MEDiCARE – 24 năm giá trị thật cho vẻ đẹp thật

Hành trình từ một cửa hàng tiên phong năm 2001 đến mạng lưới 27 tỉnh thành tại Việt Nam và hơn 70 cửa hàng tại Myanmar không chỉ là những cột mốc mở rộng, mà còn là minh chứng cho sứ mệnh bền bỉ của chúng tôi: mang đến sức khỏe, sắc đẹp và niềm tin yêu cuộc sống – Love Your Life.

Ông Ian Macdonald – Tổng giám đốc và Nhà sáng lập MEDiCARE trước cửa hàng thế hệ mới.

Xây dựng thương hiệu từ giá trị thật

Không chỉ tiên phong trong mô hình bán lẻ sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiện đại, MEDiCARE kiên định theo đuổi triết lý giữ khách hàng và chất lượng sản phẩm làm nền tảng trong hoạt động kinh doanh. Sự tin yêu của khách hàng được nuôi dưỡng bằng hàng nghìn sản phẩm chính hãng đa dạng các ngành hàng dành cho mọi lứa tuổi trong gia đình. Thương hiệu cũng đưa lên kệ hàng chục thương hiệu độc quyền và luôn đổi mới sản phẩm để mỗi lần khách hàng mua sắm là một lần khám phá thêm những điều thú vị mới.

Cửa hàng MEDiCARE đầu tiên phía sau khách sạn New World – năm 2001

"Mỗi sản phẩm được trưng bày trên kệ hàng đều mang theo trách nhiệm của chúng tôi: phải là sản phẩm bạn có thể tin tưởng để chăm sóc bản thân và gia đình," – Ông Ian Macdonald, nhà sáng lập cũng là giám đốc MEDiCARE chia sẻ.

Đa dạng sản phẩm - Kết nối toàn cầu

Từ những hội nghị uy tín quốc tế như COSMOPROF ASIA, BEAUTYISTANBUL hay VietBeauty Expo, MEDiCARE đã hợp tác cùng các đối tác sản xuất và phân phối uy tín với công nghệ tiên tiến cũng như đạt các tiêu chuẩn sản xuất quốc tế. Mục tiêu của chúng tôi: mang tới cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng, đa dạng và gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng trong quá trình tìm kiếm sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe cho cá nhân hay người thân yêu.

Gần đây nhất là sự hợp tác cùng Biobalance – thương hiệu chăm sóc da lành tính từ Thổ Nhĩ Kỳ - ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu: sáp tẩy trang, serum, kem dưỡng… Những sản phẩm này không chỉ làm phong phú lựa chọn mà còn khẳng định nỗ lực kết nối toàn cầu để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Gắn liền với trách nhiệm xã hội

Trong thời đại mà phát triển bền vững trở thành giá trị cốt lõi, MEDiCARE triển khai dài hạn chương trình ESG mang tên WE CARE với nhiều hoạt động như khuyến khích khách hàng mua sắm mà không sử dụng túi nilon một lần, các chương trình tặng túi bảo vệ môi trường và hợp tác cùng các đơn vị tái sử dụng nhựa PLASTICpeople để góp phần giúp giảm thiểu rác thải nhựa với kỳ vọng có thể hướng tới tái sử dụng phần lớn sản phẩm nhựa do thương hiệu MEDiCARE phân phối. "Mỗi túi nilon ít đi, mỗi sản phẩm thân thiện môi trường xuất hiện trên kệ hàng đều là thay đổi nhỏ và bền vững trong hành trình bảo vệ hành tinh xanh", đại diện công ty chia sẻ.

Đại diện MEDiCARE – Ông Ian Macdonald trong buổi ký kết hợp tác cùng PLASTICpeople và Vietbeauty

Đa dạng điểm chạm, tối ưu trải nghiệm khách hàng

Trong 2025, MEDiCARE khai trương cửa hàng thế hệ mới với không gian được thiết kế hiện đại, linh hoạt, ứng dụng công nghệ và sắp xếp theo nhóm giải pháp chăm sóc toàn diện: từ dược phẩm, thực phẩm chức năng đến mỹ phẩm và dược mỹ phẩm. "Khách hàng không chỉ mua sắm mà còn được dẫn dắt để xây dựng chu trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp phù hợp" đại diện công ty chia sẻ.

Khách hàng đang tận hưởng trải nghiệm mua sắm mới tại cửa hàng MEDiCARE.

Bên cạnh hệ thống cửa hàng, các kênh mua sắm trực tuyến như shopee, tiktokshop hay ứng dụng thành viên MEDiCARE VN, với gần 1 triệu khách hàng đang trở thành cầu nối thân thiết. Mỗi tháng, thành viên đều được ưu đãi độc quyền với hơn 100 sản phẩm chất lượng.

Trong dịp sinh nhật 24 năm, dành tặng 3.500 ưu đãi trong tháng 9 và quà đặc biệt ngày 9.9 – một chiếc túi lưới trendy tái sử dụng cho hóa đơn từ 399.000 đồng.

Hành trình phía trước

Trong suốt 24 năm qua, MEDiCARE tập trung vào việc duy trì và tôn trọng niềm tin của khách. Mỗi cửa hàng mới, mỗi sản phẩm mới ra mắt, đều bắt đầu từ một niềm tin: "Khách hàng mong đợi và xứng đáng với những giá trị thật.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới và đồng hành cùng bạn để viết tiếp những câu chuyện đẹp về sức khỏe và sắc đẹp," – MEDiCARE cam kết.

MEDiCARE - Hệ thống bán lẻ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiện đại.

Điện thoại: 028 7308 7318

Website: https://medicare.vn/

Ứng dụng: https://medicare.vn/c/MEDiCAREAPP

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/happymedicare

Tiktokshop: https://vt.tiktok.com/ZMk2Xfpd6/?page=TikTokShop

Zalo OA: https://zalo.me/medicarevietnam

Địa chỉ văn phòng: 254 Bis Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.