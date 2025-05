Minh Anh - Founder Wephobia: Thời trang phải bắt nguồn từ sở thích, cũng có lúc mình rất "lười" mặc đẹp

Lấy phong cách tối giản (minimalist) làm kim chỉ nam, Minh Anh và Wephobia đã xây dựng nên một dấu ấn riêng biệt, với mọi thiết kế đều gói gọn trong sự thanh lịch, cá tính và thời thượng một cách đầy tinh tế. Không phô trương, không chạy theo xu hướng ồn ào, Wephobia chọn cách thể hiện vẻ đẹp của thời trang thông qua chất liệu, đường cắt và phom dáng - tất cả được điều chỉnh tỉ mỉ để tạo nên một thiết kế mang tính ứng dụng cao nhưng vẫn giữ được "chất" riêng.

Minh Anh không chỉ là 1 trong 2 người đứng sau các BST đầy ấn tượng của Wephobia, mà còn là đại diện của một phong cách sống có gu, đề cao sự giản dị và tính thẩm mỹ giao thoa. Không những thế, Minh Anh còn gây thiện cảm với những outfit đời thường cực kỳ hiện đại và tinh tế, ai nhìn cũng muốn học theo.





Nhiều người luôn nghĩ làm trong ngành thời trang rất hào nhoáng, thậm chí giàu có, sang chảnh, Minh Anh có bị "vỡ mộng" khi từng nhận mức lương chưa tới 5 triệu như những gì bạn chia sẻ trên Threads không?



Kể cả đến bây giờ mình vẫn không nghĩ mức lương đấy là thấp, nhất là vào thời điểm 2011. Cho mình quay lại vào thời điểm đó mà công ty offer thử việc 1 tháng không lương hay những offer thấp hơn thế thì mình nghĩ là mình vẫn nhận. Vì giá trị công việc, tiềm năng công việc đó mang lại cho mình rất nhiều. Lúc còn đang đi học, mình có làm stylist cho tạp chí tuổi teen, và sau khi tốt nghiệp xong, mình có làm thêm 2 công việc nữa rồi mới mở Wephobia. Và tất cả đều liên quan đến thời trang.

Việc có "vỡ mộng vì thời trang không hào nhoáng" liên quan tới việc mình có thích và chấp nhận nó hay không. Cá nhân mình luôn vùi mặt vào vải vóc, giấy tờ... Nhưng tóm lại nó vẫn có một cái flash, và mình cảm thấy thời trang vẫn hào nhoáng hơn nhiều công việc khác. Đấy là sự thật mà nhiều người phải công nhận. Những công việc office 9-5 khác sẽ ít khi mọi người có nhiều tư liệu để khoe, nhưng làm thời trang thì kể cả trong những giây phút làm việc, mình vẫn luôn tìm được cái gọi là điểm đặc biệt, điểm thu hút. Mình thấy có thời điểm thời trang hào nhoáng, nhưng cũng có lúc bình thường, quan trọng nhất là mình thích nó.

Các bạn trẻ đang làm việc ở công ty mình vào thời điểm phỏng vấn đều kì vọng thời trang sẽ giống như những gì mọi người chia sẻ trên mạng hay trong phim "Devil Wear Prada" (ăn mặc đẹp, xong chạy qua chạy lại). Nhưng thực tế, nhiều khi việc bận rộn tới mức mình chẳng có thời gian mặc đẹp, cũng chẳng có ai đánh giá cao hơn việc mình đang làm khi ăn mặc lồng lộn cả. Nếu đã thích một công việc nào, chắc chắn bạn sẽ nhận ra được những điểm đặc biệt và thu hút trong công việc ấy, ngay cả khi nó không hào nhoáng như trong tưởng tượng của bạn.

Từ thời điểm nào, bạn cùng người cộng sự của mình quyết định tạo ra Wephobia?

