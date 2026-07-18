Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn là một trong những mỹ nhân duy trì được phong độ nhan sắc lẫn vóc dáng khiến nhiều đàn em phải ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngày càng rạng rỡ, trẻ trung với làn da căng bóng gần như không tì vết, nữ ca sĩ còn ghi điểm nhờ hình thể săn chắc, ngày càng sexy như chưa hề trải qua sinh nở. Mới đây, loạt ảnh hậu trường do chính nữ ca sĩ tự đăng tải cũng thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ.

Bức ảnh hậu trường khoe trọn sắc vóc vạn người mê của Minh Hằng.

Minh Hằng diện 1 set đồ hai mảnh màu đen với thiết kế tua rua độc đáo, gồm áo trễ vai dáng crop top kết hợp chân váy cạp trễ ôm sát, vừa mang hơi thở hiện đại vừa tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế. Điểm hút mắt nhất vẫn là vòng eo thon gọn cùng phần bụng săn chắc của nữ ca sĩ. Dưới góc chụp nghiêng, đường eo được siết gọn, cơ bụng hiện lên rõ giúp tổng thể vóc dáng thêm khỏe khoắn. Dù vẫn có một lớp mỡ mỏng tự nhiên ở vùng bụng dưới, nhưng điều này không hề làm giảm sức hút mà ngược lại còn khiến body người đẹp trông mềm mại và chân thực hơn, thay vì cảm giác gồng cứng hay quá "khô". Sự cân bằng giữa cơ bắp và những đường cong nữ tính mang đến cho Minh Hằng vẻ gợi cảm rất riêng, vừa quyến rũ, săn chắc nhưng lại trông rất healthy.

Vóc dáng thon gọn, cân đối cùng sắc vóc trẻ trung của bà mẹ 1 con.

Khi được người hâm mộ hỏi vui về vòng eo, Minh Hằng hài hước trả lời "không ổn lắm".

Cách đây khoảng hai tháng, bà mẹ một con từng gây sốt với loạt hình hậu trường chưa qua chỉnh sửa, khoe nhan sắc xinh đẹp cùng body "đồng hồ cát" gợi cảm. Chiếc váy ôm sát dường như giúp người đẹp tôn lên trọn vẹn lợi thế hình thể của Minh Hằng, khiến nhiều người còn lầm tưởng cô sắp ghi danh vào 1 cuộc thi nhan sắc.

Tỷ lệ body đáng ngưỡng mộ của Minh Hằng ở tuổi U40.

Trong những khoảnh khắc đời thường, vóc dáng của Minh Hằng cũng "cháy" không hề kém cạnh. Ở chuyến đi biển vừa qua, nữ nghệ sĩ diện loạt bikini với gam màu sặc sỡ, trẻ trung, khoe trọn body săn chắc và cân đối. Vòng eo thon gọn, đường cong chữ S mềm mại cùng đôi chân dài miên man giúp tổng thể diện mạo cô thêm phần cuốn hút, trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Đặc biệt, phần bụng của Minh Hằng gây ấn tượng bởi độ săn chắc vừa phải, những đường cơ hiện lên rõ nét, tỷ lệ mỡ thấp. Làn da khỏe khoắn, căng bóng càng tôn lên vẻ gợi cảm đầy sức sống của mỹ nhân đình đám hàng đầu Vbiz.

Body sexy và khỏe khoắn của Minh Hằng trong chuyến đi biển vừa qua.

Ảnh: Threads, IGNV.