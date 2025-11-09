Mỹ nam đẹp nhất thế giới bị Anna Wintour hại thê thảm

Tháng 6 năm nay, Anna Wintour - biểu tượng sống của ngành thời trang, tổng biên tập huyền thoại của tạp chí Vogue thông báo sẽ rời vị trí sau 37 năm cầm quyền. Đây là một cột mốc lịch sử trong làng thời trang thế giới, bởi bà đầm thép chính là người đã biến Vogue thành "Kinh thánh thời trang" mà mọi nhà thiết kế, người mẫu và fashionista đều ao ước được gọi tên.

Trong những số báo cuối cùng dưới thời đại của mình, Anna Wintour đã mời Anne Hathaway, Emma Stone, Gigi Hadid và Nicole Kidman lên bìa - những cái tên hạng A đủ sức khép lại một kỷ nguyên hoành tráng. Mới đây, với số báo tháng 12 được cho là số báo mang tính biểu tượng cuối cùng của mình - Anna Wintour đã chọn Timothée Chalamet, một trong những ngôi sao tiêu biểu, trẻ nhất hiện nay làm gương mặt trang bìa. Nhưng bất ngờ kết quả tạo ra bởi những cái tên đình đám lại tệ đến khó tin!

Bìa Vogue "bay vào vũ trụ" đúng nghĩa đen

Đúng vậy, thay vì những studio sang trọng hay những địa điểm ngoại cảnh thơ mộng như thường lệ, Anna Wintour quyết định đưa Vogue lên không gian - một ý tưởng đầy tham vọng và chưa từng có tiền lệ. Trong bức ảnh bìa, Timothée Chalamet xuất hiện với hình ảnh "lơ lửng" giữa dải ngân hà rộng lớn, mặc áo trench coat của Celine, quần jeans hoa và boots buộc dây. Buổi chụp được dẫn dắt bởi stylist Eric McNeal và nhiếp ảnh gia huyền thoại Annie Leibovitz - người từng tạo ra vô số bộ ảnh mang tính biểu tượng cho Vogue.

Ý tưởng nghe thì rất hoành tráng: một mỹ nam thế hệ mới, một nhiếp ảnh gia huyền thoại, một concept chưa từng có - tất cả kết hợp để tạo nên số báo cuối cùng đáng nhớ nhất của Anna Wintour, tiếc thay lại vô cùng "thảm hoạ".

Ngay khi hình ảnh được công bố, nó nhanh chóng viral trên mạng xã hội cùng với làn sóng chỉ trích ào ạt ập đến từ netizen khắp nơi trên thế giới. Người dùng mạng xã hội tại Mỹ và toàn cầu đều đồng loạt chê bai thiết kế này, cho rằng nó quá "phèn", chỉnh sửa quá đà và thiếu đi sự tinh tế mà một tạp chí đẳng cấp như Vogue vốn có.

Một số bình luận gay gắt bao gồm: "Trông như làm bằng Canva hay PowerPoint vậy", "Không nói nên lời", "Đây là bìa tệ nhất trong lịch sử Vogue", "Nhìn vào tôi đau mắt"... Thậm chí có người còn ví von rằng bức ảnh trông giống như poster phim khoa học viễn tưởng hạng B hơn là bìa của một tạp chí thời trang danh giá. Chất lượng chỉnh sửa bị đánh giá là nghiệp dư, thiếu sự hài hòa giữa các yếu tố, và quan trọng nhất: nó không thể hiện được vẻ đẹp và phong thái vốn có của Timothée Chalamet.

Timothée Chalamet - mỹ nam từng được bình chọn là một trong những gương mặt đẹp nhất thế giới, người sở hữu phong cách thời trang độc đáo và luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ lẽ ra phải là lựa chọn hoàn hảo cho một bìa báo đặc biệt như thế này. Nhưng thay vì được tôn vinh, anh lại trở thành "nạn nhân" của một concept quá tham vọng.

Một số bình luận đổ lỗi cho Anna Wintour và ekip biên tập của Vogue vì đã không kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng. Dưới bàn tay của Photoshop, vẻ đẹp tự nhiên và sắc sảo của chàng thơ đã bị nhấn chìm giữa background vũ trụ loè loẹt, thiếu chiều sâu. Bản thân kiểu tóc buzz cut cool ngầu cũng bị nhận xét là quá dìm nam chính.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Anna Wintour được biết đến như một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, kiểm soát từng chi tiết nhỏ nhất trên mỗi trang bìa. Nhưng với ấn phẩm lần này, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Anna Wintour có đang mất đi cái nhìn sắc bén của mình? Hay đây chỉ đơn giản là một sai lầm hiếm hoi trong sự nghiệp lừng lẫy?