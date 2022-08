Mua Jo sạch thoáng, trúng vàng và iPhone

Chương trình "Chọn tã thông minh - Rinh quà cực đỉnh" với tổng giải thưởng lên tới 100 triệu đồng, sẽ diễn ra trên toàn quốc kéo dài trong vòng 2 tháng. Chương trình là lời tri ân của nhãn hàng bỉm Jo với người tiêu dùng đã luôn đồng hành và lựa chọn bỉm Jo trong suốt 8 năm qua, hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn niềm vui cho hành trình bỉm sữa của các bố mẹ.

Trong thời gian diễn ra chương trình (Từ 1/8 đến hết 1/10/2022), khi mua các sản phẩm bỉm Jo (Jo 3splus, Jo Economy) tại các cửa hàng có hoạt động Activation trên toàn quốc, các ca Activation, Jo’s Day tại điểm bán và mua hàng tại gian hàng chính hãng trên các kênh TMĐT (Shopee, Tiki, Lazada) của Jo sẽ được tham gia chương trình Khuyến mại "Chọn tã thông minh - Rinh quà cực đỉnh".

Khách hàng mua các gói bỉm Jo (Jo Economy, Jo 3s Plus) có dán sticker chương trình sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn, với mã dự thưởng là dãy số 12 chữ số in bên trên HSD của bao bì. Với mỗi mã dự thưởng này, khách hàng sẽ được tham gia quay số may mắn để có cơ hội sở hữu một trong các giải thưởng hấp dẫn. Chương trình không giới hạn mã số dự thưởng của khách hàng. Khách hàng mua càng nhiều cơ hội trúng thưởng càng cao.

Trong đó, giải thưởng cao nhất là Giải Đặc biệt là 01 chiếc điện thoại Iphone 13 128Gb; 5 Giải Nhất - mỗi giải là 01 chỉ vàng 9999 PNJ; 200 Giải Nhì - mỗi giải là 01 gói tã quần Jo Economy size siêu đại, 01 Giải kênh thương mại điện tử (Lazada, Shopee, Tiki) - Dành cho khách hàng có tổng số tiền mua sản phẩm Jo Economy, Jo 3s plus trên các kênh TMĐT cao nhất trong thời gian diễn ra chương trình: 01 chỉ vàng 9999 PNJ.

Để tham gia chương trình, khách hàng tìm mã dự thưởng 12 số in bên trên HSD của bao bì gói bỉm có dán sticker của chương trình.

Khách hàng sẽ quét mã QR trên sticker hoặc truy cập website chương trình http://Jochaohe.jo.com.vn để nhập mã dự thưởng, thông tin khách hàng và tải lên hình ảnh bao bì chứa mã dự thưởng vào phần "Nhận quà ngay".

Khách hàng giữ lại bao bì sản phẩm có chứa sticker chương trình và theo dõi Fanpage Jo Vietnam để cập nhật thông tin chương trình livestream quay số trúng thưởng dự kiến vào ngày 10/10/2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết, cách thức đăng ký tham gia dự thưởng cùng thể lệ chương trình, khách hàng tham khảo tại website chương trình https://jochaohe.jo.com.vn/.

Với mỗi gói bỉm Jo bố mẹ mua không chỉ để chăm sóc cho con yêu của mình trong những năm tháng đầu đời, mà còn có cơ hội trúng những quà tặng giá trị cùng chương trình "Chọn tã thông minh - Rinh quà cực đỉnh". Hiện tại, sản phẩm bỉm Jo được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng bán lẻ, bách hóa, cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc cũng như các sàn thương mại điện tử Tiki, Shopee và Lazada.

Tất cả các sản phẩm Jo đều được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu cao cấp của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc theo dây chuyền công nghệ Hoa Kỳ hiện đại, trong môi trường sản xuất sạch đạt tiêu chuẩn y tế GMP WHO. Đặc biệt, công nghệ Nano bạc được nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm bỉm giúp tiêu diệt tới 650 loại vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng gây bệnh, bảo vệ trẻ em khỏi mẩn ngứa, dị ứng và hăm tã.

Được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP và ứng dụng những thành tựu y tế tiên tiến, bỉm Jo mang trong mình hoài bão về một sản phẩm Việt chất lượng quốc tế, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn vươn tầm ra khu vực và thế giới. Với những chiếc bỉm Jo mềm mại, trẻ em sẽ được nâng niu, chăm sóc, người Việt có thể an tâm sử dụng hàng Việt và tự hào về các sản phẩm do chính bàn tay và khối óc người Việt tạo ra.

Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ số hotline: 0965 960 666 hoặc Fanpage Jo Vietnam để được hướng dẫn và giải đáp.

