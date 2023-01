Mẹ trẻ tự tay làm mâm cỗ đầy tháng rực rỡ màu sắc

Niềm hạnh phúc của mỗi người làm cha mẹ là được thấy con chào đời sinh ra khỏe mạnh và lớn lên từng ngày. Trong các mốc phát triển của trẻ có 2 mốc quan trọng là lễ đầy tháng và thôi nôi. Với lễ đầy tháng bé cha mẹ cần chuẩn bị một mâm cỗ đầy tháng bé để tạ ơn các bề trên đã che chở, bảo vệ bé. Mới đây, chị Bùi Thị Thu Huyền (sống tại Hải Phòng) đã chia sẻ mâm cơm đầy tháng rực rỡ màu sắc cực kỳ đẹp cho bé.

Món quà ý nghĩa dành tặng con

Đây là bé trai thứ 3 nhà chị Huyền, con tên Phúc Khánh (biệt danh Bee). Bé tuổi Hổ nên chị Huyền quyết định sẽ bày mâm cỗ theo tông màu chính là đỏ cam. Thông thường, việc làm mâm cỗ đầy tháng đã trở thành tục lễ của nhiều gia đình, tuy nhiên để tiết kiệm thời gian và công sức thì các bố mẹ hay đi thuê. Nhưng bà mẹ 3 con lại muốn tự tay làm mâm cỗ này theo sở thích của bản thân, cũng là món quà tặng cho con trai 1 tháng tuổi.

"Sau khi có 2 bé đầu, mình đã nghĩ là thôi không đẻ thêm rồi. Thế nên Bee là ngoài kế hoạch. Nhưng với mình, con là món quà ông trời ban tặng nên cực kỳ trân trọng. Và mình cũng muốn tự tay làm mọi thứ cho bữa tiệc của con thêm phần ý nghĩa", chị Huyền tâm sự.

May mắn chị Huyền có thêm ông xã trợ giúp, bà mẹ trẻ vừa sinh xong còn yếu nên chỉ trộn nguyên liệu, còn công đoạn nhào bột rồi nặn sẽ do chồng đảm nhận. Với món xôi, chị Huyền cũng cho vào khuôn rồi nhờ chồng đóng giúp.

"Lễ đầy tháng của bé rất quan trọng. Khi sinh 2 bé đầu mình có làm cho các con nhưng điều kiện chưa được như bây giờ nên chỉ tổ chức nho nhỏ thôi. Thế nên khi Phúc Khánh chào đời thì mình quyết định làm cho con hoành tráng hơn chút. Đầy tháng là lễ đánh dấu gia đình có thêm thành viên, cúng đầy tháng nghĩa là cúng mụ, tạ ơn các bà mụ đã nặn ra bé nên cần tươm tất chút. Gia đình mình có tới hơn 20 người là họ hàng, vì chỉ tổ chức ở nhà nên mình không mời hết", chị Huyền chia sẻ.

Bữa tiệc được chuẩn bị đầy đủ và màu sắc

Ngoài lợn quay đặt ra thì chị Huyền tự nấu xôi, đỗ xanh sên làm mặt xôi và nhân bánh trôi. Xôi gấc mong sự may mắn đến với con, mong cuộc đời con suôn sẻ. Heo quay mong bé hay ăn chóng lớn. Tổng thời gian chị Huyền làm gói gọn trong buổi sáng. Do mới sinh, cơ thể còn yếu nên chậm hơn chút so với thông thường. Mọi người tới bữa tiệc đều khen cỗ ngon, còn xôi, chè, bánh chị Huyền gói phần cho khách mang về.

Mâm cỗ đầy tháng cho bé cần những gì?

Theo quan niệm của người Việt nói chung và người Á Đông nói riêng thì việc một đứa trẻ ra đời mang theo một sự tâm linh nào đó. Đó là đứa trẻ đó đã chấm và đầu thai làm con của gia đình. Suốt quá trình từ lúc người mẹ cấn bầu đến khi sinh ra và lớn lên đến 12 tuổi sẽ có 12 bà mụ che chở, bảo vệ bé bình an, khỏe mạnh.

Chị Huyền làm bánh xôi gấc đậu xanh.

Vì thế khi bé ra đời và đầy tháng các gia đình sẽ làm mâm cỗ để tạ ơn các bà mụ và Đức Ông cũng như các bậc trên khác. Đây là một việc làm mang nét văn hóa tâm linh rất có ý nghĩa đối với bất cứ gia đình nào.

Mâm cỗ đầy tháng bé trai

Dù là bé trai hay bé gái thì việc chuẩn bị mâm lễ vô cùng quan trọng. Mâm cỗ làm đầy tháng cho bé trai và bé gái tương tự và chỉ khác nhau đôi chút. Cụ thể mâm đầy tháng bé trai bao gồm: 12 chén chè nhỏ; 3 tô chè lớn; 13 đĩa xôi; 1 con gà luộc; 1 bộ tam sên (thịt heo, trứng và tôm luộc); 1 mâm ngũ quả, hoa tươi; các vật phẩm nhang, đèn, trà, rượu, gạo, 1 bộ đồ hình thế để đốt giải hạn; 13 miếng trầu têm cánh phượng; 13 đôi hài, 13 bộ váy áo, 13 nén vàng (1 bộ có kích thước to hơn còn 12 bộ nhỏ hơn).

Viên chè trôi nước có màu sắc bắt mắt.

Mâm cỗ đầy tháng bé gái

Mâm cỗ làm đầy tháng cho bé gái cũng tương tự như trên bao gồm:12 chén chè trôi nước nhỏ; 1 chén chè trôi nước lớn; 12 chén cháo nhỏ; 12 chén xôi nhỏ; 1 chén xôi lớn; 1 tô cháo lớn; Các vật phẩm nhang, đèn, trà, rượu, gạo, 1 bộ đồ hình thế để đốt giải hạn; 13 miếng trầu têm cánh phượng; 13 đôi hài, 13 bộ váy áo, 13 nén vàng (1 bộ có kích thước to hơn còn 12 bộ nhỏ hơn).

Cũng tùy thuộc vào từng vùng miền mà mâm cỗ đầy tháng cho bé có thể thay đổi đôi chút. Tuy nhiên các vật phẩm cúng bái và váy áo cho bà mụ, chè, cháo là không thể thiếu. Nếu cha mẹ muốn làm tiệc mâm cỗ đầy tháng bé để mời anh em, bạn bè chung vui có thể làm thêm mâm cỗ với nhiều món mặn để đãi khách.