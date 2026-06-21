Mỗi năm 1 lần, Tuần lễ thời trang Việt Nam khiến dân tình chán ngán, tìm đỏ mắt chỉ thấy chê nhiều hơn khen

Ra đời vào năm 2014, Vietnam International Fashion Week (VIFW) từng là niềm tự hào lớn khi đặt những viên gạch đầu tiên cho khái niệm "tuần lễ thời trang chuyên nghiệp" tại Việt Nam. Thậm chí, trên trang Wikipedia của chương trình, sự kiện này còn từng được đánh giá là Tuần lễ Thời trang Quốc tế có chất lượng tốt nhất khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 4 khu vực châu Á - chỉ đứng sau những cái tên sừng sỏ như Tokyo, Seoul và Shanghai International Fashion Week.

Thế nhưng, danh tiếng lẫy lừng trên mặt chữ ngày đó dường như đang ngày càng xa rời thực tế. Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng tháng 6 hằng năm khi mùa Xuân/Hè được tổ chức, sàn diễn lớn nhất Việt Nam lại trở thành tâm điểm bàn tán. Đáng buồn thay, chưa cần đi hết 4 đêm diễn, cõi mạng đã ngập tràn những tiếng thở dài và hàng loạt bài viết "bóc tách" khâu tổ chức từ phía netizen.

"Nồi lẩu content" và làn sóng phản ứng gay gắt từ công chúng

Không khó để nhận ra trên các diễn đàn và nền tảng mạng xã hội những ngày qua, làn sóng chê trách dành cho khâu sản xuất và dàn dựng của VIFW năm nay đang nổi cộm hơn bao giờ hết. Trong đó, nhiều bài viết thẳng thắn bày tỏ quan điểm bài trừ Vietnam International Fashion Week vì khâu sản xuất xuống dốc trầm trọng đang nhận về lượng tương tác lớn từ dư luận.

Các bình luận khác từ khán giả đại chúng cũng bày tỏ sự đồng tình khi cho rằng chất lượng sản xuất của một sự kiện mang tầm "quốc tế" như VIFW từ lâu đã không còn xứng tầm với danh tiếng của nó. Thay vì tập trung vào yếu tố chuyên môn, định hướng xu hướng thời trang hay tính ứng dụng của các bộ sưu tập, VIFW trong mắt công chúng những năm gần đây đang bị biến thành một "nồi lẩu content" hỗn hợp. Sự chú ý của giới mộ điệu thời trang nay bị phân tán bởi hàng loạt câu chuyện bên lề: Drama cá nhân của khách mời đem từ nhà lên thảm đỏ hay những màn lên đồ táo bạo của dàn sao, đều đang làm lu mờ giá trị cốt lõi của một đại hội thời trang tầm vóc.

Sân khấu chữ U nhàm chán và trải nghiệm nghe nhìn bất ổn

Thiết kế sàn runway hình chữ U lặp đi lặp lại liên tục qua nhiều năm cũng là câu chuyện đang được công chúng bàn tán rôm rả. Netizen nhận xét, họ đã không thể nhận ra VIFW đi đến mùa thứ bao nhiêu nếu chỉ nhìn vào một bức ảnh toàn cảnh khu vực sân khấu. Việc cố tình đưa cụm khán giả vào vị trí trung tâm vô tình phá vỡ cấu trúc thị giác cân xứng cần có của một sàn diễn cao cấp, đồng thời sinh ra bài toán khó cho khâu ghi hình lẫn trải nghiệm xem phát trực tiếp.

Khi ống kính cố gắng bắt trọn những bước sải của người mẫu, khán giả online không thể tránh khỏi việc phải nhìn thấy một hậu cảnh lộn xộn với đám đông xao nhãng phía đang bận rộn với thiết bị cầm tay. Nhiều bình luận nhận xét, tình trạng khách mời đông đúc, hỗn loạn "thay ca" trước và sau một suất diễn đã làm giảm bớt tính trang trọng vốn có của một show thời trang cao cấp.

