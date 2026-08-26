Mỗi món đồ đều được lựa chọn kỹ về chất liệu, màu sắc và phom dáng, đủ linh hoạt để người mặc bước từ văn phòng đến một bữa tối, chuyến dạo biển hay kỳ nghỉ cuối tuần mà không phải thay đổi hoàn toàn trang phục.

Giá trị của những món đồ cơ bản nằm ở khả năng sử dụng lặp lại. Một chiếc blazer linen không chỉ dành cho công sở; váy hai dây lụa không nhất thiết chỉ xuất hiện trong kỳ nghỉ. Chỉ cần thay đổi cách mặc và phụ kiện, năm thiết kế dưới đây có thể tạo nên nhiều diện mạo cho những hoàn cảnh khác nhau.

Blazer linen: Từ phòng điều hòa đến buổi chiều bên biển

Blazer linen màu yến mạch là kiểu áo khoác đặc biệt phù hợp với mùa hè và đầu thu. Chất liệu linen tạo cảm giác thông thoáng, còn phom blazer giúp trang phục giữ được vẻ chỉn chu.

Khi đi làm, hãy phối áo với áo hai dây lụa trắng, quần âu ống đứng màu xanh hải quân và giày loafer màu be. Bảng màu trắng, yến mạch và xanh đậm tạo nên vẻ thanh lịch cổ điển, phù hợp cả những cuộc họp quan trọng.

Đến kỳ nghỉ, chiếc blazer ấy có thể khoác ngoài váy hai dây bằng cotton pha linen màu trắng. Giày cói và túi đan sẽ thay thế phụ kiện da, giúp tổng thể trở nên thư thái hơn.

Chi tiết nhỏ tạo nên khác biệt là xắn tay áo đến cẳng tay, để lộ cổ tay hoặc một phần lớp áo bên trong. Mùa hè, blazer giúp giữ ấm trong phòng điều hòa; sang đầu thu, nó trở thành chiếc áo khoác mỏng vừa đủ.

Váy hai dây lụa: Mặc riêng để đi nghỉ, phối lớp để đi làm

Váy hai dây lụa màu champagne thường gợi liên tưởng đến những buổi tối trong kỳ nghỉ. Chất liệu có độ rủ cùng bề mặt bắt sáng nhẹ tạo nên vẻ nữ tính, sang trọng nhưng không cần nhiều chi tiết.

Khi đi nghỉ, bạn chỉ cần mặc váy với sandal quai mảnh, mũ cói và túi đan. Kiểu phối đơn giản giúp vẻ đẹp của chất liệu lụa trở thành điểm nhấn chính.

Để đưa chiếc váy vào môi trường công sở, hãy khoác thêm blazer linen, đổi sandal thành giày loafer và sử dụng túi tote da có cấu trúc. Nếu nơi làm việc yêu cầu sự kín đáo, một chiếc áo thun trắng mỏng mặc bên trong sẽ giúp phần cổ và vai bớt hở.

Nên chọn váy có phom rủ vừa phải, không ôm sát cơ thể và chiều dài qua đầu gối. Nhờ vậy, chiếc váy sẽ dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều hoàn cảnh hơn.

Quần linen trắng: "Phông nền" thông minh của tủ đồ

Quần linen trắng ống đứng là món đồ có khả năng làm nền cho gần như mọi kiểu áo. Màu trắng tạo cảm giác mát mắt, trong khi đường quần thẳng giúp vóc dáng trông gọn gàng.

Trong ngày đi làm, hãy phối quần với sơ mi sọc xanh, sơ vin gọn và thêm giày loafer nâu. Công thức này mang nét cổ điển nhưng không quá nghiêm túc. Khi đi nghỉ, bạn có thể thay sơ mi bằng áo polo dệt kim xanh hải quân, giày cói và túi tote vải.

Xắn gấu quần khoảng hai ngón tay để lộ mắt cá chân sẽ khiến trang phục nhẹ nhàng hơn. Đây cũng là món đồ có thể mặc trong ba mùa: cuối xuân với áo dệt kim mỏng, mùa hè cùng áo thun và đầu thu với áo len nhẹ.

Khi mua quần trắng, nên kiểm tra độ xuyên thấu dưới ánh sáng, lựa chọn lớp lót phù hợp và tránh phom quá bó ở hông, đùi.

Sơ mi lụa: Từ phòng họp đến khu nghỉ dưỡng

Sơ mi lụa màu trắng kem có sự mềm mại của trang phục nữ tính nhưng vẫn giữ cấu trúc cổ điển của áo sơ mi. Khi đi làm, hãy phối áo với quần short may đo màu kaki và giày loafer. Quần nên có độ dài lịch sự, cạp cao và phần ống rộng vừa phải.

Trong kỳ nghỉ, chiếc sơ mi này có thể đi cùng quần linen trắng ống rộng và giày cói. Chỉ cần mở hai cúc cổ, xắn tay áo và thả một phần vạt áo ra ngoài, tổng thể lập tức trở nên phóng khoáng hơn.

Một chiếc khăn lụa nhỏ có thể dùng làm băng đô hoặc buộc trên quai túi đan. Chi tiết ấy không quá cầu kỳ nhưng đủ để bộ đồ có điểm nhấn.

Giày loafer: Một đôi giày dành cho cả đi làm lẫn đi chơi

Loafer là cầu nối giữa vẻ trang trọng và sự thoải mái. Trong môi trường công sở, đôi giày này có thể phối với quần âu, chân váy ống đứng hoặc blazer linen. Khi đi nghỉ, loafer vẫn phù hợp với quần jeans trắng, quần short cotton pha linen hay váy hai dây.

Vào mùa nóng, có thể đi loafer không tất hoặc dùng tất lười được giấu bên trong, để lộ cổ chân và một phần mu bàn chân. Tuy nhiên, nên ưu tiên giày có lớp lót mềm, thoáng và mang thử đủ lâu để tránh cọ xát.

Một đôi loafer da nâu hoặc be có thể được sử dụng quanh năm: mùa xuân và hè phối cùng váy, mùa thu và đông đi với quần lửng trên mắt cá.

Nguyên tắc xây dựng tủ đồ old money

Hãy bắt đầu bằng bảng màu trắng, kem, yến mạch, xanh hải quân và kaki. Đây là những gam màu có thể kết hợp chéo với nhau, giúp bạn tạo nhiều bộ đồ từ số lượng trang phục vừa phải.

Về chất liệu, linen, lụa, cotton pha linen và da mềm thường mang lại vẻ tự nhiên, nhưng không cần tuyệt đối loại bỏ sợi tổng hợp. Một tỷ lệ pha phù hợp đôi khi giúp quần áo ít nhăn, bền và dễ chăm sóc hơn. Điều quan trọng là chất vải phải thoáng, có bề mặt đẹp và tạo cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với da.

Cuối cùng, phom dáng nên có độ rộng vừa đủ, không bó sát và cho phép người mặc ngồi, đứng hay di chuyển thoải mái. Bởi tinh thần old money không nằm ở việc sở hữu thật nhiều, mà ở khả năng lựa chọn những món đồ tốt, mặc được lâu và phù hợp với đời sống thật.