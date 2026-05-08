"Tôi có lỗi với con gái mình": Vì sao sau khi làm mẹ, chúng ta luôn sống trong cảm giác tội lỗi?

Tôi từng đọc được một bài đăng trên Xiaohongshu của một bà mẹ. Cô kể rằng sau khi đọc bài viết nói về Đặng Văn Địch và con gái, trong lòng bỗng thấy vô cùng chạnh lòng.

Bài viết nói rằng con gái của Đặng Văn Địch là Grace mới 25 tuổi nhưng đã sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ USD trong tài khoản, lại có một người mẹ với mạng lưới quan hệ rộng khắp.

Người mẹ ấy cảm thán: “Xuất phát điểm của cô gái đó là đích đến mà rất nhiều người cả đời cũng không chạm tới được. Đúng là bước ngoặt của đời người đôi khi bắt đầu ngay từ… bụng mẹ”. Rồi cô chuyển giọng: “Tôi thấy có lỗi với con gái mình, vì chẳng cho con được điều kiện tốt đẹp gì, sau này vẫn phải tự thân cố gắng”.

Phần bình luận dưới bài viết lập tức bùng nổ.

Nhiều người cho rằng đó chỉ là kiểu so sánh vô nghĩa khiến bản thân thêm mệt mỏi. Họ nói điều kiện cô dành cho con đã rất tốt rồi, hà tất phải tự làm khổ mình.

Nhưng cũng có rất nhiều bà mẹ đồng cảm sâu sắc.

Một người để lại bình luận: “Con gái tôi muốn ăn dâu tây. Tôi vào siêu thị nhìn giá thấy gần 40 tệ một cân, đứng đắn đo rất lâu cuối cùng chỉ mua nửa cân. Trên đường về nhà tôi bật khóc, cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cả dâu tây cũng không thể để con ăn cho thoải mái”. Trong khi thực tế, điều kiện gia đình cô ấy không hề tệ, chỉ là đã quen sống tiết kiệm.

Bạn thấy không, chúng ta thường là như vậy.

Kể từ giây phút trở thành cha mẹ, cảm giác tội lỗi dường như luôn bám theo như cái bóng. Vì sao mẹ người ta có thể nấu cả bàn thức ăn ngon cho con, còn mình chỉ biết làm cơm rang trứng? Vì sao người khác kể chuyện trước khi ngủ dịu dàng đến thế, còn mình kể được vài câu đã ngủ gật mất? Rời xa con thì thấy áy náy vì chưa đồng hành đủ nhiều. Ôm con trong tay lại thấy có lỗi vì bản thân quá mệt, chỉ muốn đặt con xuống nghỉ một lát.

Tại sao chúng ta mãi không thể trở thành “người mẹ hoàn hảo”?

Hôm nay, hãy cùng nói về 6 nguyên nhân khiến cha mẹ luôn cảm thấy tội lỗi và những lời khuyên từ chuyên gia để vượt qua điều đó.

1. Đừng biến chuyện nuôi con thành một cuộc thi

Chắc hẳn bạn từng nghe người khác khen một bà mẹ như thế này:

“Cô ấy lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, chưa bao giờ luống cuống.”

“Con trai cô ấy ngoan thật, đúng là được dạy dỗ tốt.”

“Con gái rất có phép tắc, nhìn là biết gia đình giáo dục tử tế.”

Những lời khen nghe có vẻ bình thường, nhưng nghe nhiều rồi liệu bạn có thấy áp lực không? Tại sao người khác làm được mà mình thì không?

Có một “bí mật” muốn nói với bạn: Những bà mẹ trông lúc nào cũng bình tĩnh hoặc là đang cố diễn cho tròn vai, hoặc là… con họ vừa mới ngủ. Trong thế giới thực, chẳng có cha mẹ nào lúc nào cũng giữ được bình tĩnh, cũng chẳng có đứa trẻ nào chưa từng nghịch ngợm. Bạn cảm thấy thất bại, hoang mang, bất lực... điều đó quá bình thường.