Vào thời điểm mà bọn mình mở Wephobia, nền kinh tế thị trường thời trang chưa được đa dạng như bây giờ. Hồi ấy khi nói đến quần áo thiết kế thì hầu như đều là những sản phẩm xa xỉ, cầu kì và không tiếp cận được gần với người tiêu dùng đại chúng. Bản thân mình là người được học về thời trang, tiếp cận với nhiều xu hướng trên thế giới nên bọn mình mong muốn người Việt luôn được trải nghiệm những sản phẩm có phong cách và chất lượng tương tự, với mức giá dành cho người Việt. Vào thời điểm đó, mọi người hay phải order quần áo từ đất nước khác, bởi lúc đó Việt Nam còn chưa có Zara, H&M, Mango... Sau khi thấy rất khó để tìm kiếm những sản phẩm phù hợp, mình đã quyết định làm ra một thương hiệu. Ban đầu Wephobia chưa phải là làm chung như thế này, mà mỗi người bọn mình sẽ ra các sản phẩm riêng sau đó chụp chung với nhau. Sau này, bọn mình cảm thấy để đi đường dài cần đi cùng nhau nên đã quyết định tìm tiếng nói chung, xây dựng một định hướng chung cho thương hiệu. Vào thời điểm đó, đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà, gần như không có đối thủ cạnh tranh nên bọn mình đã tạo ra một brand tiên phong trong việc bán hàng online.

Quản lý đội ngũ toàn những người 30+ và Gen Z, bạn thấy cái nào dễ hơn?

Với cương vị là người đang quản lý cả những người U60, U40, U25 thì mình chia sẻ thật mình thấy làm việc với mỗi một lứa tuổi sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau, quan trọng họ có tâm huyết không. Chỉ cần người ta tâm huyết với mình thì dù ở lứa tuổi nào, khi đã có chung 1 mục tiêu là công việc phải hoàn thành và tất cả mọi quyết định đều vì công việc, thì vướng mắc nào cũng có thể giải quyết.

Mình cũng đọc được nhiều chia sẻ của các bạn trẻ Gen Z đi làm gặp nhiều vấn đề khác nhau, nhưng trải nghiệm của mình hoàn toàn không giống như thế. Hiện tại lứa tuổi trẻ nhất mình làm việc cùng là 22 tuổi, thời điểm bắt đầu làm cùng nhau là 21 tuổi và bọn mình không gặp trục trặc gì. Các bạn làm việc đều rất nghiêm túc, lễ phép, cầu tiến, ham học hỏi.

Mình thấy dù ở thế hệ nào cũng sẽ có người này người kia và quan trọng ở cương vị là 1 người chủ, người quản lý các bạn thì mình phải làm sao để lựa chọn đúng người cũng như tìm hiểu cách để làm việc hiệu quả với họ là được.

Em bé Meme của Minh Anh mặc cũng rất xinh, chắc vì có mẹ cũng vốn là người thích thời trang. Bạn đã từng nghĩ đến việc làm 1 local brand cho trẻ em chưa?

Mình không! Hiện tại, mình chưa nghĩ đến. Toàn bộ đồ của bạn ý có những cái là mình may cho bạn ý, có những cái mình order. Đối với mình, những thứ liên quan tới trẻ con là những thứ rất nhạy cảm. Các bạn có làn da nhạy cảm, gu cũng nhạy cảm. Mình nghĩ là mình chưa tìm hiểu đủ sâu để làm ra những sản phẩm chất lượng phù hợp cho trẻ con.

Nếu không làm Wephobia hay And Brown nữa, Minh Anh còn gắn bó với thời trang không?

Mình nghĩ là không. Vì mình đang ở một lứa tuổi mà việc định hình về phong cách khá là rõ ràng. Và nếu phong cách hiện tại không thành công thì mình nghĩ mình cũng không còn ý tưởng, thông điệp gì để truyền tải nữa.

Điều gì đã giúp thương hiệu Wephobia có tính bền bỉ như hiện tại, trong khi nhiều local brand liên tục phải đóng cửa trong năm qua?

