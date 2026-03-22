Mẹo chọn kính râm cho mùa hè

Tia cực tím (UV) từ ánh nắng mặt trời gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt, bao gồm viêm giác mạc, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và ung thư mí mắt, dẫn đến suy giảm thị lực vĩnh viễn hoặc mù lòa.

Kính râm không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là một lớp bảo vệ cho mắt, đặc biệt là trong những ngày hè nắng gắt. Thế nhưng rất nhiều người vẫn chưa biết cách chọn kính râm phù hợp.

Ánh nắng mặt trời gây tác hại rất lớn cho mắt.

Mẹo chọn kinh râm phù hợp

Trước tiên, cần phải hiểu rằng, hiệu quả bảo vệ của kính râm không nhất thiết liên quan đến giá cả. Kính râm giá rẻ được dán nhãn "chống tia UV 100%" là lựa chọn tốt hơn so với kính râm hàng hiệu đắt tiền nhưng không có tác dụng bảo vệ. Hơn nữa, khi mua kính râm, đừng nhầm tưởng rằng tròng kính tối màu hơn có nghĩa là khả năng bảo vệ mắt tốt hơn.

Khi mua kính râm, bạn hãy xem xét phạm vi chống nắng của kính râm, kiểm tra xem kính râm có thể che phủ mắt và vùng xung quanh để ngăn ánh sáng chiếu vào từ các góc độ khác nhau hay không. Tất nhiên, chúng cũng phải thoải mái và đẹp mắt.

Tiếp đến, hãy chọn cặp kính được đánh dấu bằng biểu tượng chống tia UV 100% hoặc dòng chữ UV-400. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng kính râm bạn chọn không có tròng kính chất lượng thấp, vì chúng có thể gây hại cho thị lực của bạn.

Có một cách kiểm tra chất lượng tròng kính râm đơn giản, rất dễ thực hiện. Bạn hãy tìm một vật thẳng (chẳng hạn như cạnh bàn, thước kẻ), giữ kính râm lên mắt, che một mắt và nhìn vào đường thẳng bằng mắt còn lại. Nếu đường thẳng bị méo mó, điều đó có nghĩa là chất lượng tròng kính kém. Tất nhiên, nếu các vật thể trông mờ hoặc không rõ nét sau khi đeo kính râm, tròng kính cũng không phù hợp.

Kính râm giúp bạn bảo vệ mắt khỏi tia cực tím.

Có nên đeo kính râm khi lái xe?

Ngoài việc bảo vệ mắt khỏi tia cực tím, kính râm có tác dụng giúp mắt không bị chói, lóa do ánh sáng mặt trời, từ đó giúp bạn đảm bảo an toàn khi điều khiển xe cơ giới.

Tuy nhiên, người lái xe cần chuẩn bị một loại kính thật sự phù hợp với tình trạng mắt của mình. Nếu mắt đang ở trạng thái bình thường, không cận – viễn thị hay không có tật khúc xạ, loạn thị, bạn có thể lựa chọn một loại kính râm thông thường.

Còn nếu mắt bạn bị cận – viễn thị hay có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, bạn cần đến các cửa hàng kính chuyên nghiệp để kiểm tra và lựa chọn loại kính phù hợp.

Ngoài ra, kính râm có khả năng cải thiện tầm nhìn của bạn khi đang lái xe và gặp mưa lớn. Tuy nhiên, nó chỉ đúng với kính râm phân cực (polarized sunglasses).

Mắt kính phân cực (polarized) cũng giống như kính mát thông thường nhưng bên trong được gắn thêm màng lọc có tính năng ngăn chặn những tia sáng phân cực nằm ngang phản chiếu từ mặt phẳng như hồ nước, mặt biển, xa lộ.

Những tia sáng phân cực nằm ngang này nếu không được ngăn chặn, khi vào mắt sẻ gây khó chịu cho mắt và hình ảnh sẽ bị nhoè. Đeo kính râm phân cực sẽ giúp bạn cải thiện được tầm nhìn khi lái xe trong điều kiện thời tiết có mưa.

Vào ngày trời mát, có nên đeo kính râm?

Một trong những lý do quan trọng nhất khiến chúng ta nên đeo kính râm cả khi trời mát là để ngăn tia cực tím (UV), loại bức xạ vô hình có thể gây hại cho da và mắt. Có ba loại tia UV: UVA, UVB, và UVC. Trong đó, UVA và UVB có thể xuyên qua bầu khí quyển và gây hại cho sức khỏe con người.

Ngay cả khi trời mát mẻ hoặc nhiều mây, tia UV vẫn có thể xuyên qua lớp mây và tiếp tục gây hại cho mắt. Thậm chí vào những ngày trời nhiều mây, mức độ tia UV có thể đạt tới 80% so với ngày nắng gắt. Tia UV tác động đến tất cả các bộ phận của mắt nên nếu không có biện pháp bảo vệ, đôi mắt bạn có thể tổn thương do những tác động tích lũy của tia UV.

Vào những ngày trời mát, bạn vẫn nên đeo kính râm.

Vào những ngày trời mát, ánh sáng phản xạ từ các bề mặt như nước, cát, tuyết hoặc thậm chí là đường nhựa cũng có thể gây ra hiện tượng chói mắt. Kính râm với các loại tròng chống chói sẽ giúp lọc bớt ánh sáng phản xạ này, mang lại cho bạn tầm nhìn rõ ràng và thoải mái hơn.