Không dừng lại ở đó, trải nghiệm nghe nhìn của tệp khán giả theo dõi qua livestream cũng bộc lộ những lỗ hổng lớn trong năng lực sản xuất của ban tổ chức. Người xem bày tỏ sự thất vọng trước tư duy hình ảnh bất ổn từ đội ngũ kỹ thuật, với những nhận xét cho rằng: Thay vì tập trung lột tả phom dáng, kỹ nghệ cắt may, ống kính lại liên tục lạm dụng các cú máy cận mặt, tập trung vào nhan sắc của người nổi tiếng trên đường băng. Tổng thể từ khâu thiết kế sân khấu, xử lý ánh sáng cho đến cách kiểm soát khung hình bị nhiều người đánh giá là không khác gì một buổi "hội chợ" thiếu đầu tư.

"Thảm họa" thảm đỏ ngày mưa

Câu chuyện địa điểm tổ chức cũng là một bài toán đau đầu ảnh hưởng trực tiếp đến tính chuyên nghiệp của chương trình thời trang này. Lựa chọn Nhà thi đấu Nguyễn Du - một vị trí ngay trung tâm thành phố - làm điểm đến, thế nhưng không gian dành cho thảm đỏ tại đây lại chưa bao giờ được đầu tư đúng mực. Lối đi chật hẹp, khu vực check-in luôn trong tình trạng đông đúc, thiếu sáng và đỉnh điểm là sự ẩm thấp khi thời tiết không chiều lòng người.

Đối với những khách mời diện váy áo cầu kỳ, dạ hội thướt tha, event này dễ biến thành một "thảm họa" đúng nghĩa. Trận mưa xối xả xuất hiện trong buổi tối mở màn ngày 18/6 đã khiến khu vực lối vào ngay sát thảm đỏ rơi vào tình trạng ngập úng. Những video hậu trường được lan truyền trên TikTok ghi lại cảnh các khách mời nữ phải khổ sở nâng váy, di chuyển chật vật để tránh nước ngập, làm giảm đi sự sang trọng và chỉn chu cần có của một tuần lễ thời trang.

Nỗi tiếc nuối về một thời kỳ hoàng kim đi lùi sau một thập kỷ

Sự đi xuống về chất lượng tổ chức của VIFW khiến những khán giả lâu năm không khỏi chạnh lòng khi đặt lên bàn cân so sánh với thời kỳ hoàng kim trước cột mốc năm 2017. Thời điểm đó, chương trình từng ghi điểm lớn nhờ việc trung thành với sàn runway đơn chạy dài - tinh giản và quyền lực. Bản lĩnh của một sàn diễn độc đạo không chỉ giúp tối ưu hóa góc máy cho truyền thông, mà còn tạo nên một không gian nghệ thuật đậm chất high-fashion, tôn vinh trọn vẹn các thiết kế.

Nhìn lại chặng đường kéo dài hơn một thập kỷ, thay vì chứng kiến bước chuyển mình tiệm cận với dòng chảy thời trang thế giới, VIFW lại đang bộc lộ một sự thụt lùi đáng tiếc trong khả năng sản xuất sự kiện. Dù layout sàn diễn hiện tại có thể tối ưu hóa không gian nhằm đón tiếp số lượng khán giả đông đảo hơn, đáp ứng nhu cầu xem tận mắt của những người chấp nhận bỏ ra mức chi phí dao động từ 1 đến 18 triệu đồng mỗi vé, nhưng lại đang trực tiếp bóp nghẹt tính nghệ thuật và đẳng cấp vốn có của chương trình.

Trải qua chặng đường dài 21 mùa tổ chức, Vietnam International Fashion Week rõ ràng vẫn sở hữu một chỗ đứng độc tôn và có công lớn trong việc định hình thói quen thưởng thức thời trang chuyên nghiệp của khán giả Việt. Thế nhưng, để gìn giữ trọn vẹn vị thế ấy trước dòng chảy khắt khe của thời đại, đã đến lúc chương trình cần bứt phá khỏi những tư duy sản xuất lối mòn.

Thay vì để công chúng bị phân tâm bởi những câu chuyện truyền thông bên lề, việc tập trung đầu tư toàn diện cho hạ tầng, công nghệ lẫn chất lượng chuyên môn trên đường băng mới là chiếc chìa khóa cốt lõi giúp VIFW lấy lại niềm tin trọn vẹn từ giới mộ điệu. Khán giả nước nhà vẫn luôn mong chờ một sự chuyển mình kiêu hãnh, nơi mà giá trị thời trang đích thực sẽ lại lên ngôi.

Ảnh: VIFW, chụp màn hình