Minh tinh tự nhận mình đẹp hơn Song Hye Kyo: Nhan sắc thật tuổi 50 qua cam cận gây ngỡ ngàng
Ở tuổi 50, mỹ nhân này vẫn nhận được nhiều lời khen ngọi với nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ.
Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc hàng đầu của Hàn Quốc, khán giả thường gọi tên Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Jeon Ji Hyun – bộ 3 đại minh tinh đã tạo nên chuẩn mực vẻ đẹp của màn ảnh xứ kim chi trong nhiều năm. Thế nhưng, có một cái tên từng khiến công chúng đặc biệt chú ý khi tự tin khẳng định bản thân sở hữu sức hút và nhan sắc không hề kém cạnh, thậm chí còn xếp trên cả những “tường thành” này. Đó chính là Kim Hee Sun – nữ diễn viên được xem là một trong những mỹ nhân huyền thoại của làng giải trí Hàn Quốc.
Mới đây, khoảnh khắc zoom cận gương mặt của Kim Hee Sun cũng viral trên nhiều trang MXH, khiến cư dân mạng không khỏi kinh ngạc trước diện mạo trẻ trung của cô. Dù đã bước sang tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được đường nét thanh tú, làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ khiến nhiều người nhận xét cô như chỉ mới ngoài 30.
Cam zoom cận nhan sắc của Kim Hee Sun. (Nguồn: Instagram)
Có thể thấy không cần đến lớp trang điểm cầu kỳ, bề mặt da của Kim Hee Sun vẫn khá mịn màng, đều màu, với độ căng bóng tự nhiên khi ánh sáng chiếu vào. Vùng má gần như không khuyết điểm, trong khi các đường nét trên gương mặt vẫn giữ được sự mềm mại, thanh thoát vốn là nét đặc trưng của cô. Dù hình ảnh cận cảnh cũng cho thấy một vài dấu hiệu tuổi tác tự nhiên như phần da quanh mắt có nếp gấp nhẹ, hơi xỉn màu nhưng tổng thể thần thái cùng làn da khỏe khoắn vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Ở tuổi 50, để giữ được trạng thái làn da vẫn ở mức tươi tắn, rạng rỡ như Kim Hee Sun là điều khiến nhiều người phải nể phục.
Kim Hee Sun được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc đình đám nhất của màn ảnh Hàn Quốc thế hệ trước, đặc biệt nổi tiếng trong giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, nữ tính nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng, nữ diễn viên từng trở thành hình mẫu được đông đảo khán giả yêu mến. Từ gương mặt đẹp sắc nét, đôi mắt có hồn đến sống mũi cao thanh tú của cô đều dễ dàng chiếm trọn cảm tình từ khán giả. Trong đó, bộ phim truyền hình huyền thoại Tình cờ (Tomato) chính là một trong những dấu mốc rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Kim Hee Sun.
Thời điểm ấy, minh tinh sinh năm 1977 chinh phục khán giả bằng hình ảnh một cô gái vừa ngọt ngào, đáng yêu nhưng cũng thông minh và sắc sảo. Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, Kim Hee Sun còn tạo ra hàng loạt xu hướng làm đẹp và phong cách được giới trẻ theo đuổi như bờm tóc, mái tóc suôn thẳng tự nhiên hay những thú vui gắn liền với nhân vật như trồng cây cà chua cảnh, chơi yoyo. Đặc biệt, kiểu tóc dài ép thẳng kết hợp cùng chiếc bờm tóc đặc trưng của cô đã trở thành hình ảnh kinh điển, thậm chí hơn 20 năm sau vẫn được nhắc lại khi Jennie tái hiện tạo hình này trong chương trình Apartment 404.
Jennie từng gây sốt khi tái hiện lại tạo hình kinh điển của đàn chị Kim Hee Sun. (Ảnh: Instagram)
Ở độ tuổi 50, Kim Hee Sun vẫn khiến công chúng phải nhắc đến mỗi khi xuất hiện bởi vẻ ngoài dường như không bị thời gian bào mòn. Những đường nét từng làm nên “huyền thoại nhan sắc” của màn ảnh Hàn như đôi mắt sáng, gương mặt thanh tú hay nụ cười rạng rỡ vẫn được nữ diễn viên duy trì, thậm chí trở nên cuốn hút hơn nhờ vẻ đẹp đằm thắm, trưởng thành. Không chỉ xuất hiện chỉn chu tại các sự kiện, Kim Hee Sun còn nhiều lần tự tin khoe hình ảnh mặt mộc, chứng minh làn da khỏe khoắn và diện mạo trẻ trung ở tuổi U60.
Bí quyết giữ gìn nhan sắc của nữ diễn viên được cho là đến từ lối sống cân bằng: cô chú trọng chăm sóc da, duy trì thói quen dưỡng ẩm, chống nắng và ưu tiên những phương pháp làm đẹp nhẹ nhàng thay vì can thiệp quá nhiều. Bên cạnh đó, minh tinh xứ Hàn cũng duy trì việc tập luyện, ăn uống điều độ và luôn giữ tinh thần vui vẻ, lạc quan – yếu tố cô từng cho rằng giúp bản thân trẻ lâu hơn.