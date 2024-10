Người phụ nữ họ Sung (Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc) bị cáo buộc hành vi giết người sau khi liên tục có hành vi bạo hành bé trai 2 tuổi trong vòng 1 tuần và gây ra cái chết cho cậu bé.



Được biết, bé trai đã nôn mửa và bất tỉnh sau khi bị đánh trong lúc tắm ngày 6/6. Sung sau đó đã đưa cậu bé tới bệnh viện nhưng không may bé trai đã tử vong sau đó do vết thương nghiêm trọng. Kết quả giám định pháp y cho thấy, bé trai có tổng cộng 15 vết thương cả cũ và mới, trong đó có 7 vết thương là do dùi cui gây ra. Nạn nhân đã bị gãy xương sọ và xuất huyết não.

Sung thường xuyên chia sẻ những nội dung chăm sóc trẻ em lên MXH

Văn phòng công tố địa phương đã buộc tội Sung với hành vi cố ý gây thương tích và giết người. Người phụ nữ này sẽ phải đối mặt với mức án tù thấp nhất là 10 năm và cao nhất là tù chung thân.



Trước đây, Sung được biết đến là một “hot-mom”, một KOL chuyên chia sẻ những kinh nghiệm nuôi dạy con với gần 9.000 người theo dõi trên Facebook. Người phụ nữ thường xuyên đăng tải những bức ảnh đầy yêu thương với con cái cũng như chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con. Là vợ của một quân nhân, nữ KOL này hầu như dành toàn bộ thời gian vào việc chăm sóc 5 đứa con.

Cha của bé trai gặp nạn - cũng là quân nhân - đã tin vào bài viết của Sung và gửi con trai mình cho người phụ nữ này chăm sóc từ tháng 2 sau khi vợ anh qua đời với mức giá là 30.000 Đài tệ (khoảng 23 triệu đồng)/tháng.

Camera an ninh được lắp tại gia đình của Sung đã ghi lại toàn bộ hành vi phạm tội. Người phụ nữ này đã liên tục đánh vào đầu bé trai bằng dụng cụ xỏ giày, đập đầu vào tường hay ném vào bồn tắm… và cuối cùng gây ra cái chết thương tâm.

Trước đó, trên MXH của mình, Sung từng đăng tải bài viết lên án các hành vi bạo hành, lạm dụng trẻ em.

Trong khi Sung phải đối mặt với án tù, Cục Xã hội Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết họ đã gửi năm đứa con của người phụ nữ cho người thân.

Nguồn: SCMP