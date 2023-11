Mẹ trúng vàng trúng xe cùng Nutricare Colos24h Grow Plus - Bé tăng cân cao khỏe

Nutricare Colos24h Grow Plus với sứ mệnh lớn trong hành trình giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trẻ em suy dinh dưỡng và thấp còi hiện vẫn chiếm tỷ lệ khá cao so với các nước trong khu vực với 19,6% ở trẻ dưới 5 tuổi. Điều này cho thấy rằng một phần đáng kể trẻ em ở Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng, nhẹ cân, thấp còi, ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển trong tương lai sau này.

Nutricare Colos24h Grow Plus được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia dinh dưỡng tại Nutricare - Thương hiệu Quốc gia Dinh dưỡng Y học 6 năm liên tiếp. Sản phẩm được ứng dụng các nghiên cứu khoa học quốc tế, bổ sung các dưỡng chất thiết yếu với sứ mệnh góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng tại Việt Nam.

"Nutricare luôn mong muốn sẽ mang đến các giải pháp dinh dưỡng chất lượng vượt trội, phù hợp với thể trạng người Việt để chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho hàng triệu trẻ em và gia đình tại Việt Nam." - ông Nguyễn Đức Minh - Tổng Giám đốc Nutricare chia sẻ.

Nutricare Colos24h Grow Plus - Cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của WHO cho bé tăng cân cao khoẻ

Nutricare Colos24h Grow Plus ứng dụng công thức Cao năng lượng 100 kcal theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, giúp bù đắp năng lượng thiếu hụt hàng ngày của trẻ, từ đó hỗ trợ trẻ tăng cân khỏe mạnh. "Sản phẩm đã được nghiên cứu và kiểm nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp nhất với thể trạng của trẻ em tại Việt Nam", đại diện công ty Nutricare cho biết.

Nutricare Colos24h Grow Plus còn bổ sung Sữa non 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ giúp tăng cường đề kháng, giảm ốm vặt và hỗ trợ giảm tình trạng nhiễm khuẩn cho trẻ. Bên cạnh đó, bộ 3 Canxi, vitamin D3, Phốt-pho cùng 52 dưỡng chất thiết yếu giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao và hỗ trợ phát triển trí não cho từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Trúng ngay 100% giải vàng, xe máy cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác với chương trình khuyến mại "Quét mã trúng vàng - Bé tăng cân cao khoẻ"

Nhằm tri ân tới người tiêu dùng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm, Nutricare đã triển khai chương trình khuyến mại "Quét mã trúng vàng - Bé tăng cân cao khỏe". Quý khách hàng khi mua sản phẩm sữa pha sẵn Nutricare Colos24h Grow Plus thùng 110ml và 180ml sẽ nhận một thẻ cào 100% trúng ngay một trong nhiều giải thưởng hấp dẫn như Vàng PNJ, xe máy Honda SH Mode, Honda Vision...

Chương trình "Quét mã trúng vàng - Bé tăng cân cao khoẻ" với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn

Chỉ sau một thời gian ngắn diễn ra, đã có hàng ngàn khách hàng trúng giải thưởng của chương trình. Trong đó, giải đặc biệt đầu tiên đã tìm được chủ nhân là chị T.T.T.Hoa. Chị Hoa có chia sẻ: "Bé nhà mình hiện được 2 tuổi. Mình biết đến Nutricare Colos24h Grow Plus do được nhân viên của cửa hàng Minimart tư vấn. Từ ngày đổi qua cho bé dùng Nutricare Colos24h Grow Plus, mình thấy bé rất thích và còn tăng cân tốt. Khi được tin mã thẻ cào của mình may mắn trúng xe SH Mode thì mình càng vui hơn nữa, ban đầu mình còn không tin là đã trúng giải đặc biệt này."

Đại diện Nutricare giao giải đặc biệt cho khách hàng may mắn

Chị Đ.T.D. Hương trú tại tỉnh Quảng Ninh, chị C.T.Trâm trú tại Nghệ An và chị P.H.T.Nhung tại Tây Ninh cũng là những khách hàng may mắn trúng giải nhì - mỗi giải một xe máy Wave Alpha khi mua Nutricare Colos24h Grow Plus. Chia sẻ tại buổi trao giải, các khách hàng rất phấn khởi và vui mừng khi mua sữa cho con mà mẹ lại được nhận thêm quà.

Đại diện Nutricare trao giải nhì cho khách hàng may mắn

Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, chương trình khuyến mại "Quét mã trúng vàng - Bé tăng cân cao khỏe" là cơ hội để Quý khách hàng sở hữu những phần quà giá trị. Các bước tham gia vô cùng đơn giản:

- Bước 1: Khách hàng khui thùng sữa sẽ tìm thấy 01 thẻ cào có mã dự thưởng, khách hàng cào mã dự thưởng ở mặt sau thẻ cào để lấy mã

- Bước 2: Quét mã QR để nhập thông tin dự thưởng. Khách hàng vào Zalo quét mã QR code được in trên thẻ cào hoặc truy cập website

https://quetmatrungvangvungvangdekhang.nutricare.com.vn/ để nhập mã dự thưởng và các thông tin theo yêu cầu.

- Bước 3: Nhận thông báo kết quả trúng thưởng từ hệ thống

Quý khách hàng có thể tìm mua sữa Nutricare Colos24h Grow Plus pha sẵn tại các cửa hàng bán lẻ, đại lý hoặc liên hệ tới tổng đài tư vấn miễn phí 1800 6011 của công ty Nutricare để được tư vấn thêm về sản phẩm, chương trình khuyến mại và điểm bán hàng gần nhất.