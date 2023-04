"Mô hình triết lý" mới của Ajinomoto góp phần cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe cho cộng đồng

Giải mã bí mật từ "Mô hình triết lý" mới của Ajinomoto Việt Nam



Ngày 26/4 tại Hà Nội, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã tổ chức chương trình giới thiệu "Mô hình triết lý" mới tới đông đảo cơ quan báo chí. Theo Ban lãnh đạo Công ty Ajinomoto Việt Nam, "Mô hình triết lý" mới này bao gồm 3 nội dung chính: Mục đích tồn tại; hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Công ty Ajinomoto và đường lối của Tập đoàn Ajinomoto.

Ông Tsutomu Nara – Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam giới thiệu "Mô hình triết lý" mới tới đông đảo cơ quan báo chí

Nêu lý do phía Ajinomoto Việt Nam công bố "Mô hình triết lý" mới, ông Tsutomu Nara (Tổng giám đốc Ajinomoto Việt Nam) cho biết, từ mô hình triết lý mới của Tập đoàn Ajinomoto, cùng với sự am hiểu sâu sắc về đặc trưng văn hóa, xã hội trong suốt 32 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam đã xác lập mô hình triết lý mới của mình.



Mô hình Triết lý mới của Công ty Ajinomoto Việt Nam.

Khẳng định thêm về điều này, ông Tsutomu Nara nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng sự tồn tại và phát triển của Ajinomoto Việt Nam không thể tách rời với sự phát triển bền vững của người dân và xã hội. Đó là lý do vì sao chúng tôi xác lập "Mục đích tồn tại" chính là "Góp phần mang đến sức khỏe, hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị"".



Tổng Giám đốc Ajinomoto Việt Nam khẳng định, để thực hiện hóa "Mục đích tồn tại", Ajinomoto Việt Nam sẽ tập trung cung cấp sản phẩm chất lượng cho người Việt. Với những sản phẩm hiện có, Ajinomoto Việt Nam sẽ tận dụng bí quyết độc đáo về tài sản con người và công nghệ của mình trong việc cung cấp các sản phẩm gia vị, thực phẩm, các sản phẩm liên quan, đảm bảo yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm, ngon miệng, dễ chế biến, dễ sử dụng và có giá thành hợp lý.

Ajinomoto Việt Nam cung cấp đa dạng sản phẩm từ gia vị đến các sản phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần

Thêm vào đó, Ajinomoto Việt Nam chú trọng cung cấp các sản phẩm mang lại giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người tiêu dùng trong nhịp sống hiện đại bận rộn ngày nay. Trong tương lai, Ajinomoto Việt Nam sẽ cung cấp nhiều hơn các loại sản phẩm dành cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người tiêu dùng.



Thứ hai, về sức khỏe và hạnh phúc của con người và xã hội Việt Nam bao gồm môi trường mà người dân đang sinh sống, Ajinomoto Việt Nam tập trung thực hiện những sáng kiến có giá trị giúp mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Sáng kiến cải thiện dinh dưỡng sức khỏe cho người Việt

Được thừa hưởng kinh nghiệm hơn 110 năm từ Tập đoàn Ajinomoto, cùng sự am hiểu sâu sắc về văn hóa ẩm thực Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam đang triển khai các sáng kiến đóng góp vào cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe cho người Việt trên phạm vi toàn quốc, gồm: Dự án Bữa ăn học đường, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, Dự án Phát triển Hệ thống Dinh dưỡng Việt Nam (VINEP).

Ông Takayuki Kubota (Giám đốc phụ trách khối hoạch định Ajinomoto Việt Nam) chia sẻ dự án "Bữa ăn học đường"

Chia sẻ sâu hơn về vấn đề này, ông Takayuki Kubota (Giám đốc phụ trách khối hoạch định Ajinomoto Việt Nam) cho biết, dự án "Bữa ăn học đường" được Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) nghiên cứu phát triển từ năm 2012. Mục đích của dự án nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của học sinh lứa tuổi tiểu học tại Việt Nam, bao gồm các nội dung: Cung cấp thực đơn cân bằng dinh dưỡng thông qua phần mềm; Cung cấp công cụ giáo dục kiến thức dinh dưỡng thực phẩm; Xây dựng "Bếp ăn mẫu bán trú" tại trường tiểu học theo mô hình "Bếp ăn một chiều" của Nhật Bản để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



"Đến nay, đã có 4.262 trường tiểu học bán trú áp dụng các nội dung từ Dự án, với hơn 1,4 triệu học sinh nhận được lợi ích từ dự án", ông Takayuki Kubota thông tin.

Giám đốc phụ trách khối hoạch định Ajinomoto Việt Nam cũng thông tin, từ năm 2020, Ajinomoto Việt Nam phối hợp với Bộ y tế triển khai Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em, với các nội dung hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Các nội dung của chương trình bao gồm: Cung cấp thực đơn cân bằng dinh dưỡng thông qua Phần mềm; Cung cấp các công cụ theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé; Cung cấp các kiến thức về sức khỏe và dinh dưỡng. Hiện đã có hơn 63.000 bà mẹ đang sử dụng các nội dung trong dự án để chăm sóc sức khỏe bản thân và con nhỏ.

Giao diện website chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em

Tập đoàn Ajinomoto, Quỹ Ajinomoto và Công ty Ajinomoto Việt Nam đã tiếp tục phối hợp cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) để triển khai Dự án Phát triển Hệ thống Dinh dưỡng Việt Nam (VINEP) từ năm 2011, với mục đích phát triển nguồn nhân lực dinh dưỡng cho Việt Nam. Các nội dung của Dự án bao gồm: Thiết lập các chương trình đào tạo Cử nhân Dinh dưỡng tại các trường đại học và cao đẳng y tế trên toàn quốc, với mục đích đào tạo cho các chuyên gia dinh dưỡng; và hỗ trợ xây dựng hệ thống quy định, chính sách liên quan đến dinh dưỡng.



"Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy việc triển khai các sáng kiến này, cùng với đó là sáng kiến trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng có giá trị và chức năng dinh dưỡng, nhằm góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam", ông Takayuki Kubota khẳng định.