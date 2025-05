Đây không chỉ là dịp để các ngôi sao "hàng tuyển" được dịp "bung lụa" với những bộ cánh độc nhất vô nhị, mà còn là buổi gây quỹ siêu quan trọng cho Viện Trang phục của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.

Năm nay, với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala hứa hẹn sẽ mang đến một đêm đầy bất ngờ và nhiều cảm hứng.

Chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style”: Thời trang menswear lần đầu trở lại sau 20 năm

Met Gala 2025 sẽ xoay quanh triển lãm “Superfine: Tailoring Black Style”, lấy cảm hứng từ cuốn sách Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity của Monica L. Miller. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 20 năm triển lãm tập trung vào thời trang menswear, tôn vinh phong cách và bản sắc của người da màu.

Chủ đề này tập trung vào phong cách của người da đen, đặc biệt là Black Dandyism – một khái niệm siêu thú vị từ những “nô lệ xa xỉ” ở châu Âu được mặc trang phục lộng lẫy để phục vụ giới thượng lưu, đến cách các quý ông da đen dùng thời trang để khẳng định bản thân ở thế kỷ 18.

Dress code “Tailored for You”: Những bộ suit sáng tạo không giới hạn sắp trình làng

Với dress code “Tailored for You” năm nay, Vogue khuyến khích khách mời diễn giải sáng tạo về phong cách may đo và suit. Đây là lời mời gọi để các ngôi sao thể hiện cá tính qua những bộ trang phục được thiết kế riêng, có thể là suit với hoa văn táo bạo, màu sắc nổi bật hoặc đường cắt phá cách.

Với tinh thần Black Dandyism, nhiều người dự đoán thảm đỏ sẽ ngập tràn những bộ cánh lấy cảm hứng từ các biểu tượng lịch sử như Frederick Douglass – người từng dùng thời trang để khẳng định bình đẳng hoặc các ngôi sao hiện đại như André Leon Talley, A$AP Rocky.

Ai sẽ dẫn dắt Met Gala 2025?

Sự kiện năm nay được đồng chủ trì bởi một dàn sao đình đám: diễn viên Colman Domingo, tay đua F1 Lewis Hamilton, rapper A$AP Rocky, ca sĩ kiêm nhà thiết kế Pharrell Williams, và “nữ hoàng thời trang” Anna Wintour. LeBron James, huyền thoại bóng rổ, sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự. Ngoài ra, Met Gala 2025 còn có một ban tổ chức “siêu chất” với những cái tên như vận động viên Simone Biles, ca sĩ Usher, nhà văn Chimamanda Ngozi Adichie, và rapper André 3000. Những nhân vật này không chỉ nổi tiếng mà còn có ảnh hưởng lớn trong văn hóa và thời trang, hứa hẹn mang đến một sự kiện đầy cảm hứng.

Dàn khách mời nào sẽ xuất hiện trên thảm đỏ?

Danh sách khách mời chính thức của Met Gala luôn được giữ bí mật đến phút chót, nhưng một số tin đồn đã khiến fan “đứng ngồi không yên”. Có thông tin rằng siêu sao Bollywood Shah Rukh Khan có thể lần đầu tiên xuất hiện tại Met Gala, trong khi Rihanna được kỳ vọng sẽ trở lại với một bộ trang phục “gây bão”. Ngoài ra, các tên tuổi quen thuộc như Kim Kardashian, Zendaya, Jennifer Lopez hay các thành viên BLACKPINK cũng có thể sẽ góp mặt, tiếp tục khẳng định vị thế trên thảm đỏ.

Làm sao để theo dõi Met Gala 2025?

Nếu muốn chiêm ngưỡng thảm đỏ Met Gala 2025, bạn hãy chuẩn bị thức khuya vì thảm đỏ sẽ bắt đầu lúc 3:30 sáng ngày 6/5 theo giờ Việt Nam. Buổi livestream chính thức sẽ khởi động lúc 5 giờ sáng trên các nền tảng kỹ thuật số của Vogue và YouTube, do Teyana Taylor, La La Anthony, và Ego Nwodim dẫn dắt.