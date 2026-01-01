Mùng 1/1 ĐỪNG diện 3 trang phục này kẻo cả năm tụt mood, khó trôi

Dù là Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán, mùng 1 đầu năm luôn được xem là thời điểm "mở vía" cho cả năm phía trước. Trong quan niệm dân gian, những gì diễn ra trong ngày đầu tiên thường mang ý nghĩa tượng trưng, ảnh hưởng đến tâm lý, vận khí và sự hanh thông của những tháng sau đó. Vì vậy, bên cạnh chuyện ăn uống, lời ăn tiếng nói, trang phục mặc ngày mùng 1 cũng được nhiều người chú ý hơn bình thường.

Không phải mê tín hay gò bó bản thân, việc tránh một số kiểu trang phục dưới đây chủ yếu nhằm tạo cảm giác khởi đầu trọn vẹn, tươi mới, giúp tinh thần nhẹ nhõm và tự tin hơn. Dưới đây là 3 kiểu trang phục nên tránh mặc vào mùng 1 đầu năm.

1. Trang phục rách, tua rua, bạc màu

Dù đang là xu hướng thời trang cá tính, quần jeans rách, áo tua rua, đồ wash bạc màu… không phù hợp cho ngày mùng 1 đầu năm. Theo quan niệm truyền thống, rách và sờn tượng trưng cho sự hao hụt, thiếu thốn, không trọn vẹn, dễ liên tưởng đến tiền bạc thất thoát hoặc công việc trắc trở. Điều đáng nói là không chỉ đồ bị rách thật, mà cả những thiết kế có họa tiết giả rách, tua rua lộn xộn hay hiệu quá quá bạc màu cũng nên tránh. Ngày đầu năm vốn mang ý nghĩa "mở đầu", nên hình ảnh bản thân xuất hiện với trang phục thanh lịch sẽ tạo cảm giác đủ đầy và chỉn chu hơn.

Bạn không cần mặc đồ mới hoàn toàn, nhưng hãy đảm bảo quần áo không sờn cũ, không phai màu rõ rệt, form dáng gọn gàng, sạch sẽ. Chỉ một chi tiết nhỏ như gấu quần tưa chỉ hay áo bạc màu cũng đủ khiến tổng thể kém tươi tắn trong ngày đầu năm.

2. Trang phục quá tối màu, đặc biệt là "nguyên cây đen"

Màu đen vốn là gam màu trung tính, dễ mặc, dễ phối và rất được ưa chuộng trong đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, mùng 1 đầu năm lại không phải thời điểm lý tưởng để diện nguyên set đồ tối màu, nhất là khi quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện đều cùng một tông đen hoặc xám đậm. Theo quan niệm phong thủy, những gam màu quá tối dễ tạo cảm giác trầm buồn, khép kín, không phù hợp với không khí khởi đầu mới mẻ, tươi vui. Việc mặc nguyên cây đen vào ngày đầu năm vì thế thường bị cho là làm giảm sinh khí và vận may.

Điều này không có nghĩa là phải kiêng hoàn toàn màu đen. Nếu bắt buộc mặc, bạn nên phối thêm màu sáng như kem, be, pastel hoặc phụ kiện ánh kim nhẹ để cân bằng tổng thể. Quan trọng nhất vẫn là cảm giác thoải mái, sáng sủa và dễ chịu khi mặc.

3. Quần áo in hình, chữ mang ý nghĩa tiêu cực

Trang phục in chữ slogan hay hình ảnh cá tính ngày càng phổ biến, đặc biệt với giới trẻ. Tuy nhiên, mùng 1 đầu năm nên tránh những mẫu áo có hình ảnh u ám hoặc câu chữ mang nghĩa tiêu cực, như buồn bã, cô đơn, phản kháng, bi quan, bạo lực… Theo quan niệm dân gian, hình ảnh và câu chữ cũng mang năng lượng riêng. Việc mặc những thông điệp tiêu cực vào ngày đầu năm dễ tạo cảm giác "gọi vận không may", ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của chính người mặc.

Thay vào đó, nên chọn quần áo trơn, họa tiết nhẹ nhàng, hoa lá, hình khối mềm mại hoặc chữ mang ý nghĩa tích cực, vui vẻ. Sự đơn giản trong ngày mùng 1 không hề nhàm chán, mà ngược lại còn tạo cảm giác tinh tế, dễ thiện cảm khi gặp gỡ người khác.

Nên ưu tiên những gam màu nào trong mùng 1 đầu năm?

Để tạo cảm giác khởi đầu thuận lợi, bạn có thể ưu tiên các gam màu tươi sáng, ấm áp và dễ chịu, vừa hợp phong thủy vừa dễ ứng dụng:

Đỏ, hồng, cam: tượng trưng cho may mắn, năng lượng và sự khởi sắc.

Vàng nhạt, be, kem: gợi cảm giác đủ đầy, ổn định, ấm áp.

Xanh lá: biểu trưng cho sự sinh sôi, phát triển và cân bằng.

