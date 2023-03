Mỗi ngày mẹ chăm chỉ làm 6 bước này, da con lúc nào cũng mịn màng trắng hồng dù mùa nóng hay mùa lạnh

Da bé sơ sinh nhạy cảm, non nớt, đặc biệt là vào mùa đông, vì vậy việc mẹ chuẩn bị thật kĩ cho việc chăm sóc da bé là điều cần thiết và quan trọng. Dưới đây là một số sản phẩm hỗ trợ cho mẹ khi chăm sóc bé từ mẹ em bé Đậu, hy vọng sẽ có ích cho các mẹ nhé. Mẹ chỉ cần làm theo 6 bước này sẽ giúp bé sở hữu làn da mềm mại, trắng hồng trong suốt mùa lạnh.

Chăm sóc da cho em bé. Nguồn: medaureview.

1. Tắm cho con

Khác với da người trưởng thành, làn da non nớt của trẻ nhỏ rất nhạy cảm và dễ kích ứng, đặc biệt là da của trẻ sơ sinh. Rất nhiều bậc cha mẹ không khỏi băn khoăn, lo lắng để tìm cho thiên thần của mình một sản phẩm tắm gội hằng ngày hiệu quả và an toàn. Sữa tắm gội toàn thân cho bé Cetaphil Baby Gentle Wash & Shampoo là dòng sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu trên thế giới sẽ giúp mẹ bảo vệ và nâng niu làn da mỏng manh của bé một cách dịu nhẹ và êm ái nhất.

Cetaphil tắm gội 2 in 1 được chọn lọc kỹ lưỡng từ các thành phần tự nhiên phù hợp cho làn da trẻ từ độ tuổi sơ sinh trở lên, không chứa hóa chất nên hoàn toàn không gây kích ứng cho mọi làn da, kể cả da nhạy cảm. Không chỉ làm sạch bụi bẩn, sản phẩm này còn có thành phần giúp da bé giảm dần sự ngứa ngáy, vết hăm, sảy, mẩn đỏ do vi khuẩn tấn công.

2. Dùng tinh dầu massage cho con

Đây là sản phẩm có thể dùng cho cả những bé có làn da nhạy cảm nhất. Thành phần của sản phẩm hoàn toàn dịu nhẹ, không chứa cồn, không chứa chất tẩy rửa. Do đó, mẹ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng.

Massage chính là cách thư giãn vô cùng hiệu quả cho bé sơ sinh. Không chỉ vậy, massage còn giúp kích thích xúc giác của bé, khi được mẹ vuốt ve và chăm sóc cơ thể. Mẹ hãy làm sạch da cho con trước khi sử dụng sản phẩm. Nhỏ vài giọt dầu vào lòng bàn tay và thoa đều lên cơ thể bé. Nếu có thời gian, mẹ hãy dùng dầu massage Penaten Intensiv Pflegeol mát xa dưỡng da cho bé nhé.

3. Bôi kem ngừa hăm

Đặc điểm nổi bật của kem ngừa hăm Liniment: Là sản phẩm phòng chống hăm số 1 tại Pháp; Hiệu quả và độ an toàn đã được chứng minh qua nhiều thử nghiệm da liễu và nhi khoa; An toàn tuyệt đối cho trẻ sơ sinh từ 0 ngày tuổi với tiêu chí 3 KHÔNG: không PEGs, không chất tạo mùi nhân tạo, không chứa dầu khoáng; Dạng nhũ tương mềm hơn, dễ lan, nhanh thẩm thấu vào da bé.

4. Dùng kem trị hăm

Bé sơ sinh có làn da mỏng manh và nhạy cảm nên khi đóng tã bỉm nhiều sẽ không tránh khỏi hiện tượng hăm da khiến bé đau rát và cảm thấy khó chịu. Những lúc như vậy mẹ cần một trợ thủ đắc lực để giúp mẹ chăm sóc sức khỏe bé tốt hơn. Sản phẩm kem hăm tã Sudocrem có thành phần chính là oxit kẽm và mỡ cừu không chỉ giúp làm dịu vết hăm hiệu quả nhờ tính năng làm liền da, chống khuẩn mà còn mang tới hiệu quả làm mềm, mịn và trơn da cho bé. Sudocrem có xuất xứ Ai-len sẽ là gợi ý lý tưởng cho các bà mẹ đang có con trong độ tuổi sơ sinh hay thường xuyên đóng tã bỉm, giúp bé luôn thoải mái hoạt động vui chơi hàng ngày.

5. Dùng dầu làm ẩm cho con

Dùng vào mùa đông để dưỡng ẩm cho làn da của bé giúp bé cảm thấy dễ chịu, thoải mái, không bị khô ráp do không khí lạnh. Đây là dầu thoa giữ ấm hữu cơ dành cho mẹ và bé, giúp làm dịu những biểu hiện ho cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi,... khó chịu trong mùa đông. Dầu bôi ấm ngực Organic Little Innoscents là dòng sản phẩm Organic an toàn cho bé từ sơ sinh.

6. Thoa kem dưỡng da mặt

Kem dưỡng da cho bé Mustela được chiết xuất từ sáp ong, dầu hạnh nhân và bơ Karite giúp bảo vệ da bé khỏi các tác nhân bên ngoài và nuôi dưỡng làn da thật sự khỏe mạnh cho bé. Kem dưỡng da Mustela mẫu mới được tăng cường kem dưỡng cho tác dụng dưỡng ẩm gấp đôi, hiệu quả ngay tức thì.