Muôn vàn cách mẹ tạo môi trường tích cực cho gia đình

"Gia đình nhỏ của mình sống ở tiểu bang Cali, do tình hình cô Vy ở bên này vẫn chưa được ổn nên bé mới hơn 1 tuổi của mình không được ra ngoài nhiều so với các bạn khác. Cũng may em có ông bà, anh chị, và cô chú thích chơi với bé. Bé rất năng động lại mới biết đi nên rất tò mò và khám phá mọi thứ. Cùng bé khám phá và chơi các trò chơi tại nhà trong mùa cô Vy nhé", bài dự thi của mẹ Thuỷ Nguyễn.