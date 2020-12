Một thỏi son kem mịn lỳ yêu chiều đôi môi rồi "bật công tắc lên" cùng Suboi ngay nào chị em ơi!

"Một lần tới nhân gian, phải sống đời rực rỡ", tranh thủ ngay mùa lễ hội năm nay để lên đồ lộng lẫy, thể hiện khí chất riêng mình trong những buổi tiệc cuối năm linh đình ngay thôi! Và đừng quên, thỏi son kem mịn lỳ mới ra mắt của Black Rouge ra đời cũng chính là để cùng chị em "bật công tắc lên" suốt mùa lễ hội đấy!



Không gì có thể ngăn cản chị em chúng mình tỏa sáng

Nếu không phải là chính bản thân mình thì không ai có thể ngăn các chị đẹp tỏa sáng với những bộ trang phục lộng lẫy và lớp trang điểm quyến rũ nhất. Ấy vậy mà nhiều cô gái đã quên chăm chút bản thân, để cho những nỗi lo toan nhấn chìm tuổi thanh xuân và sắc đẹp rực rỡ. Dù là ngày thường hay mùa lễ hội cũng chỉ một màu ảm đạm.

Lên đồ lộng lẫy, make-up "lồng lộn" rồi cùng nhau chiếm spotlight mùa lễ hội nào chị em!

Các cô gái à, chỉ khi tự tin tỏa sáng ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào, rực rỡ như chính bản chất vốn có của mình, bạn mới trở nên phiên bản tuyệt vời nhất. Vậy thì, cứ việc bung tỏa năng lượng như những gì bạn mong muốn và đừng bỏ lỡ dịp duy nhất trong năm để có thể quên đi tuổi tác, quên những lo toan, chỉ cần là cô gái hoàn hảo nhất mùa lễ hội năm nay nhé!

Black Rouge Air Fit Velvet Ver.7 đã sẵn sàng cùng chị em "rực rỡ" suốt mùa lễ hội

Vừa ra mắt trong tháng 10, Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver.7 đã được chị em cực kỳ yêu thích và săn lùng, trong đó có cô nàng Rapper cá tính Suboi - một trong những nhân tố "key" tạo nên thành công của Rap Việt mùa đầu tiên. Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver.7 VELVET CROWN ra đời với thông điệp "King of Velvet, Return of the king", khẳng định đẳng cấp của một phiên bản hoàn hảo nhất trong các dòng son Black Rouge.

"King of Velvet, Return of the king", nghe thôi là biết sẽ hứa hẹn sự bùng nổ vào đúng mùa lễ hội. Và đúng như dự đoán, dòng son này đã tạo nên cơn sốt không chỉ trong các teen girls, mà rất nhiều Beauty Vlogger, hot instagram cũng đứng ngồi không yên.

Phiên bản thứ 7 "King of Velvet" với bảng màu đỏ và nâu đang thống lĩnh bảng xếp hạng màu son Hàn đã khiến Suboi không nỡ từ chối

Theo review của tất cả những tín đồ Black Rouge đã thử qua cả 6 version, đây là cây son vô cùng đáng thử bởi màu son quá đỉnh, vô cùng nịnh da, lại rất trendy. Mùi son thì quyến rũ như hương trái cây ngọt lịm, đặc biệt là rất mềm môi nhưng đánh vẫn không trôi nhé. Dù có ăn uống tiệc tùng phủ phê vẫn còn một lớp base nhẹ trên môi, chỉ cần dặm thêm một lớp mỏng là lại tỏa sáng rực rỡ giữa đêm tiệc.

Thiết kế cực thời trang, nhỏ gọn và đậm màu sắc lễ hội với nắp "bling bling" xinh xỉu

Thiết kế của cây son thì cực nhỏ nhỏ gọn, thời trang, với thân trong suốt và nắp xinh xỉu. Cấu trúc cọ thân thiện người dùng, cực dễ đánh lên môi và dễ loại bỏ son thừa. Cây son này có thể đánh được góc cạnh mà không sợ bị lem. Nói chung là cực kỳ ưng ý mà giả cả lại bất ngờ. Từ cái vỏ son trở đi yêu gì đâu, từ hồng pastel đến đỏ quyến rũ, cầm vào rất chắc tay nữa.

Chọn ngay 1 sắc son yêu thích để "chiếm sóng" mùa lễ hội

Version 7 có màu sắc chủ đạo là cam, đỏ pha nâu với các màu sắc từ cam chói đến đậm khác nhau, phù hợp cho nhiều tone da nên các nàng da ngăm vẫn có thể bon chen được nhé! Bùng nổ nhất là màu son cuối cùng trong bảng màu - A37 dành riêng cho những cô nàng cá tính cực fit với không gian lễ hội, tiệc tùng. Ngoài ra những màu son khác trong bộ sưu tập cũng rất phù hợp với mùa lễ hội năm nay.

Về chất son thì khỏi phải bàn cãi, Black Rouge đã chinh phục được cả những cô nàng khó tính nhất với chất kem lì Air Fit nhẹ tênh, mịn mượt đặc trưng xưa nay. Chẳng cần băn khoăn, lựa ngay một thỏi son trendy rồi cùng nhau "phá đảo" suốt mùa lễ hội thôi!