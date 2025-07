Minh tinh 40 tuổi bỗng lộ chân quá nuột nà, tạo hình mới giống hệt mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Lee Da Hee là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt phim đình đám như I Can Hear Your Voice, Beauty Inside, Love Is for Suckers... Không chỉ tạo ấn tượng nhờ diễn xuất, mỹ nhân sinh năm 1985 còn khiến công chúng nhớ đến bởi visual trẻ trung và vóc dáng cực phẩm ở tuổi 40. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây sốt mạng xã hội khi xuất hiện với giao diện đầy cá tính, khoe trọn đôi chân dài nuột nà cùng thần thái lạnh lùng đầy cuốn hút trong buổi họp báo ra mắt phim mới. Đặc biệt, giao diện này của Lee Da Hee còn khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến Nana - mỹ nhân từng được mệnh danh là "gương mặt đẹp nhất thế giới".

10 giây lộ thần thái ngút ngàn của Lee Da Hee. (Nguồn: daheee0315)

Lee Da Hee xuất hiện nổi bật trong buổi họp báo với outfit tối giản mà sang trọng. Cô chọn thiết kế áo cổ lọ sát nách màu đen, kết hợp cùng chân váy trắng dài xẻ tà, tạo nên tổng thể thanh lịch, hiện đại nhưng vẫn tôn dáng triệt để, nhất là đôi chân thon dài thẳng tắp.

Mái tóc bob ngắn được uốn nhẹ, rẽ ngôi lệch giúp tôn trọn gương mặt nhỏ nhắn và khí chất cuốn hút của minh tinh xứ Hàn. Phần makeup được tiết chế tinh tế với lớp nền căng bóng, má ửng nhẹ và môi cam hồng bóng nhẹ nhàng, làm nổi bật nhan sắc của nữ diễn viên. Ngay cả những góc máy cận mặt, người đẹp cũng đều ghi điểm với làn da hoàn hảo không tì vết.

Outfit tối giản nhưng tôn lên triệt để vóc dáng mảnh mai của Lee Da Hee.

Sắc vóc trẻ trung đáng ngưỡng mộ giúp Lee Da Hee xoá nhoà khoảng cách tuổi tác dù đứng cạnh đàn em kém 14 tuổi.

Kiểu tóc bob ngắn cùng lối trang điểm trong veo, tự nhiên khiến nhiều người lầm tưởng Lee Hee là Nana nếu chỉ nhìn lướt qua.

Nhiều netizen nhầm lẫn Lee Da Hee là Nana.

Lee Da Hee là một trong những mỹ nhân nổi tiếng với khả năng "hack tuổi" của làng giải trí Hàn Quốc nhờ visual không lão hóa. Việc đổi sang kiểu tóc ngắn cho vai diễn mới càng giúp cô thêm phần trẻ trung, tươi tắn.