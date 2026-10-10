MGallery Collection và Estée Lauder Companies chung tay hưởng ứng Tháng phòng chống ung thư vú toàn cầu tại Việt Nam

Hệ thống khách sạn boutique MGallery Collection thuộc tập đoàn Accor đồng hành cùng The Estée Lauder Companies trong chiến dịch Tháng phòng chống ung thư vú toàn cầu (Pink October) năm nay nhằm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú và khuyến khích tầm soát phát hiện sớm tại Việt Nam.

Chung tay kiến tạo giá trị bền vững

Trong Tháng phòng chống ung thư vú toàn cầu năm nay, bốn khách sạn thuộc hệ thống MGallery Collection tại Việt Nam sẽ phục vụ món cà phê Pink Cappuccino đặc biệt tại không gian lounge và quầy cà phê với mức giá 130.000 VNĐ++/tách. Toàn bộ doanh thu sẽ được đóng góp trực tiếp cho Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam – BCNV), chung tay hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền tầm soát sớm và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam.

Thực khách gọi món Pink Cappuccino sẽ được tặng thêm một chiếc dây buộc tóc Pink Hope Scrunchie phiên bản giới hạn, được thiết kế độc quyền cho chiến dịch lần này. Món phụ kiện nhỏ xinh như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân, quan tâm đến sức khỏe tuyến vú và chủ động tầm soát sớm.

Thức uống Pink Cappuccino và phụ kiện Pink Hope Scrunchie sẽ hiện diện tại các khách sạn thuộc MGallery Collection tại Việt Nam đến hết ngày 31/10/2026.

● Hotel de l'Opera Hanoi - MGallery Collection

● Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection

● Legacy Yen Tu Resort & Retreat – MGallery Collection

● Hôtel des Arts Saigon - MGallery Collection

Sáng kiến ý nghĩa này là một phần trong chiến dịch Tháng phòng chống ung thư vú toàn cầu của MGallery Collection, nhằm lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe tuyến vú, phòng ngừa và phát hiện sớm căn bệnh này.