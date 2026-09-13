Minh tinh lấn át Son Ye Jin để đầu bù tóc rối ra đường vẫn đươc khen sang

Moon Ga Young là một trong những mỹ nhân đang ngày càng có sự thăng hạng nhan sắc rõ rệt, mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng phải "wow". Mới đây, một hình ảnh người đẹp sinh năm 1996 vô tình bị bắt gặp và chụp lại đã nhanh chóng gây sốt cõi mạng.

Không váy áo cầu kỳ, Moon Ga Young chỉ diện trang phục đơn giản, mái tóc thậm chí còn hơi rối và thiếu sự chỉn chu thường thấy khi xuất hiện trước công chúng nhưng nhan sắc và khí chất của nữ diễn viên vẫn khiến người đối diện khó rời mắt. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nữ diễn viên chính là đại diện cho cụm từ "true beauty", khi chỉ với 1 khoảnh khắc đứng thở thôi cũng khiến xao xuyến mọi ánh nhìn.

Hình ảnh chụp trộm Moon Ga Young viral trên MXH.

Moon Ga Young cho thấy đẳng cấp của 1 minh tinh với vẻ đẹp nhẹ nhàng mà đầy khí chất. Nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt to, sâu, tạo cảm giác vừa trong trẻo vừa sang. Góc nghiêng với sống mũi cao cực phẩm cùng làn da sáng của Moon Ga Young vẫn vẹn nguyên qua ống kính cam thường.

Mái tóc được buộc thấp phía sau, phần tóc mai buông nhẹ, thấy rõ độ rối và như chỉ được buộc tạm để ra đường. Trang phục cũng rất casual, tối giản hết mức với áo sweater mỏng màu xám xanh dáng rộng cùng chiếc túi đen đeo vai. Mỹ nhân sinh năm 1996 gần như cũng trang điểm rất nhạt, giũ nguyên vẻ đẹp nguyên bản cùng nét cuốn hút đặc trưng. Sự giản dị không những không làm lu mờ mà còn khiến nhan sắc của Moon Ga Young thêm phần tỏa sáng.

Moon Ga Young tóc tai rối bời nhưng vẫn sang, không tạo cảm giác trông luộm thuộm.

Netizen khen hết lời cho khoảnh khắc tự nhiên, giản dị đời thừng của Moon Ga Young.

Sở hữu vóc dáng thanh mảnh nhưng không hề "phẳng", Moon Ga Young luôn có lợi thế đặc biệt khi diện những thiết kế tôn dáng. Nữ diễn viên sở hữu khung người gọn gàng, vòng 1 cân đối, vòng eo nhỏ cùng phần hông và vòng 3 có độ cong tự nhiên, tạo nên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo khó có điểm nào chê. Nhờ vậy, dù lựa chọn những bộ cánh tối giản hay các thiết kế cầu kỳ, cô vẫn dễ dàng tạo hiệu ứng thị giác nổi bật và thu hút ánh nhìn.

Từ trang phục casual cho đến những bộ cánh lộng lãy, Moon Ga Young vẫn vô cùng nổi bật.

Đặc biệt, tại các sự kiện lớn, Moon Ga Young thường tận dụng triệt để ưu điểm hình thể bằng những kiểu váy làm nổi bật được lợi thế hình thể, có đường cắt may sắc nét hoặc nhấn mạnh vào phần eo. Những thiết kế này không chỉ giúp tôn lên đường cong mà còn làm rõ vẻ mảnh mai, thanh thoát vốn là đặc trưng của nữ diễn viên. Khi kết hợp cùng thần thái tự tin, cuốn hút, Moon Ga Young thường mang đến cảm giác vừa quyến rũ, vừa sang trọng và khí chất.

Tạo hình huyền thoại giúp nữ diễn viên vượt mặt nhiều mỹ nhân đình đám như Son Ye Jin, Yoona hay Suzy trở thành sao nữ đẹp nhất Baeksang 2026.

Body đẹp cũng là một trong những yếu tố giúp Moon Ga Young ngày càng có nhiều lựa chọn khi thử sức với thời trang thảm đỏ. Cô có thể biến hóa từ hình ảnh nữ tính, thanh lịch sang gợi cảm, trưởng thành mà vẫn giữ được nét riêng. Mỗi lần xuất hiện, nữ diễn viên lại cho thấy một phiên bản khác của bản thân, nhưng điểm chung vẫn nằm ở sắc vóc ngày càng "lên hương" và khả năng làm chủ những thiết kế vốn không dễ mặc. Hội tụ đủ từ nhan sắc, body đến khí chất thời trang đã giúp Moon Ga Young trở thành một trong những mỹ nhân nổi trội nhất của lứa diễn viên trẻ Hàn Quốc.

Moon Ga Young đẹp từ những khoảnh khắc "lên đồ" lồng lộn đến diện trang phục đời thường.

Ảnh: Instagram.