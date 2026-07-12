Mừng cho Ma Ran Đô

Sau khi phủ sóng truyền thông với tạo hình vua Bảo Đại trong phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng, đóng cặp cùng "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô nhận nhiều lời khen cho diện mạo được dày công xây dựng. Để đến gần nhân vật, nam diễn viên đã chấp nhận tăng tới 14kg, đưa cân nặng tiến sát mốc 90kg.

Trong khoảng thời gian dự án còn được giữ kín, Ma Ran Đô gần như dành trọn 6 tháng đầu năm để song hành cùng cơ thể nặng nề nhất từ trước đến nay. Với một mỹ nam vốn nổi tiếng nhờ vóc dáng đẹp và đang thuộc nhóm gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt, cân nặng này rõ ràng là màn đánh đổi không nhỏ. Nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành và tin vui là "hoàng thượng" đang về lại ký thật rồi.

Ma Ran Đô và Tăng Thanh Hà được khen nức nở khi sánh đôi tại 1 LHP gần đây. Trong tạo hình Vua Bảo Đại, Ma Ran Đô cho thấy kết quả tăng cân của anh vô cùng xứng đáng.

Mới đây, Ma Ran Đô đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch biển và lập tức nhận về sự chú ý. Nam diễn viên sinh năm 1997 diện quần bơi, thoải mái thả dáng trên du thuyền. Khung cảnh biển xanh phía sau rất đẹp, nhưng body cao lớn của nhân vật chính mới là thứ khiến người xem khó rời mắt.

Mỹ nam tự tin khoe ảnh body trở lại với thân hình chữ V săn chắc.

Đặc biệt, đặt những hình ảnh này cạnh chuyến đi biển của Ma Ran Đô vào kỳ nghỉ lễ cách đây 2 tháng, sự khác biệt càng dễ nhận thấy. Khi ấy, nam diễn viên cũng tự tin cởi áo khoe body trên bờ biển, nhưng phần bụng tròn trịa là dấu hiệu rõ nhất của 14kg tăng thêm. Ở những hình ảnh mới, body "cực phẩm" từng làm nên thương hiệu Ma Ran Đô có tín hiệu quay về, vòng eo của nam diễn viên đã gọn gàng hơn đáng kể và những múi cơ cũng đang dần hiện rõ trở lại.

Sau khoảng 2 tháng, thành quả giảm cân của Ma Ran Đô đang nhìn thấy rõ.

Phía dưới phần bình luận, bạn bè và khán giả cũng nhanh chóng nhận ra màn thay đổi của nam chính Hoàng Hậu Cuối Cùng:

- Giảm cân nhanh vậy.

- Tưởng lên ký mất múi rồi.

- Anh quay lại đường đua rồi.

- Hoàng thượng về lại ký rồi hả?

- Biển cũng chỉ làm nền cho ảnh mà thôi.

Trước đó, Ma Ran Đô từng tiết lộ đã giảm được 5kg và còn 9kg nữa mới trở về mức cân ban đầu. Ở bài đăng mới, nam diễn viên vẫn thừa nhận mình còn cách mục tiêu khá xa. Dẫu vậy, nhìn vào sự thay đổi rõ rệt chỉ trong thời gian ngắn, có thể thấy quá trình "thoát vai" của Ma Ran Đô đang có kết quả rất nhanh.

Đường nét góc cạnh đang dần trở lại với mỹ nam sinh năm 1997.

Trước khi lý do tăng cân được công bố, diện mạo của Ma Ran Đô từng là chủ đề khiến dân tình bàn tán suốt một thời gian. Trong loạt ảnh đời thường, từ những chuyến du lịch đến khoảnh khắc tụ tập cùng bạn bè, nam diễn viên để lộ thân hình đầy đặn khác hẳn trước đây. Khung người vốn lớn càng trở nên đồ sộ khi cân nặng tăng mạnh, trong khi gương mặt sắc nét cũng tròn hơn đáng kể.

Ảnh đời thường trước khi vai diễn được công bố - nam diễn viên được khen phúc hậu khi tăng cân.

Sự thay đổi đặc biệt rõ khi đặt cạnh hình ảnh Ma Ran Đô ở giai đoạn làm mẫu ảnh hay mới nổi tiếng trên màn ảnh. Có thời điểm, một số khán giả thậm chí phải nhìn kỹ mới nhận ra mỹ nam quen thuộc.

Đến khi tạo hình vua Bảo Đại được công bố, câu trả lời mới thực sự sáng tỏ. Việc tăng cân không phải dấu hiệu Ma Ran Đô buông lỏng hình ảnh mà nằm trong quá trình chuẩn bị cho nhân vật. Sau khi hoàn thành công việc, Ma Ran Đô điều chỉnh chế độ sinh hoạt, tích cực tập luyện để đưa cơ thể trở lại trạng thái cân đối.

Vóc dáng bệ vệ của Ma Ran Đô ở mức cân gần 90kg.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, anh vốn xuất thân là mẫu ảnh, sở hữu chiều cao 1,80m cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật. Hình tượng nam tính, khỏe khoắn từng là một trong những yếu tố giúp anh nhanh chóng được chú ý qua các MV trước khi tiến vào màn ảnh rộng và góp mặt trong loạt phim trăm tỷ.

Visual từ mỹ nam MV đến nam thần màn ảnh rộng của Ma Ran Đô.

Cùng Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy và Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô còn được khán giả ví như một mảnh ghép của "F4 mỹ nam màn ảnh thế hệ mới". Tháng 6 vừa qua, cả bốn lần đầu cùng sải bước trên sàn diễn trong show debut của NTK, stylist Kelbin Lei - người anh thân thiết với nhóm.

Khi đứng chung khung hình với ba mỹ nam có diện mạo gọn gàng, Ma Ran Đô ở giai đoạn chưa giảm hết số cân cho vai diễn rõ ràng trông bầu bĩnh hơn. Gương mặt mất đi phần nào độ góc cạnh từng làm nên nét nam tính đặc trưng của anh. Dẫu vậy, lợi thế chiều cao, khung vai và tỷ lệ hình thể vẫn giúp Ma Ran Đô không bị lép vế trên runway.

Ma Ran Đô cùng hội F4 trong show diễn debut của thương hiệu Nobody Knows - NTK Kelbin Lei.

Ảnh: FBNV