Mình nghĩ việc Wephobia có thể trụ được đến bây giờ một phần là nhờ thời điểm mình mở brand, khi ấy không có sự cạnh tranh, khiến thương hiệu duy trì được lượng khách trung thành. Thêm nữa, bọn mình không thay đổi cá tính sản phẩm quá nhiều. Nói chung, mình kiên định với phân khúc khách hàng của mình.

Mình nghĩ các bạn trẻ bây giờ sẽ vất vả hơn vì các thương hiệu mở ra quá nhiều, độ cạnh tranh cao. Hiện tại, nếu muốn duy trì 1 brand thì sẽ có những áp lực về kinh tế nên rõ ràng, những người trường vốn phải duy trì được đặc tính của thương hiệu. Có những brand có 1-2 BST đầu được đón nhận nhưng chỉ cần 1 BST thất bại, doanh số không đáp ứng được dòng tiền sẽ khiến thương hiệu gặp rắc rối, không có đủ dòng tiền để xoay vốn sản xuất. Lúc đấy, chỉ có sự lựa chọn gồng lên làm tiếp với chất riêng hoặc phải thay đổi cá tính của mình. Nếu thay đổi cá tính, lại quay về lí do số 1, bạn mất phân khúc cũ và phải reach đến phân khúc khách hàng mới.

Minh Anh thấy làm thiết kế, sáng tạo khó hơn hay làm kinh doanh khó hơn?

Kinh doanh khó hơn, có thể do mình là người học thiết kế. Việc cân bằng cả kinh doanh và thiết kế là điều cực kì cực kì khó, ngay cả những brand lớn trên thế giới (như Gucci) cũng phập phồng lúc được lúc không. Prada thì phải sau 2017 mới bắt đầu vực dậy. Thời điểm trước đó, mình đi qua store Prada thấy brand trông buồn, nhìn sản phẩm cũng chán, nhưng giờ đã vực dậy cả về mảng thiết kế lẫn kinh doanh. Hay như Bottega cũng vậy. Trước Daniel Lee, mình cũng cảm giác chẳng ai để ý đến họ. Kể cả Celine, trước thời Phoebe Philo cũng vậy. Thương hiệu cả chục cả trăm năm tuổi còn up and down như vậy thì thương hiệu nhỏ làm sao mà tránh được.

Theo những gì trên MXH, Minh Anh có vẻ là người khá tỉ mẩn trong từng outfit. Đã bao giờ bạn thấy... lười không muốn ăn vận tươm tất chưa? Làm thế nào để mình lười nhưng mặc vẫn ổn?



Chắc chắn là có. Mình làm trong lĩnh vực thời trang đã 13 năm rồi. Nhiều lúc mình bị ảnh hưởng bởi những thứ stress trong công việc, khi nhìn thấy quá nhiều sản phẩm thời trang. Hay đôi khi, quá trình làm ra 1 sản phẩm đã trở thành áp lực tạo nên những khoảng lặng, khiến mình tự nhiên cảm thấy không muốn ăn diện. Đặc biệt vào khoảng thời gian đầu năm ngoái.

Cách để mình vẫn xuất hiện "trông có thể chấp nhận được" trước mặt mọi người nằm ở việc mình xây dựng được một custom wardrobe (tủ đồ cơ bản, tối thiểu). Sẽ có một số thứ như T-shirt luôn phù hợp với dáng của mình. Thường thì mình sẽ chọn 1-2 kiểu dáng phù hợp với bản thân nhất và mình sẽ mua những màu sắc neutral như là trắng, đen. Quần cũng vậy, mình sẽ chọn hai màu quần phù hợp với bản thân nhất là be và đen.

