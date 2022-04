Mùa hè trọn vẹn và dễ chịu cho bé với trang phục Lullaby

Là thương hiệu quần áo trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với 10 năm kinh nghiệm trên thị trường Việt Nam, Lullaby nhanh chóng nắm bắt xu thế và đầu tư mạnh mẽ vào đa dạng hóa chất liệu và kiểu dáng để đem lại cho các bé những BST Xuân Hè 2022 tươi sáng và sinh động nhất.



Với các bé sơ sinh, là những bình minh nhỏ xinh của mỗi gia đình, bộ quần áo cài lệch hay cài giữa, body cộc, sleepsuit toàn thân được Lullaby chú trọng lựa chọn những chất liệu đảm bảo sự mềm mại, thoáng khí và an toàn tuyệt đối để nâng niu bé ngay từ phút đầu đời.

- Chất liệu Pointelle by Lul: Loại vải 100% cotton cao cấp (Premium Cotton) được dệt khéo léo với "lưới thoáng khí" trải khắp bề mặt vải tạo sự thấm hút mồ hôi tuyệt vời. Đây là chất liệu được các mẹ vô cùng yêu thích và luôn là Best-item được Lullaby phát triển liên tục nhiều năm qua.

- Chất liệu Superior Petit by Lul mịn mượt, ôm trọn những đường cong đáng yêu của bé.

- Đặc biệt, Fine Modal by Lul được sản xuất bằng sợi tơ sinh học có nguồn gốc từ cây sồi Bắc Âu. Một thương hiệu vải Modal "chuẩn" đã được Lullaby chọn để may những bộ đồ "chất" cho em bé đáng yêu của mẹ.

Với các bé nhỏ từ 6 tháng đến 4 tuổi, BST Xuân Hè 2022 sử dụng những màu sắc nổi bật và cập nhật xu hướng. Từ những màu pastel tinh tế, sắc màu cầu vồng rực rỡ.

Bộ sưu tập Xuân Hè Lullaby 2022 cũng là sự tập hợp phong phú về chất liệu.

Ngoài chất liệu 100% cotton quen thuộc, mẹ có thể nhận thấy các chất liệu được ưa thích hàng đầu trong mùa hè như Superior Petit by Lul và Bamboo by Lul (vải sợi tre) với những đặc tính: "Sờ mịn tay – nhìn mát mắt", điều hòa nhiệt độ cơ thể, nhanh khô, thoáng khí, hạn chế nhăn nhàu.

Riêng vải cotton cũng được biến hóa đa dạng để tạo ra những bộ đồ thời trang nhất nhưng vẫn đảm bảo được sự an toàn cho bé.

Thông thường, Lullaby chỉ tập trung vào nhóm bé 0-4 tuổi, nhưng Xuân Hè 2022 có sự đổi mới với những bộ sưu tập có đến size cho bé 5-6 tuổi, kiểu dáng thời trang hơn và được chăm chút tỉ mỉ hơn.

Chất liệu lacoste - được mẹ biết đến nhiều nhất với các loại áo polo, chuẩn bị ra mắt vào tháng 5 nhất định cũng sẽ tạo xu hướng và được các Mẹ đón nhận nhiệt tình. Hay BST LULLABY x HNB, sự kết hợp lần đầu tiên với câu lạc bộ bóng rổ Hanoi Buffaloes, với mong muốn hướng đến một thế hệ trẻ em Việt Nam phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần.

Hai nét chấm phá không thể không nhắc đến của Xuân Hè 2022 của Lullaby là:

- Áo khoác chống nắng Lullaby chống nắng với dòng vải công nghệ ANTI UV chống nắng tức thì, loại trừ tới 90% tia tử ngoại. Áo khoác chống nắng Lullaby như một lớp phòng ngự vững chắc bên ngoài da cho bé, hiệu quả chống nắng gấp 30 lần khi da bé không có trang phục bảo vệ. Ngăn chặn tia UVA và UVB lên đến 8 tiếng, bảo vệ bé trong mọi hoạt động ngoài trời.

- Bộ sưu tập YUKATA "KODOMO NO HI" được may bằng chất liệu vải xô 2 lớp nhập khẩu từ Nhật Bản – được dệt từ sợi 100% cotton cao cấp với ưu điểm tuyệt đối "thoáng – thấm hút – nhẹ".

Các sản phẩm Lullaby tự hào là 1 trong số ít thương hiệu đồ sơ sinh Việt Nam được cấp chứng nhận OEKO-TEX 100 Class I (chứng chỉ quốc tế về may mặc - an toàn bậc nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ) cùng với nhiều chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước khác. Vì thế, khi lựa chọn Lullaby, Mẹ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng cho con.

Lullaby - Thương hiệu quần áo và phụ kiện sơ sinh cao cấp và an toàn tại Việt Nam có bề dày 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc và xuất khẩu quần áo trẻ sơ sinh nên được hàng triệu bà mẹ Việt Nam tin dùng. Để cho ra các sản phẩm chất lượng tốt, độ bền cao, Lullaby luôn sử dụng các nguyên liệu có xuất xứ uy tín kết hợp sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại.

Năm 2022 – Kỷ niệm 10 năm Lullaby có mặt tại thị trường Việt Nam – rất nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt kèm quà tặng hấp dẫn sẽ diễn ra tại các điểm bán chính hãng như showroom, fanpage và các trang TMĐT: Shopee Mall, Lazada Mall, Tiki.

