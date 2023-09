Mẹ trẻ nổi tiếng làng video hài hước tiết lộ 5 sự thật khi sinh mổ lần 2

Với những mẹ từng sinh mổ chắc chắn đã có cho mình những kinh nghiệm nhất định. Nhưng ngay cả khi mẹ có sự chuẩn bị về tâm lý và trải nghiệm thực tế thì hành trình sinh mổ lần 2, lần 3 vẫn có rất nhiều sự thật mà các mẹ chưa biết hết.



Sau hành trình đón thành viên mới chào đời, mẹ bỉm gen Z Chi Đỡi (Welax) đã chia sẻ chi tiết về trải nghiệm đi sinh của bản thân trên trang cá nhân. Đặc biệt là 5 sự thật bất ngờ về sinh mổ lần 2 khiến mẹ Chi "giật mình" vì khác xa tưởng tượng.

Chủ động không có nghĩa muốn đẻ ngày nào cũng được

Các mẹ bầu thường nghĩ mổ lần 2 sẽ chủ động được thời gian theo ý mình. Với suy nghĩ đó, mẹ Chi và gia đình đã lên kế hoạch chọn ngày, chọn giờ để đón con khi thai được 36 tuần. Nhưng tình thế bỗng chốc đảo ngược khi bị bác sĩ tuyên bố "khi nào có lệnh của bác, đủ ngày đủ tháng mới được đẻ", thậm chí còn bị mắng vì "đang yên đang lành tự nhiên đòi lôi cổ nó ra quá sớm".

Kế hoạch chọn ngày giờ đẹp không thành công vì "xin mổ quá sớm"

Tâm lý muốn chọn ngày tốt, giờ đẹp để sinh mổ là rất phổ biến bởi nhiều gia đình cho rằng sinh vào ngày giờ tốt sẽ giúp gia đình và trẻ có vận mệnh tươi sáng hơn. Tuy nhiên về chuyên môn đăng ký sinh mổ ở tuần 36 như gia đình mẹ Chi là quá sớm. Lúc này thai nhi vẫn đang trong giai đoạn phát triển hoàn thiện. Việc can thiệp sớm chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.



Bác sĩ mổ chính cũng là người "may vá" vết mổ

Được biết cả 2 lần Chi Đỡi đều lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn là nơi theo dõi thai kỳ và đi sinh. Tuy nhiên, phải đến lần sinh mổ thứ 2, mẹ Chi mới biết "tác giả" của vết mổ mảnh như sợi chỉ trên bụng mình.

"Đẻ lần thứ 2 rồi mới biết, người khâu vết mổ chính là người trực tiếp mổ cho mình luôn. Tức là trước bác Cốc mổ thì bác Cốc khâu, còn lần này bác Phê mổ là bác Phê khâu luôn. Mặc dù phải mổ trên vết cũ và khâu lại vài lớp nhưng vẫn phải hết lời khen ngợi tay nghề của bác Phê, vết mổ siêu mảnh và cực nhanh lành", mẹ Chi cho biết.

Đến lần sinh thứ 2, mẹ Chi mới biết bác sĩ đã khâu vết mổ cho mình

Mổ lần 2 có thể gặp nhiều nguy cơ và không suôn sẻ như lần đầu



Tự tin bước vào phòng sinh mổ lần 2 vì sinh con đầu rất nhẹ nhàng nhưng mọi chuyện lại diễn biến không như mẹ Chi dự tính: "Lần trước chỉ 5 phút là thấy oe oe rồi nhưng lần này hơn 10 phút rồi vẫn chưa thấy gì? Ngước mắt lên thấy cô bác sĩ lắc đầu nói với ekip là ca này khó rồi. Nghe đến đây nước mắt bắt đầu giàn giụa, đầu óc bắt đầu suy nghĩ không kiểm soát. May lúc đấy có bác sĩ gây tê cúi xuống động viên em bé nằm vị trí hơi khó một chút thôi, không sao đâu, toàn các bác sĩ trưởng khoa ở đây rồi", mẹ Chi nhớ lại.

Cơn đau sau mổ có thể đến muộn sau vài ngày

Tưởng không đau vì sinh xong có thể đi lại dễ dàng nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đến ngày thứ hai, cơn đau mới bắt đầu ập đến. Mẹ Chi tiết lộ thêm: "Đẻ xong mình tự trèo xuống giường rồi đi lại thẳng lưng như chưa đẻ. Nhưng đến hôm sau cơn đau mới bắt đầu ập đến. Từ đấy đến lúc về nhà là chuỗi ngày nhăn nhó, co quắp vì đau".

Dù phải chịu đau sau mổ nhưng mẹ Chi đều được điều dưỡng hỗ trợ tận tình

Sinh mổ lần 2 sướng hơn cả lần đầu



Cả hai lần đều sinh cùng bệnh viện nhưng trải nghiệm không hề giống nhau. Mẹ Chi chia sẻ trên trang cá nhân: "Lần này chơi lớn nâng cấp gói Luxury nên dịch vụ gì cũng có không cần phải mua thêm. Các dịch vụ khác vẫn chu đáo như lần đầu. Con thì gửi các cô điều dưỡng trông cả đêm. Ấn tượng nhất là dịch vụ tắm gội khô không lo đầu bết. Nói chung lần đầu đã sướng lần 2 còn sướng hơn".

Chi Đỡi hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ

Mẹ bỉm gen Z cũng không quên gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện: "Sau cùng, em xin cảm ơn đội ngũ các bác sĩ, điều dưỡng ở bệnh viện đã giúp em vượt cạn thành công mỹ mãn. Cảm ơn mọi người vì đã luôn nhẹ nhàng và yêu thương gia đình em".



