Một người đứng ra chịu trách nhiệm cho sự xuống sắc của Thiên Ân

Sau Nụ Hôn Bạc Tỷ, Thiên Ân tiếp tục thu hút sự chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Hẹn Em Ngày Nhật Thực . Tuy nhiên, qua những hình ảnh được “nhá hàng”, nhan sắc của nàng hậu lại trở thành chủ đề gây tranh cãi khi nhiều ý kiến cho rằng diện mạo có phần nhợt nhạt, xuống sắc. Trước luồng phản hồi này, đạo diễn bộ phim đã lên tiếng làm rõ lý do Thiên Ân trông kém long lanh hơn thường thấy vì cô phải gần như để mặt mộc khi ghi hình nhằm giữ trọn vẻ mộc mạc, chân phương của nhân vật. Lựa chọn này được xem là có chủ đích, phục vụ cho tinh thần câu chuyện cũng như thể hiện sự nghiêm túc và nỗ lực của nàng hậu với những tác phẩm điện ảnh.

Đạo diễn bộ phim chia sẻ Thiên Ân đã để mặt mộc trong suốt quá trình ghi hình.

Tạo hình phim mới của Thiên Ân mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị đúng tinh thần nhân vật. Dù tổng thể gương mặt có phần nhợt nhạt khi thiếu đi lớp makeup sắc sảo so với những lúc đi event, nhưng bù lại, làn da của nàng hậu lại ghi điểm nhờ độ căng khỏe, mịn màng và khá ít khuyết điểm. Ánh da sáng tự nhiên, không bị xỉn màu giúp diện mạo mỹ nhân sinh năm 2000 vẫn giữ được nét rạng rỡ nhất định. Các đường nét như sống mũi thanh, đôi mắt hài hòa cùng khuôn miệng cân đối mang lại cảm giác dễ chịu, chân thực và gần gũi.

Đáng chú ý, đạo diễn của bộ phim còn khiến cộng đồng mạng thích thú với chia sẻ Thiên Ân cũng mang nỗi lo "sợ xấu" khi lên phịm. Người đẹp lâu lâu lén dán chút mí cho mắt đỡ sụp, hay kẻ chân mày cho bớt lưa thưa nhưng vẫn không qua được con mắt của đạo diễn. Do đó, vẻ đẹp của Thiên Ân trên phim hoàn toàn nguyên bản, không có sự hỗ trợ của makeup.

Thiên Ân để mặt mộc hoàn toàn trên phim. (Ảnh: Lê Thiện Viễn)

Mặt mộc của Thiên Ân nhận được thiện cảm từ cộng đồng mạng.

Cận cảnh làn da mịn màng, ít khuyết điểm của nàng hậu khi lên phim. (Ảnh: Lê Thiện Viễn)

Vốn nổi tiếng với vẻ đẹp sắc sảo, Thiên Ân thường gắn liền với những layout makeup đậm, tập trung nhấn vào đôi mắt và đôi môi quyến rũ mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Chính vì vậy, việc nàng hậu dám “lột bỏ” hoàn toàn lớp son phấn, xuất hiện với gương mặt mộc 100% đã khiến không ít khán giả bất ngờ và phần nào ngưỡng mộ. Không còn vẻ quyến rũ sắc lạnh quen thuộc, Thiên Ân trong trạng thái tự nhiên lại mang đến một cảm giác rất khác: nhẹ nhàng, nữ tính và gần gũi hơn. Những đường nét vốn dĩ đã hài hòa giờ đây trở nên mềm mại, tạo nên tổng thể dung mạo dịu dàng, chân thật.