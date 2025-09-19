Morinaga quá đã: Sữa bầu phiên bản hương café và trà sữa chuẩn gu mẹ bầu

"Buổi trà chiều đặc biệt" cùng Morinaga - Nơi những người mẹ hiện đại kết nối

Trà chiều vốn là khoảng thời gian thư giãn cùng trà và bánh ngọt, nhưng Morinaga đã biến nó thành không gian vô cùng đặc biệt, nơi các mẹ bầu hiện đại trò chuyện, kết nối và chia sẻ cùng nhau. Với sự góp mặt của diễn viên Vũ Ngọc Ánh cùng các hot mom như Gia đình Amber, Nghi Xu, Phạm Thảo Vy và Huỳnh Trinh, các mẹ bầu đã có dịp cùng nhau trải lòng về hành trình mang thai đầy xúc cảm, truyền tải trọn vẹn thông điệp "Mẹ bầu vẫn thế - Bầu khỏe - Bầu slay - Bầu chill".

Diễn viên Vũ Ngọc Ánh cùng các hot mom đang check-in tại buổi trà chiều do Morinaga tổ chức.

Trong buổi trà chiều, các mẹ đã tự tay thực hiện phụ kiện nhỏ vô cùng đáng yêu cho em bé của mình - đó chính là chiếc yếm len mang tên riêng của con. Từng mũi đan tỉ mỉ không chỉ tạo nên món quà đầu tiên cho con mà còn là khoảnh khắc giúp mẹ bầu tìm thấy sự bình an, thư giãn. Hơn cả một thú vui thủ công, đó là khoảnh khắc giúp mẹ bầu kết nối sâu sắc hơn với thai nhi, lan tỏa hành trình thai kỳ đầy tích cực, khẳng định: dù đang mang thai, các mẹ vẫn có thể tận hưởng cuộc sống và làm những điều mình yêu thích.

Gia đình Amber cũng không giấu được sự yêu thích: "Mình thật sự rất ấn tượng, mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng chu đáo và tinh tế. Mình được trải nghiệm Morinaga E-Okasan phiên bản dạng thanh cải tiến mới với hương vị quen thuộc, độc đáo như hương cà phê và trà sữa chuẩn gu mẹ bầu."

Morinaga E-Okasan ra mắt phiên bản mới dạng thanh tiện lợi đa dạng hương trà sữa, cà phê

Là một trong những thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, Morinaga thấu hiểu rằng những sở thích cá nhân không cần phải từ bỏ mà cần được nâng niu trong suốt quá trình mang thai.

Với chiến lược đa dạng hương vị và tiện lợi hơn trong sử dụng, Morinaga mang đến trải nghiệm dinh dưỡng trọn vẹn, giúp mẹ bầu tận hưởng hành trình thai kỳ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Để hiện thực hoá mục tiêu, Morinaga Lê Mây Việt Nam chính thức bổ sung sản phẩm mới là "Thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan hương trà sữa" và "Thực phẩm bổ sung E-Okasan hương cà phê", đáp ứng nhu cầu về sở thích cà phê sáng, trà chiều của đa số hội bầu hiện đại.

Đại diện thương hiệu Morinaga cho biết: "Khi nỗi nhớ trà sữa và cà phê ùa về, chúng tôi muốn Morinaga xuất hiện như một 'vị cứu tinh' cho các mẹ bầu. Morinaga E-Okasan hương trà sữa và cà phê, với công thức không caffeine, dạng thanh tiện lợi, dễ dàng mang đi mọi lúc mọi nơi. Hương vị THANH NHẠT - SIÊU NGON - CHUẨN GU MẸ BẦU không chỉ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu như axit folic, canxi, sắt, protein, cùng 17 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, mà còn hóa giải nỗi thèm, đánh thức sở thích và khẩu vị của mẹ bầu hiện đại."

Morinaga E-Okasan ra mắt phiên bản mới dạng thanh tiện lợi đa dạng hương trà sữa, cà phê.

Tiếp nối sự kiện, diễn viên Vũ Ngọc Ánh một tín đồ trà sữa đã hào hứng chia sẻ cảm xúc: "Ánh đã rất ấn tượng sữa bầu Morinaga với hương trà sữa thanh nhạt, siêu ngon. Nay được thử thêm vị cà phê mới, Ánh càng bất ngờ hơn vì hương thơm rất lôi cuốn, uống ít béo, cảm giác như uống một ly cà phê sữa thực thụ. Chắc xong đợt này, Ánh sẽ tìm uống cả hai hương, sáng thì uống hương cà phê, tối thì uống hương trà sữa đổi vị qua lại không ngán mà đầy đủ chất dinh dưỡng cho con luôn."

Diễn viên Vũ Ngọc Ánh chia sẻ trải nghiệm khi sử dụng sản phẩm sữa bầu Morinaga E-Okasan.

Sự kiện đã khép lại, nhưng thông điệp "Mẹ bầu vẫn thế - Bầu khỏe - Bầu slay - Bầu chill" vẫn tiếp tục lan tỏa. Giờ đây, các mẹ không còn phải kìm nén sở thích mà có thể an tâm thưởng thức hương vị yêu thích, tận hưởng một thai kỳ khỏe mạnh và tinh thần lạc quan cùng thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan phiên bản dạng thanh siêu tiện lợi.

Chuỗi sự kiện "Mẹ bầu vẫn thế" sẽ tiếp tục lan tỏa với những hoạt động độc đáo, thú vị và quà tặng bất ngờ dành cho các mẹ. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về sự kiện cũng như thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan tại đây.

Cam kết vững chắc từ thương hiệu hàng đầu Nhật Bản

Tự hào với hơn 100 năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về sữa mẹ và dinh dưỡng nhi khoa, Tập đoàn Morinaga Milk đã khẳng định vị thế vững chắc tại thị trường Việt Nam với hơn 10 năm phân phối sữa công thức sản xuất tại Nhật Bản. Morinaga Lê Mây Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành và cải thiện sức khỏe mẹ bầu cùng em bé thông qua các sản phẩm dinh dưỡng đáng tin cậy trong thai kỳ và giai đoạn nuôi con.

