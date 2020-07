M.U.A Hạnh Lâm – người tiên phong đưa Make up Art về Việt Nam

Nghệ thuật là bản năng của Hạnh Lâm

Từ bé, Hạnh được gia đình hướng cho theo đuổi âm nhạc, đầu tư cho học đàn accordion và violin. Những tưởng cuộc đời sẽ đi theo hướng đã định sẵn nhưng trực giác mạnh mẽ với make up đã làm nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Make up Artist.

Bén duyên make up với vị trí chuyên viên tư vấn của Make Up For Ever, Hạnh Lâm được nhãn hàng nhận ra tài năng thiên phú và đào tạo cô trở thành một M.U.A chuyên nghiệp. Cô chia sẻ, ban đầu ý định đơn giản chỉ là tìm một công việc part-time để trang trải, tuy nhiên khi đi sâu vào tìm hiểu, Hạnh lại càng say mê ngành "công nghiệp làm đẹp" này. Cô vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ khi quyết định thôi học tại Học viện âm nhạc để chính thức làm việc toàn thời gian tại Make Up For Ever. Sau 6 năm làm việc, khi niềm đam mê cái đẹp đủ lớn, cô xin nghỉ việc để cùng chồng xây dựng Lou Studio.

Người tiên phong xu hướng

Đi ngược lại đám đông ngày đó theo xu hướng trang điểm cô dâu sang trọng, Hạnh nổi lên đình đám trong "làng make" nhờ phong cách trong trẻo Hàn Quốc. Làn sóng Hallyu bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ khiến nhà nhà đổ xô đi chụp ảnh cưới, trang điểm cô dâu theo phong cách Hàn Quốc. Lou Studio trở thành studio chụp ảnh cưới style Hàn Quốc đẹp nhất Hà thành. Ngày càng nhiều học viên đến tận nơi để xin Hạnh Lâm theo học make up cô dâu. Tên tuổi Hạnh Lâm bắt đầu vụt sáng.

"Giúp đỡ người khác dành được ước mơ của họ là Hạnh sẽ đạt được ước mơ của mình"

Ở Hạnh không có tham vọng lớn kiểu: "Tôi phải đứng nhất" mà cô chọn cách mang lại những giá trị cho cộng đồng. Tiền bạc, danh tiếng chỉ là thứ theo sau.

Hạnh muốn thay đổi định kiến của xã hội về nghề make up chỉ là người "thợ họa mặt", nghề trang điểm cũng đòi hỏi chất xám, sự sáng tạo như một nghệ sĩ thực thụ. Make up là một hình thái của nghệ thuật.

Đó là động lực thôi thúc cô thành lập Hạnh Lâm makeup & Academy để giúp những người có niềm đam mê với môn nghệ thuật này tìm ra con đường nhanh và dễ đi nhất để chạm đến ước mơ. Hạnh đi lên bằng thực lực, tài năng thiên phú, cảm quan về make up của mình chứ không hề học qua trường lớp hay giáo viên nào. Có kiến thức nền vững chắc, Hạnh tự mày mò qua Instagram, Google, Youtube để phát triển bản thân. Cô hiểu rõ quá trình tự học cực khó khăn và nhanh nản nếu không có đam mê và động lực đủ lớn.

Câu thần chú mà Hạnh áp dụng mỗi lần chán nản đó là "Hãy nhớ lại lí do mình bắt đầu". Hạnh luôn không cảm thấy bằng lòng những gì mình đang có, vị trí mình đang đứng. "Đặt ra mục tiêu, đạt được mục tiêu và tiếp tục đặt mục tiêu khác cao hơn đã trở thành thói quen của Hạnh trong suốt những năm hành nghề cho đến thời điểm hiện tại. Và nó vẫn sẽ tiếp diễn trong thì tương lai." – Hạnh khẳng định.

Người tiên phong đưa make up Art về Việt Nam và hành trình trở thành cô giáo "vạn người mê"

Hạnh coi make up là một "vùng đất trù phú" đến nỗi phải dùng cả đời để khai phá. Luôn thay đổi và thử thách bản thân mỗi ngày, Hạnh khám phá ra "vũ trụ" Make up Art – đỉnh cao make up với sự biến tấu và sáng tạo là vô hạn.

Ấp ủ ý định phải tạo ra một sự đột phá mang tầm quốc tế trong sự nghiệp, Hạnh Lâm tìm đến người thầy đầu tiên: Juli Voron – chuyên gia trang điểm hàng đầu thế giới người Ukraina, một "hiện tượng trang điểm nghệ thuật" có sức hút mạnh mẽ trên thế giới.

The Makeup show diễn ra vào 20/12/2019 chính là sự đột phá mang tầm quốc tế mà Hạnh Lâm ấp ủ. Sự kiện với sự tham gia của người thầy Juli Voron, đại diện M.O.I Hồ Ngọc Hà cùng sự quy tụ của hàng trăm M.U.A trên cả nước. Qua sự kiện, CEO Hạnh Lâm chính thức tuyên bố đưa xu hướng make up art hàng đầu thế giới về Việt Nam. The Makeup show đã gây ấn tượng và tạo ra tiếng vang mạnh trong giới make up pro, Hạnh Lâm makeup & Academy khẳng định những bước đi vững chắc của mình trên thị trường Việt Nam.

Sau 8 năm , cô giáo "vạn người mê" Hạnh Lâm có vô số học viên trên cả nước, thậm chí có cả những học viên nước ngoài. Những bài đăng của Hạnh trên mạng xã hội đều trở thành tâm điểm sự chú ý và trở thành xu hướng make up ngay sau đó không lâu.

Nhạc trưởng trong "bản giao hưởng" của "buổi trình diễn" Make up Art

Ở ngưỡng cửa 30 có trong tay những thứ mà người khác xem là thành công, tất cả đều chưa đủ tưới mát tâm hồn đầy khao khát được cống hiến và khám phá tận cùng "vũ trụ" Make up Art. Không hề gò bó bản thân trong những khuôn khổ được định nghĩa là thành công, Hạnh vẫn tìm tòi và trau dồi mỗi ngày, cô muốn đem tất cả những gì tinh túy nhất cho học viên của mình. Những "bản giao hưởng màu sắc" của "nhạc trưởng" Hạnh Lâm đem đến cho khán giả đều khơi dậy những sáng tạo và truyền cảm hứng bất tận.

Hi vọng trong tương lai, Hạnh Lâm Academy sẽ phát triển hơn nữa và tên tuổi Hạnh Lâm sẽ sớm vươn tầm thế giới!