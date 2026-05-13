Ở ngưỡng tuổi U40, Minh Hằng không những không bị thời gian làm phai nhạt nhan sắc mà ngược lại còn ngày càng nhuận sắc, rạng rỡ hơn. Mới đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1987 khiến mạng xã hội xôn xao với loạt ảnh hậu trường khoe trọn vóc dáng cân đối cùng tỷ lệ cơ thể ấn tượng. Diện trang phục ôm sát, tôn đường cong và đôi chân dài, Minh Hằng toát lên khí chất nổi bật chẳng kém các người đẹp trên sân khấu sắc đẹp chuyên nghiệp. Từ layout makeup sắc sảo, kiểu tóc được chăm chút kỹ lưỡng đến cách tạo dáng trước ống kính, nhiều cộng đồng mạng còn đùa rằng cô như đang chuẩn bị ghi danh vào “đường đua” nhan sắc.

Bức hình hậu trường khoe body "đỉnh chóp" của Minh Hằng. (Nguồn: Threads)

Trong khung hình hậu trường chưa qua chỉnh sửa, Minh Hằng gây chú ý với tạo hình lộng lẫy, sang trọng. Nữ ca sĩ diện chiếc đầm đuôi cá ôm sát, phủ sequin ánh vàng từ phần thân trên đến tà váy, tạo hiệu ứng lấp lánh đẹp mắt. Thiết kế cúp ngực giúp khoe trọn bờ vai mảnh và xương quai xanh thanh thoát, trong khi phom váy siết eo rõ nét càng làm nổi bật đường cong gợi cảm. Dáng váy ôm từ hông xuống đùi rồi xòe nhẹ ở phần chân tôn lên tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh, đặc biệt là vòng eo siêu nhỏ cùng đôi chân thon dài. Phần hông nở đầy đặn càng khiến vóc dáng của Minh Hằng thêm phần đốt mắt, tạo nên body chuẩn "đồng hồ cát" vạn người mê.Dù chỉ là ảnh hậu trường, Minh Hằng vẫn toát lên thần thái sắc sảo với cách tạo dáng chuyên nghiệp, khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích chờ đợi ngày bộ ảnh này chính thức lên sóng.

Body mảnh mai, quyến rũ của Minh Hằng ở độ tuổi 38.

Phần tóc được tạo kiểu búi thấp gọn gàng, rẽ ngôi lệch, để lộ hoàn toàn gương mặt thanh thoát và phần cổ cao, giúp tổng thể thêm yêu kiều, cuốn hút. Nữ ca sĩ không chọn phụ kiện cầu kỳ mà chỉ điểm xuyết bằng đôi khuyên tai nhẹ nhàng, đủ để tạo điểm nhấn mà không lấn át chiếc váy ánh kim nổi bật. Đường nét gương mặt sắc sảo, sống mũi cao, cùng làn da mịn màng của Chị Đẹp cũng khiến dân tình phải tấm tắc khen ngợi.

Chụp photoshoot với sắc vóc quá nét, netizen tưởng Minh Hằng chuẩn bị đi thi Hoa hậu.

Minh Hằng từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu vóc dáng nổi bật của Vbiz dù đã trải qua 1 lần sinh nở. Nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi giữ được thân hình mảnh mai, săn chắc cùng vòng eo "con kiến". Không theo đuổi hình mẫu quá gầy, Minh Hằng ghi điểm nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, bờ vai thanh thoát, đôi chân dài và đường cong mềm mại, khỏe khoắn. Mỹ nhân đình đám theo đuổi đa dạng nhiều bộ môn như gym, pilates, yoga kết hợp với chế độ ăn lành mạnh để lấy lại vóc dáng sau sinh. Bên cạnh đó, người đẹp còn là một trong những sao nữ mê Pickleball bậc nhất showbiz Việt, thường xuyên ra sân tới 5 ngày mỗi tuần. Với Minh Hằng, đây không chỉ là môn thể thao giúp đốt năng lượng hiệu quả mà còn là cách thư giãn, nạp lại tinh thần tích cực để duy trì vóc dáng không có điểm gì để chê.

Đường cong quyến rũ, cơ bụng săn chắc của Minh Hằng tại 1 sự kiện mới đây. (Ảnh: IGNV)