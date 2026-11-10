Muốn cắt tóc bob ngắn mà mặt vẫn mềm mại, cổ trông thanh thoát hơn, hãy để ý 3 điểm này

Khi đưa ảnh mẫu cho thợ cắt tóc, câu dễ nói nhất có lẽ là "em muốn ngắn đến đây". Nhưng với kiểu bob này, cùng một độ dài ngang cằm, mái tóc có thể trông rất khác tùy vào chỗ giữ độ dày, chỗ tỉa bớt và cách các lọn tóc rơi quanh mặt. Nhìn từ phía trước, tóc ôm nhẹ hai má. Nhìn nghiêng, đuôi tóc cong vào trong. Còn ở phía sau, đường cắt gọn vừa đủ để khoảng cổ và vai trông thoáng hơn.

Ba điểm để xác định dáng tóc trước khi cắt

Điểm A là đỉnh đầu, nơi cần giữ độ phồng vừa phải để tóc lên dáng. Với tóc mảnh, mềm và dễ xẹp, một chút độ nâng ở chân tóc giúp phần đỉnh trông đầy hơn. Phía trước, vài lọn mái dài ngắn xen kẽ để lộ một phần trán, nhờ đó chân mày và đôi mắt vẫn là điểm nhấn dù tóc rơi xuống hai bên mặt.

Điểm B nằm khoảng 2 cm dưới dái tai trong mẫu minh họa. Đây là vùng tập trung độ dày của kiểu bob. Khi nhìn nghiêng, những lọn tóc hai bên kết thúc trong khoảng từ khóe miệng đến cằm và cong nhẹ vào trong, giúp đường gò má và góc hàm trông mềm hơn. Mốc 2 cm là điểm tham khảo từ mẫu tóc trong ảnh. Khi cắt thực tế, có thể dịch vị trí này lên hoặc xuống theo dáng hàm và độ rơi của tóc.

Điểm C nằm phía trên xương quai xanh, là mốc để nhìn tỷ lệ giữa tóc và cổ. Phần gáy được tỉa bớt độ dày để đường cổ lộ rõ hơn. Ở hai bên, đuôi tóc có độ so le nhẹ, tạo cảm giác tóc rơi tự nhiên dù nhìn từ phía sau, đường cắt vẫn khá gọn.

Kiểu bob này hợp với ai?

Nếu có mặt vuông bo tròn hoặc mặt kim cương, bạn có thể tham khảo cách để đuôi tóc ôm nhẹ vùng hàm như trong ảnh. Những lọn tóc rơi dọc hai bên giúp cân đối nửa dưới gương mặt. Với tóc mảnh, mềm, dễ xẹp, độ dài ngắn giúp mái tóc nhẹ hơn và dễ tạo phồng ở chân tóc. Còn nếu bạn có cổ ngắn, phần gáy cắt gọn sẽ để lộ nhiều hơn đường cổ, tạo cảm giác cổ dài hơn khi nhìn nghiêng.

Nếu gương mặt rất dài, có thể giữ độ phồng ở đỉnh vừa phải và trao đổi với thợ về vị trí đuôi tóc để cân đối phần mặt dưới. Với dáng đầu hẹp, hơi nhọn, thêm một chút độ phồng hoặc độ cong ở hai bên, nhất là vùng trên tai, sẽ giúp dáng tóc nhìn cân đối hơn từ chính diện.

Khi mang mẫu này ra tiệm, bạn có thể chỉ rõ điều mình thích nhất ở từng góc ảnh. Chẳng hạn, "Em muốn mái rơi nhẹ để vẫn thấy chân mày, hai bên ôm hàm và phía sau gọn đủ để lộ gáy". Từ đó, thợ có thể điều chỉnh độ dài theo gương mặt và chất tóc của bạn.