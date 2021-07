Mẹ Việt ở Đức gây sốt vì những món bánh làm từ hoa tươi cho con gái nhỏ ăn vặt, giàu dinh dưỡng lại đậm hương mùa hè

Khu vườn 8 mét vuông của mẹ và An

Sống trong ngôi nhà nhỏ ở một vùng quê nước Đức xa xôi, chị Thu Thủy (30 tuổi) có sở thích làm bạn với cây cối. Dù không có vườn rộng như mơ ước song chị cũng trồng được vô số loại rau củ và hoa quả ngay trên chiếc ban công bé xinh của mình. Mùa nào thức ấy, chẳng khi nào ban công nhà Thu Thủy vắng màu xanh.

Thu Thủy và con gái tên An.

Các loại thực vật chị Thủy trồng chủ yếu để phục vụ nhu cầu ăn uống, trang trí nhà cửa, nhưng động lực giúp bà mẹ 9X bỏ thời gian chăm sóc khu vườn mini ấy suốt 4 mùa chính là cô con gái nhỏ tên An - năm nay vừa tròn 3 tuổi rưỡi. An rất thích trồng cây với mẹ, được mẹ dạy chăm bón đủ loại rau hoa.

Và đương nhiên với một cô nhóc mơ mộng như An thì niềm vui "vĩ đại" nhất chính là mang giỏ đi thu hoạch cùng mẹ, chăm chỉ 1 buổi chiều là đầy ắp đồ ăn!

Cận cảnh chiếc vườn tí hon ngoài ban công với vô số loại rau củ, trái cây, hoa lá cực xinh của chị Thu Thủy ở Đức.

An hái hoa mẹ làm bánh, An lớn khỏe còn mẹ thì vui!

Thu Thủy luôn phân loại rau củ cẩn thận sau khi thu hoạch, tất cả đều tươi ngon và đảm bảo sạch sẽ 100% nên chị nghĩ ra đủ món để tiêu thụ hết số thực phẩm "của nhà trồng được" này. Vì đang mùa hè nên vườn phát triển rất tốt, ngày nào cũng có rau quả để ăn, nhờ khéo tay mà chị Thủy biến tấu ra 1001 món bổ dưỡng, healthy cho cả 2 vợ chồng và bé An. Thứ nhiều nhất Thủy có hiện tại chính là dâu tây, rau cải, cà chua và rất nhiều loại hoa tươi!



Chỉ mỗi trái dâu tây mà chị Thủy làm được cả sữa chua, mứt dâu cho con gái, salad và dâu muối cho 2 vợ chồng.

Thậm chí là cả đá viên và kem dâu nữa nhé!

Số hoa tươi được chị Thủy để dành riêng một chỗ, phục vụ riêng cho "vị khách VIP" là bé An. Việc làm bánh giống như cuộc dạo chơi từ vườn vào trong bếp, mang đến vô số niềm vui cho mẹ con An, và còn được no bụng mỗi ngày nữa! Quan trọng hơn là chi phí cho nguyên liệu làm bánh gần như chỉ 0 đồng, ngoài bột mì ra thì quanh nhà chị Thủy đều đủ hết.

An vẫn còn nhỏ nên chị Thủy thường để bé đứng bên cạnh phụ giúp những công đoạn đơn giản như nhào bột, cán bột, nặn bánh, xếp hoa... Và thành phẩm ra lò luôn đẹp mỹ mãn khiến ai cũng phải trầm trồ. Đối với mẹ, An như một người bạn nhỏ trong căn bếp xinh xinh: "Hầu như món bánh nào bạn An cũng thích vì thi thoảng mới làm bánh hay đồ ngọt 1 lần. Có món hai mẹ con vừa làm vừa măm nên cả buổi chiều mới xong, còn có món thì nhanh lắm, chỉ 30 phút đến 1 tiếng là làm xong rồi!".

An mê bánh, thích phụ mẹ làm bánh và "nghiện" các loại bánh do mẹ Thủy tự làm.

Những chiếc bánh mì phết mứt hình cà rốt, bánh quy, bánh ngọt, salad, đồ tráng miệng cho An... tất cả đều trở thành món ăn đẹp như tranh vẽ qua bàn tay khéo léo của chị Thu Thủy. Bà mẹ 9X trang trí đồ ăn rất tỉ mỉ, tận dụng từ bông hoa, chiếc lá cho đến những loại rau có sẵn trong nhà để sáng tạo ra bữa ăn vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, lại giàu dinh dưỡng cho sự phát triển của con gái nhỏ.

Các loại hoa mà chị Thủy dùng chủ yếu là hoa cúc (ăn sống sẽ hơi đắng nhưng trang trí bánh thì siêu đẹp), signet marigold, hoa lưu ly, hoa sen cạn... Mỗi loại hoa có màu sắc khác nhau, mang đến vẻ xinh tươi rực rỡ cho các món bánh, ngắm thôi cũng thấy hấp dẫn. Chính nhờ tài decor cực đỉnh của mẹ mà bé An ăn uống rất tốt, lúc nào cũng đòi vào bếp cùng mẹ và luôn háo hức chờ được thưởng thức series bánh độc quyền của mẹ Thủy.

Những bát hoa tươi rực rỡ sắc hè được mẹ con An thu hái cẩn thận.

Nguyên liệu và công thức làm các món bánh với hoa tươi của chị Thủy vô cùng đơn giản, mẹ nào cũng có thể học theo.

Và thành quả tuyệt vời là đây, những chiếc bánh xinh yêu mang hương vị mùa hè rực rỡ!

Bên cạnh món bánh hoa thì chị Thủy còn sáng tạo ra rất nhiều món ăn khác nữa, thi thoảng chuẩn bị hẳn một bữa hoành tráng cho chồng con đi picnic trong rừng. Nhìn bà mẹ trẻ chăm con vừa nhàn vừa vui, ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng. Làm đồ ăn cho con thực sự không khó, chỉ cần kiên nhẫn và biến nó thành một thú vui dành cho cả mẹ và con thì tất cả đều là chuyện nhỏ.

Nếu muốn học hỏi cách làm bánh và trang trí đẹp xinh giống Thu Thủy thì chị em có thể theo dõi các trang MXH của bà mẹ người Việt đảm đang này. Vừa có bánh ngon cho con mà mẹ thì thỏa sức chụp hình "sống ảo", thật là vui biết bao!