Vào những thời điểm mình cảm thấy bản thân không muốn làm gì cả thì mình sẽ pick những item đó vì mặc sẽ rất nhanh. Và kết quả thì trông mình nhìn có thể chấp nhận được, gọn gàng, sạch sẽ. Nhiều người nói mặc đẹp phải có tâm trạng. Khi mà không có mood thì dù mình có mặc đẹp cũng chẳng cảm thấy vui. Ở Wephobia, bọn mình có một câu là "dress with attitude". Cái đẹp mà người ta nhìn thấy ở mình phải toả ra từ bên trong, nên vào thời điểm mình thấy bản thân "hết pin", cạn năng lượng thì dù có đang mặc gì cũng sẽ cảm thấy không đẹp.

Bạn từng chia sẻ rằng bản thân có tư duy không dùng đồ mắc tiền từ khi sinh ra cho đến khi business riêng chạy ổn định. Vậy đâu là chiếc túi hiệu đầu tiên mà bạn sở hữu? Ở thời điểm đó, Minh Anh bao nhiêu tuổi? Hiện nay, Minh Anh sở hữu bao nhiêu chiếc túi hiệu và đâu là chiếc bạn yêu thích nhất?

Mình được sinh ra vào năm đầu 9x, thời điểm ấy nền kinh tế không được phát triển như hiện tại. Bản thân gia đình mình, cả bố và mẹ đều là giáo viên nên việc chi tiêu tiết kiệm là điều mình thường xuyên nghĩ đến. Hơn hết, vào thời điểm mình còn trẻ cũng không có quá nhiều thứ để mà tiêu xài. Kể cả khi mình bắt đầu làm business riêng, thậm chí lúc nó đã được khoảng 3-4 năm nhưng mình vẫn không bao giờ có tư duy dùng tiền của mình xài đồ hiệu. Bởi vì mình đã sống qua khoảng thời gian thiếu thốn nên việc đầu tiên mình nghĩ đến là phải tiết kiệm. Xuất phát điểm của mình không phải người quá dư giả nên mình luôn canh cánh trong lòng: "nếu mà có việc gì xảy ra thì mình sẽ cần dùng khoản tiền đó".

Chiếc túi hiệu đầu tiên mình mua là Celine Box Bag, size medium. Thời đó Celine vẫn còn đang là Céline, tầm cuối năm 2016. Hiện giờ mình không còn giữ chiếc túi đó nữa. Thời đi học mình rất thần tượng NTK Phoebe Philo. Những thiết kế của NTK này cũng rất gần với định hướng phong cách của mình.

Hiện nay mình đang có khoảng 6 chiếc túi hiệu. Chiếc mình xài nhiều nhất là của Bottega Jodie size small thời Matthieu Blazy. Mình yêu thích chiếc túi này thứ nhất là vì chất liệu da rất tốt, khi dùng không phải quá nâng niu. Mình có quan điểm đồ mà mình đã mua là mình phải dùng cho hết khấu hao. Và chất lượng da của Bottega rất thân thiện với việc sử dụng hàng ngày. Thậm chí nó còn có thể giấu được những vết xước, vết bẩn cực tốt. Điều thứ 2 mình yêu thích ở chiếc túi này là thiết kế, cũng như kĩ thuật đan. Mình rất thích sản phẩm show off được tay nghề thủ công cùng những chi tiết thiết kế chỉ cần nhìn vào là biết ngay đặc trưng của thương hiệu mà chẳng cần logo.

Wishlist 2025 của Minh Anh hiện đang có những món đồ nào (cả quần áo, túi tắm, phụ kiện lẫn đồ beauty)?

Thời điểm 2 năm gần đây tình hình kinh tế chung khá khó khăn. Xuất phát điểm của mình cũng là người không có quá nhiều điều kiện nên tư duy của mình trong việc tiêu dùng trong thời điểm này sẽ không đầu tư quá nhiều vào những thứ tiêu sản. Wishlist của mình có cái túi Bottega Adiamo size small màu chocolate hoặc màu indigo, nhưng hiện tại nó đang over budget so với mình.

Cảm ơn Minh Anh đã cùng B&F có một buổi trò chuyện thật dài nhưng cực kì thú vị!