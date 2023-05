My Gym - Thương hiệu giáo dục sớm 40 năm được hàng triệu phụ huynh lựa chọn làm lớp học đầu đời cho bé

My Gym - Thương hiệu giáo dục sớm 40 năm được hàng triệu phụ huynh lựa chọn là lớp học đầu đời cho bé

Các chương trình của My Gym đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn tại Mỹ và trên thế giới:



Rank #1 Children’s Fitness Program 2021,

Rank #1 Children’s Fitness Industry Global Franchise 2020,

2019 Singapore’s Child Enrichment Awards,

2018 Kids World,

Promising Franchisor of the year 2013,

Parents Best Enrichment,

… và còn rất nhiều giải thưởng khác.

Ngoài ra, My Gym cũng được các tạp chí quốc tế bình chọn với:

Giải thưởng "Best of the Best" của tạp chí Parenting Magazine trong năm 2018.

Giải thưởng "Best Children's Fitness Franchise" của tạp chí Entrepreneur Magazine trong các năm 2014, 2015 và 2016.

Giải thưởng "Best Gym for Kids" của tạp chí Los Angeles Magazine năm 2017.

Giải thưởng "Top Global Franchise" của tạp chí Entrepreneur Magazine trong năm 2018.

Giải thưởng "Top 500 Franchises" của tạp chí Entrepreneur Magazine trong các năm 2016, 2017 và 2018.

Giải thưởng "Best Gym for Babies" của tạp chí Red Tricycle trong năm 2019.

Tại Việt Nam, My Gym được thành lập từ năm 2012 tại trung tâm đầu tiên - My Gym Ciputra. Phát triển không ngừng và mở rộng, My Gym hiện đang có 3 trung tâm tại Hà Nội và 1 trung tâm tại Hải Phòng với hơn 500.000 phụ huynh học sinh đã sử dụng và đánh giá cao về chất lượng và giá trị chương trình dành cho trẻ nhỏ.

My Gym Việt Nam định hướng phát triển hệ thống Vận động thông minh hàng đầu cho trẻ em, thể hiện vai trò thương hiệu tiên phong kiến tạo môi trường giáo dục hoàn thiện về thể chất, tư duy tự tin - tự trọng và kiên trì trong cuộc sống - các con đã sẵn sàng để trở thành tương lai của đất nước và công dân toàn cầu.

My Gym Việt Nam - Thương hiệu hàng đầu về Giáo dục sớm cho trẻ bằng phương pháp Giáo dục thể chất dành cho trẻ từ 0-15 tuổi

5 lĩnh vực chương trình của My Gym tập trung phát triển cho bé trở thành công dân toàn cầu



Thể chất: Các bài tập thể dục chuyên sâu, kỹ năng vận động phức hợp để tập trung phát triển cho bé sự linh hoạt, dẻo dai và cân bằng. Trẻ học được cách làm việc chăm chỉ và đạt được mục tiêu của mình, sức mạnh, sức bền và sự nhanh nhẹn được tăng lên qua từng tuần học.

Ngôn ngữ: Môi trường học tập bằng Tiếng Anh bổ trợ đắc lực cho việc học ngoại ngữ của bé, giúp bé nâng cao phản xạ tiếng anh.

Nhận thức: Chương trình nghiên cứu nâng cao nhằm phát triển trí tuệ, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo.

Xã hội: Trẻ được học tập giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, học cách tôn trọng chia sẻ với thầy cô.

Cảm xúc: Trẻ có khả năng tự chủ, độc lập và rèn luyện, kỹ năng làm theo sự chỉ dẫn, biết chia sẻ và động viên với bạn bè.

Trẻ khi học tại My Gym được tập trung phát triển 5 lĩnh vực: Thể chất - Xã hội - Nhận thức - Cảm xúc và Ngôn ngữ

Đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp



Các giáo viên tại My Gym đều được đào tạo chuyên nghiệp với thời gian đào tạo tối thiểu 6 tháng và đều được cấp chứng chỉ của My Gym Mỹ. Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt huyết, khả năng giao tiếp tiếng anh tốt và có kinh nghiệm trong việc làm việc với trẻ em, giúp đảm bảo an toàn và sự phát triển tối đa cho trẻ.

Các sự kiện đa dạng, dịch vụ chất lượng dành cho trẻ

My Gym cũng có nhiều chương trình đặc biệt như: Dịch vụ tổ chức tiệc sinh nhật phong cách Mỹ, Dịch vụ cung cấp lớp học mobile tại các trường mầm non, cuộc thi "Ninja nhí" - Mymo Ninja Warrior, trại hè - Summer Camp và các hoạt động ngoại khóa giúp trẻ có thêm những trải nghiệm giáo dục và thú vị bên ngoài lớp học.

Dịch vụ tổ chức sinh nhật tại My Gym theo phong cách Mỹ

Lớp học thể chất của My Gym tại Hệ thống trường mầm non DCA

My Gym tổ chức chương trình Ngày hội thể thao - Sports Day tại mầm non Hoa Cúc

Với mục tiêu giáo dục sớm toàn diện và các hoạt động thể chất thú vị, My Gym đã trở thành một trong những thương hiệu giáo dục sớm được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam.



THÔNG TIN LIÊN HỆ

My Gym - Thương hiệu hàng đầu Hoa Kỳ về Giáo dục sớm cho trẻ

- Hotline: 093 396 9496

- Website: http://mygymvietnam.com/

- Email: info@mygymvietnam.com