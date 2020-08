Muốn đẹp như Hà Tăng thì nên dùng dầu nụ tầm xuân: Gợi ý thêm 5 lọ dầu dưỡng giúp da đẹp mỹ mãn cho chị em tuổi ngoài 30

Dù tạm thời lui khỏi showbiz nhưng thật sự chưa có một nhan sắc nào có thể soán ngôi "ngọc nữ điện ảnh" của Hà Tăng. Ở tuổi 34 và trải qua 2 lần sinh nở, Hà Tăng vẫn giữ được nhan sắc đẹp mê đắm lòng người, đặc biệt nhất là làn da luôn hồng hào căng mọng. Bí quyết của cô ngoài chế độ ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn còn nằm ở bước dưỡng da đặc biệt với loại dầu dưỡng chống lão hóa cực kỳ hiệu nghiệm mà đại đa số chị em đều biết. Đó là tập trung vào sản phẩm organic, sản phẩm tinh khiết, dầu jojoba, vitamin E và dầu nụ tầm xuân (rosehip oil).

Mỗi sáng và tối sau khi đã làm sạch da mặt, Hà Tăng sẽ lấy khoảng 4 - 5 giọt tinh dầu ra lòng bàn tay, massage đều quanh mặt, tiếp đó mới đến các bước lotion hoặc kem dưỡng ẩm.

Đặc biệt là dầu nụ tầm xuân, không chỉ "ngọc nữ điện ảnh" Việt mà cả Công nương Kate và siêu mẫu nước Úc Miranda Kerr cũng tin tưởng lọ dầu dưỡng chống lão hóa siêu việt này để giữ gìn sự tươi trẻ cho làn da và nhan sắc của mình.

Giàu vitamin A và các axit béo thiết yếu, dầu rosehip có công dụng vượt trội trong việc chống lão hóa cải thiện mọi vấn đề về da như: sẹo mụn, tàn nhang, da xỉn màu, viêm da... Dầu rosehip còn có thể ngăn ngừa chữa trị mụn trứng cá cực kỳ hiệu nghiệm. Không có gì ngạc nhiên khi Kate Middleton, Miranda Kerr và Hà Tăng cùng hàng nghìn khách hàng của Amazon là người hâm mộ của loại dầu dưỡng da đặc biệt này.

Rosehip oil được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia da liễu đầu ngành về khả năng chống lão hóa, chữa lành mọi vấn đề về da. Thậm chí các chuyên gia da liễu còn ví von đâu là loại dầu dưỡng siêu sao chống lão hóa dành cho phái đẹp ngoài 35 tuổi.

Thành phần và hình thái hoạt động của dầu rosehip

Tiến sĩ Michele Green, một bác sĩ da liễu thẩm mỹ ở thành phố New York giải thích: "Do cấu trúc phân tử rất nhỏ nên dầu tầm xuân có khả năng thâm nhập vào các lớp sâu của tế bào da để kích thích sản sinh collagen, làm giảm các nếp nhăn, vết chân chim. Loại dàu này cũng chứa 80% chất chống oxy hóa và có lợi ích dưỡng ẩm do tỷ lệ axit béo cao".

Rosehip oil chứa vitamin A (cũng được tìm thấy trong retinol - "chén thánh" của tất cả các sản phẩm chống lão hóa), vitamin E, C và axit béo omega 3,6 và 9: giúp thúc đẩy sự thay đổi tế bào da, độ đàn hồi, tăng sắc tố da, giúp làn da giữ nguyên vẻ láng mịn trắng sáng ngay cả khi bước vào tuổi lão hóa.

Axit thiết yếu linolenic (omega-3) và linoleic (omega-6) có trong roeship oil được biết đến với khả năng củng cố hàng rào bảo vệ da qua việc cấp ẩm đầy đủ và sản sinh collagen duy trì độ săn chắc cho làn da.

Cách sử dụng rosehip oil từ chuyên gia da liễu

Vì rosehip oil là dầu dưỡng nên Tiến sĩ Green khuyên bạn nên áp dụng vào cuối quy trình chăm sóc da của sau tất cả các sản phẩm gốc nước như toner, serum, kem dưỡng. "Dầu nụ tầm xuân có khả năng dưỡng ẩm vượt trội nên có thể dùng thay thế kem dưỡng ẩm hàng ngày" - Tiến sĩ Green chia sẻ.

Làn da của bạn sẽ cảm thấy mịn màng và được nuôi dưỡng ngay sau khi áp dầu lên da, Tiến sĩ Green cho biết bạn sẽ thấy làn da thay đổi rõ rệt chỉ sau 8 tuần sử dụng dầu rosehip.

Tuy nhiên Tiến sĩ Green cũng chú ý thêm dầu rosehip có chứa vitamin A, nên không sử dụng cùng với các sản phẩm retinol để tránh da kích ứng hư tổn.

Và đây là 5 lọ dầu rosehip được các chuyên gia da liễu tin tưởng nhất:

Trilogy Certified Organic Rosehip Oil: Giá gốc 670.000 VNĐ

Đây chính là lọ dầu dưỡng được Công nương kate tin tưởng suốt mấy năm qua. Dầu hữu cơ ép lạnh an toàn cho mọi loại da, nổi tiếng với khả năng giúp giảm thiểu sẹo mụn, làm đầy nếp nhăn, đều sắc tố da giảm thâm nám tàn nhang. Đặc biệt phụ nữ mang thai dùng còn giảm các vết rạn da khó trị.

The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil: Giá gốc khoảng 230.000 VNĐ

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại dầu tầm xuân giá cả phải chăng thì lọ dầu dưỡng của Ordinary sẽ là lựa chọn không gì tuyệt hơn. Thành phần hữu cơ 100%, vitamin A và axit béo omega trong lọ dầu này có thể cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn, mụn trứng cá, củng cố hàng rào bảo vệ da bằng việc dưỡng và duy trì độ ẩm cho da.

Mario Badescu Rose Hips Nourishing Oil: Giá gốc 510.000 VNĐ

Công thức chứa chiết xuất nụ tầm xuân và dầu tầm xuân: cải thiện độ ẩm cho da, thúc đẩy độ sáng và tăng cường chất; bên cạnh đó còn có vitamin C chống oxy hóa đỉnh cao, cực kỳ hiệu nghiệm trong việc làm giảm thâm nám, giúp da trắng sáng mịn màng hơn. Sản phẩm còn có đầu thầu dầu: dưỡng ẩm và làm mềm da; chỉ cần vài giọt mỗi ngày là làn da được nuôi dưỡng và nâng niu một cách vẹn toàn nhất.

Pai Skincare Organic Rosehip BioRegenerate Oil: Giá khoảng 920.000 VNĐ

Nhờ sự kết hợp của hạt tầm xuân cô đặc và dầu trái cây, dầu của Pai điều trị tình trạng xỉn màu, nếp nhăn, sạm màu và mụn trứng cá. Thêm vào đó, thành phần còn chứa nhiều chất béo thực vật dưỡng ẩm, vì vậy nó nhẹ nhàng trên da nhạy cảm, da có mụn hay đang bị viêm đều có thể dùng được.

Nguồn: Instyle