Meder Beauty gây ấn tượng tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Toàn quốc với giải pháp làm mờ nếp nhăn động không botox

Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 5 - Năm 2022 đã chính thức diễn ra vào hai ngày 22 - 23/07/2022 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Ariyana, Furama, Thành phố Đà Nẵng. Hội nghị với sự góp mặt của các Chuyên gia hàng đầu trong nước và Quốc tế, là dịp để các Bác sĩ, Chuyên gia về Da liễu và Thẩm mỹ trên cả nước cùng nhau trao đổi, nâng cao kiến thức, bổ sung thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ.

Vào chiều ngày 22/07/2022 trong Phiên Khoa học 9, báo cáo viên TS.BS. Nguyễn Thế Vỹ - Trưởng khoa Phẫu Thuật Laser Chăm sóc da bệnh viện Da Liễu Hà Nội đã báo cáo với chủ đề được quan tâm nhất hiện nay"Giải pháp điều trị nếp nhăn động không Botox". Theo đó, TS.BS. Nguyễn Thế Vỹ đã mang đến những kiến thức chuyên môn khoa học, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu rộng rãi về phương pháp điều trị nếp nhăn động chuyên sâu không xâm lấn nhờ các hoạt chất peptide dưới dạng bôi, thoa an toàn và dễ dàng sử dụng.

TS.BS. Nguyễn Thế Vỹ báo cáo tại Hội nghị

Chia sẻ của TS.BS Nguyễn Thế Vỹ cho thấy: "Nếp nhăn động thực chất là sự co cơ, khi cơ co và lặp lại nhiều lần thì những vết nhăn đó hằn trên da và xuất hiện". Do đó, cách để giảm nếp nhăn động đó chính là giảm sự co cơ, cắt đứt dẫn truyền thần kinh cơ như botox đã từng làm. Tuy nhiên, đối với phương pháp tiêm Botox thì cần phải có kỹ thuật chuyên sâu, bác sĩ phải được đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu. Đồng thời, tiêm Botox còn dẫn đến nguy cơ biến chứng, vì vậy đa số khách hàng đều "sợ tiêm".

Theo đó, TS.BS. Nguyễn Thế Vỹ đã chỉ một số hoạt chất mới có thể đạt được hiệu quả giảm sự co cơ, làm mờ nếp một cách an toàn, hiệu quả, không xâm lấn và ít gây ra các nguy cơ biến chứng. Trong đó nổi bật với hoạt chất Acetyl Hexapeptide-8: Gồm 6 amino acid ức chế dẫn truyền sau synap của các xung thần kinh thụ thể Acetylcholine. Hoạt chất này có khả năng tác động đúng mục tiêu, giảm sự co cơ cục bộ và stress da. Qua đó giảm nhăn mà không ảnh hưởng đến cơ. Hiệu quả cộng dồn sau từng lần điều trị

Không chỉ nhận được sự hưởng ứng và quan tâm của rất nhiều Quý Chuyên gia, Quý Bác sĩ và Quý Đại biểu khách mời, chủ đề báo cáo của TS.BS. Nguyễn Thế Vỹ sẽ mở ra bước tiếp cận hoàn toàn mới trong lĩnh vực điều trị nếp nhăn chuyên sâu, nhờ ứng dụng các loại peptide nồng độ cao giúp ức chế dẫn truyền các thần kinh tạo nếp nhăn, làm mờ nếp nhăn và ngăn ngừa nếp nhăn hình thành, mang lại hiệu quả tương tự như tiêm Botox nhưng cho phép người dùng kiểm soát biểu cảm tự nhiên trên gương mặt.

Điểm lại một số hình ảnh của Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 5 vừa qua:

Trưng bày gian hàng trong khuôn khổ Hội nghị

Tham dự Hội nghị lần này có thêm sự xuất hiện của MMeder Beauty là một thương hiệu mỹ phẩm chuyên sâu đến từ Thụy Sĩ, được nghiên cứu và phát triển bởi nhà bào chế, tiến sĩ, bác sĩ Tiina Orasmae-Meder - Người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và bào chế mỹ phẩm làm đẹp. Thương hiệu đã mang đến nhiều giải pháp điều trị chuyên sâu không xâm lấn, điều chỉnh các khuyết điểm do thẩm mỹ lỗi, được các chuyên da gia liễu khuyên dùng.

Thương hiệu Merder Beauty đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm có công dụng trong việc làm mờ nếp nhăn chuyên sâu, từ năm 2013 đã tạo nên bước đột phá và nhanh chóng nhận được sự tin dùng tại hơn 22 Quốc gia trên Thế giới như Mỹ, Úc, Thụy Sĩ,..., được giới chuyên môn đánh giá cao. Mang đến hiệu quả dưỡng ẩm, và ngăn ngừa nếp nhăn

