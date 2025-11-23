MIN làm khán giả hoang mang

Xuất hiện tại một sự kiện của BVLGARI mới đây, MIN lập tức chiếm trọn spotlight với vẻ ngoài rạng rỡ, diện mạo xinh đẹp, trẻ trung. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ trên đường đến sự kiện đã nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "đổ rầm rầm", thậm chí, không ai nghĩ nữ ca sĩ đã 37 tuổi.

MIN "lên đồ" cực xinh đẹp tham dự sự kiện của BVLGARI. (Nguồn: minminmin0712)



MIN chọn tông makeup cam nude, tập trung làm nổi bật đôi mắt với eyeliner sắc sảo và hiệu ứng mí dưới long lanh đúng chuẩn "búp bê sống". Làn da căng mướt cùng lớp nền mỏng nhẹ giúp gương mặt thêm trẻ trung, tự nhiên. Màu son cam bóng được xử lý căng mọng, tạo hiệu ứng baby-glow siêu hợp với tổng thể.

Kiểu tóc bob ngắn cắt layer tinh tế, nhuộm sắc cam ánh đồng nổi bật giúp MIN ghi điểm với vẻ đẹp cá tính và hiện đại nhưng vẫn mang vibe "kẹo ngọt". Mái tóc được uốn phồng nhẹ tạo độ bồng tự nhiên, ôm gọn khuôn mặt, tôn lên đường nét thanh thoát và trẻ trung, đồng thời càng làm nổi bật làn da trắng bật tông của nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ bùng nổ visual nhờ kiểu trang điểm tone hồng nhẹ nhàng, nổi bật đường nét góc cạnh cùng làn da trắng sáng.

Outfit của MIN cũng nhận được "cơn mưa" lời khen: chiếc đầm mini màu xanh pastel chất liệu xuyên thấu, được xếp ly ôm sát cơ thể làm tôn trọn bờ vai trần quyến rũ và vóc dáng mảnh mai. Điểm nhấn nằm ở những bông hoa 3D chạy dọc thân váy tạo hiệu ứng thị giác mềm mại như một dòng suối lấp lánh. Găng tay cùng tông giúp tổng thể đồng bộ, tạo vẻ sang trọng và thời thượng như nàng công chúa bước ra từ bữa tiệc.

Vẻ ngoài ngày càng lên hương giúp MIN chiếm trọn spotlight, xinh xắn và trẻ trung như búp bê bước ra từ sự kiện.

Cộng đồng mạng hoang mang với khả năng “hack tuổi” khó tin của MIN.

Trước đó không lâu, MIN đã "thiêu cháy" sân khấu lễ hội âm nhạc WATERBOMB với màn trình diễn giàu năng lượng. Xuất hiện trong bộ trang phục trẻ trung và gợi cảm, nữ ca sĩ sinh năm 1988 khéo léo khoe vóc dáng quyến rũ cùng phong thái không khác gì các idol Kpop.

MIN khiến cộng đồng mạng "đổ rạp" với visual cực đỉnh tại sự kiện WATERBOMB.

Gương mặt trẻ lâu, làn da mịn và vibe lúc nào cũng tươi sáng khiến nhiều người không thể tin MIN đã ở ngưỡng tuổi U40. Điển hình là trong một bài đăng trên Threads về sự kiện WATERBOMB này, Tóc Tiên bất ngờ để lại bình luận gọi MIN là "chị". Chỉ một câu ngắn gọn nhưng đủ làm cả cõi mạng "đứng hình", bởi từ trước đến nay, công chúng luôn nghĩ cả hai phải ngang tuổi, thậm chí nhiều người còn cho rằng Tóc Tiên lớn hơn đôi chút.

Bài đăng viral trên Threads khi Tóc Tiên gọi MIN là "chị".

Một trong những yếu tố "lão hoá ngược" của MIN không thể không nhắc đến việc cô rất chịu khó cập nhật xu hướng khi chọn những style hiện đại, thời thượng. Mỹ nhân sinh năm 1988 luôn lựa chọn màu sắc thông minh, cách phối đồ linh hoạt, sành điệu để thêm phần trẻ trung, hút mắt. Nhìn cách MIN ăn mặc, nhiều chị em U40 xem như một cuốn cẩm nang sống động về style trẻ hóa mà không cần cố tỏ ra non nớt hay gượng ép.