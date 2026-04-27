Một địa chỉ mới cho tín đồ thời trang Hà Nội: Cửa hàng kính Nhật vừa khai trương gây ấn tượng với thiết kế tinh tế

Cửa hàng JINS đầu tiên tại Hà Nội chính thức khai trương tại TTTM AEON MALL Hà Đông ngày 26/4

Là thương hiệu kính mắt số 1* tại Nhật Bản về doanh thu, (So sánh doanh thu giữa các nhà bán lẻ kính mắt lớn tại Nhật Bản, dựa trên kết quả tài chính cả năm gần nhất (tính đến tháng 11/2025, theo Tokyo Shoko Research).

JINS hướng đến sứ mệnh gợi mở những tiềm năng chưa được khám phá và nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày của mọi người trên toàn cầu - thông qua triết lý “Magnify Life” - Cùng Mở Tầm Mắt. Tiếp sau 3 cửa hàng ra mắt liên tiếp tại TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025, sự hiện diện của cửa hàng JINS mới nhất tại Hà Nội là bước tiến quan trọng để thương hiệu tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng Việt, mang đến “hơi thở” của sự đổi mới và sự thoải mái tối đa. Kết hợp giữa tư duy thiết kế tinh giản, vượt thời gian và quy chuẩn dịch vụ Nhật Bản, JINS kỳ vọng thiết lập một tiêu chuẩn mua sắm tối ưu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của đa dạng phân khúc khách hàng, từ những tín đồ thời trang đến các gia đình hiện đại tại khu vực Thủ đô.

Chia sẻ về việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, Ông Ryo Tanaka - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành JINS HOLDINGS cho biết: “Với triết lý “Magnify Life - Cùng Mở Tầm Mắt”, chúng tôi luôn khao khát được góp phần làm cho cuộc sống mỗi ngày của mọi người trở nên phong phú và tích cực hơn. Việc ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội lần này không chỉ đơn thuần là mở rộng thị trường, mà đây còn là một bước tiến mới đầy ý nghĩa trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn của chúng tôi. Bên cạnh đó, JINS mong muốn trở thành một thương hiệu gắn bó lâu dài, được yêu mến tại chính thành phố này".

Trước sự nhộn nhịp và năng động của nhịp sống Thủ đô, chúng tôi rất hào hứng khi được khám phá những giá trị mà JINS có thể đóng góp cho nơi đây. Hy vọng rằng JINS sẽ trở thành một người bạn đồng hành thầm lặng, luôn thấu hiểu và nâng tầm chất lượng cuộc sống của quý khách thông qua những lăng kính mới mẻ, cùng không gian mua sắm chuẩn toàn cầu tiện lợi".

Hình ảnh Ông Ryo Tanaka - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành JINS HOLDINGS chia sẻ tại sự kiện

Khi kiến trúc Machiya Nhật Bản giao thoa cùng bản sắc địa phương

Cửa hàng mới JINS AEON MALL Hà Đông được thiết kế bởi bộ đôi Kiến trúc sư Takuya Takahama và Tomohiko Komatsu, tiếp tục mang vẻ đẹp tinh tế của Nhật Bản qua bố cục không gian "trước/sau" (front/back) đặc trưng, từng được áp dụng tại các cửa hàng JINS ở San Francisco và Mông Cổ.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà phố truyền thống Machiya Nhật Bản và các khu vực bán hàng công cộng (doma), thiết kế cửa hàng JINS tạo ra hai không gian riêng biệt:

+ Không gian "Trước" (Front): Sử dụng tông màu xám nhạt và vật liệu hiện đại, tạo cảm giác thân thuộc, mời gọi khách hàng khám phá.

+ Không gian "Sau" (Back): Sử dụng vật liệu gỗ ấm áp, mang đến sự thoải mái và riêng tư cho khu vực chờ và nhận kính.

Tại Việt Nam, bố cục này được nâng cấp bằng những chi tiết sinh động và gần gũi, với khung gỗ ở khu vực phía sau gợi nhớ các mái nhà machiya lẫn những quầy hàng đường phố đặc trưng châu Á. Bên cạnh đó, ánh đèn lồng treo khắp khu vực bán hàng tái hiện không khí sôi động của phiên chợ đêm, tạo nên một trải nghiệm mua sắm hài hòa giữa tinh thần Nhật Bản và bản sắc địa phương Việt Nam, vừa quen thuộc vừa mới mẻ đối với khách tham quan, mua sắm.

Không gian cửa hàng JINS AEON MALL Hà Đông trở nên sôi động trong ngày khai trương, thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan và trải nghiệm các bộ sưu tập kính mới.