời thường của Lee Joo Ahn lại không quá cầu kỳ. Nam diễn viên thường xuất hiện với những món đồ rất cơ bản như áo phông, áo khoác, quần jeans hoặc quần tối màu. Cách phối đồ thiên về sự thoải mái, gọn gàng thay vì chạy theo những bộ trang phục nhiều chi tiết.

Thêm vào đó, mái tóc đen được nuôi dài qua vai, thường để tự nhiên, khiến Lee Joo Ahn có thêm vẻ lãng tử, phóng khoáng. Khi mặc những trang phục đơn sắc, đặc biệt là màu đen, mái tóc càng làm nổi bật đường nét gương mặt và tạo nên chất riêng mà không cần quá nhiều phụ kiện. Dù để tóc ngắn rất bảnh nhưng có vẻ như, mái tóc dài vẫn đang là style rất được ưa chuộng của nam diễn viên sinh năm 1996.