Một hãng nội y giảm giá tới 44%: Chất đẹp, mỏng nhẹ, sang xịn chuẩn phái đẹp hiện đại!

Không phải ngẫu nhiên mà phái đẹp hiện đại ngày càng coi trọng “lớp bên trong” hơn cả những món đồ thời trang bên ngoài. Bởi khi nội y thoải mái, nhẹ tênh và tinh tế, ta mới thực sự tự tin, thanh thoát trong mọi chuyển động. Giữa vô vàn thương hiệu, MiiOW – “ông lớn” của ngành đồ lót nội địa Trung – đang trở thành cái tên được yêu thích nhờ công nghệ vải mỏng nhẹ, co giãn 4 chiều và kỹ thuật ép nhiệt không đường may.

Tin vui là, trong đợt sale này trên Lazada Mall, nhiều sản phẩm MiiOW đang giảm tới 44%, giúp hội sành mặc dễ dàng “săn” nội y chuẩn xịn mà chẳng cần gồng ví.

Nội y MiiOW – khi sự thoải mái chạm đến chuẩn sang trọng

Triết lý thiết kế của MiiOW rất rõ ràng: nội y không chỉ để mặc, mà để cảm nhận. Từng sản phẩm được nghiên cứu tỉ mỉ để ôm vừa cơ thể, mang lại cảm giác “second skin” đúng nghĩa – nhẹ, thoáng, và mát như không khí. Không còn nỗi lo hằn viền áo, quần hay cảm giác bí bách trong mùa nóng, MiiOW biến từng ngày của bạn trở nên tự nhiên và dễ chịu hơn bao giờ hết.

5 món MiiOW giảm giá sâu, nên mua ngay

Quần an toàn liền mạch bằng lụa băng MiiOW

Thiết kế “ba trong một”: cạp cao, kiểm soát bụng và nâng mông tự nhiên. Chất liệu Ice Silk siêu mát, mỏng nhẹ, ôm sát cơ thể mà vẫn thoáng khí – lý tưởng cho mùa hè hoặc khi mặc váy ôm.

Sản phẩm này đang được giảm giá tới 24% Nơi mua: Miiow Studio

Áo ngực thể thao MiiOW Catman không dây

Không gọng, không dây, không để lại vết hằn nhưng vẫn đảm bảo nâng đỡ vừa đủ. Công nghệ ép nhiệt giúp áo ôm khít mà không gò bó – lựa chọn hoàn hảo cho những ngày cần sự thoải mái tuyệt đối.

Sản phẩm này đang được giảm giá tới 33% Nơi mua: Miiow Studio

Quần lót nam MiiOW Ice Silk kháng khuẩn

Sản phẩm “best-seller” cho phái mạnh với khả năng kháng khuẩn, hút ẩm và thoáng khí, giúp vùng nhạy cảm luôn khô ráo, dễ chịu suốt ngày dài.

Sản phẩm này đang được giảm giá tới 10% Nơi mua: Miiow Studio

Áo thun dài tay nam Modal 50S

Chất liệu Modal mềm mịn, co giãn, giữ nhiệt tốt mà vẫn thoáng. Mặc trong áo khoác mùa lạnh hoặc làm đồ ngủ đều thoải mái, nhẹ và sang.

Sản phẩm này đang được giảm giá tới 44% Nơi mua: Miiow Studio

Quần lót tam giác MiiOW Cat Bear cotton kháng khuẩn

Chất cotton tự nhiên mềm mịn, ôm vừa vặn, kháng khuẩn và không gây kích ứng. Phù hợp cho những ai thích cảm giác “mặc như không mặc”.

Sản phẩm này đang được giảm giá tới 24% Nơi mua: Miiow Studio

Đừng bỏ lỡ cơ hội “nâng cấp lớp trong", một bộ nội y đẹp không chỉ giúp cơ thể thoải mái, mà còn nâng tầm thần thái. Mùa sale này, hãy để MiiOW giúp bạn tự tin hơn từ bên trong – với những sản phẩm giảm giá hơn 40% độc quyền trên Lazada Mall.