Nuôi dạy con chưa bao giờ là một cuộc thi. Không có huy chương vàng, cũng chẳng có vạch đích. Bạn cần cho phép bản thân được mắc sai lầm. Sai lầm chỉ đơn giản là cơ hội để học hỏi, giúp bạn ngày càng làm tốt hơn công việc mang tên “làm cha mẹ”.

2. Cuối cùng rồi chúng ta vẫn sống giống cha mẹ mình?

Trước khi có con, rất nhiều người từng âm thầm thề:

“Ngày nhỏ tôi bị đánh mắng thế nào, tôi nhất định không làm vậy với con mình.”

“Cha mẹ tôi chưa từng khen tôi, sau này tôi sẽ nói yêu con mỗi ngày.”

Nhưng đến lúc nóng giận, bạn chợt nhận ra những lời mình buột miệng nói ra… lại chính là câu năm xưa cha mẹ từng nói với mình.

Vậy phải làm sao? Liệu vòng lặp của gia đình gốc thật sự không thể thoát ra được?

Không hẳn như vậy. Rất nhiều người vẫn có thể vượt qua những thói quen cũ để trở thành kiểu cha mẹ khác đi. Chỉ là điều đó cần nỗ lực. Bạn phải học về sự phát triển của trẻ, học kiểm soát cảm xúc, học những phương pháp nuôi dạy tích cực hơn.

Quá trình ấy cần thời gian và sự kiên trì.

Bạn không cần qua một đêm biến thành một con người hoàn hảo khác. Chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua một chút là đủ. Hôm nay kiềm chế được việc quát con, đã đáng để tự thưởng cho mình một lời khen rồi.

3. Đừng quên rằng bạn cũng là người cần được chăm sóc

Khi làm cha mẹ, việc phải hy sinh thời gian và sở thích cá nhân là điều khó tránh khỏi. Nhưng vấn đề là, chỉ cần bạn muốn đối xử tốt với bản thân một chút thôi, cảm giác tội lỗi lập tức xuất hiện. Ví dụ trước đây bạn rất thích nhảy múa. Khó khăn lắm mới sắp xếp được người trông con, mọi việc trong nhà đều ổn thỏa, nhưng khi bước ra ngoài đi học nhảy, bạn vẫn thấy bất an.

Giống như sau khi làm mẹ, mình không còn xứng đáng được vui vẻ nữa.

Nhưng thực tế là, cha mẹ hy sinh hoàn toàn nhu cầu của bản thân vì con cái chưa chắc đã mang lại điều tốt đẹp cho con. Bạn đi nhảy một buổi trở về, tinh thần tốt hơn, nhiều năng lượng hơn và kiên nhẫn với con hơn. Nếu sự hy sinh cực đoan không mang lại lợi ích gì, vậy hà cớ gì phải mãi day dứt?

Một người mẹ vui vẻ sẽ tốt hơn rất nhiều so với một người mẹ lúc nào cũng xoay quanh con nhưng đầy uất ức.

4. Tôi không biết hết mọi thứ thì đã sao?

Có một người cha suốt hai năm không thể thoát khỏi cảm giác dằn vặt. Một buổi sáng cuối tuần, cậu con trai 3 tuổi của anh ho. Anh nghĩ chỉ là cảm lạnh bình thường nên cho con uống siro rồi tiếp tục làm việc. Đến tối mới phát hiện tình trạng con đã rất nghiêm trọng. Đưa vào viện, bác sĩ chẩn đoán là hen suyễn.

Hai năm qua, anh liên tục tự hỏi: “Tại sao lúc đó mình không nhận ra dấu hiệu của bệnh hen?”. Nhưng khi đau khổ, anh quên mất một điều: anh chỉ là quản lý công ty, không phải bác sĩ.

Tại sao chúng ta cứ trách bản thân vì đã không biết trước mọi chuyện?

Sự tự trách ấy ngoài việc hành hạ chính mình thì chẳng giúp ích được gì. Nếu thật sự mắc sai lầm, điều tốt nhất là biến nó thành cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Ngoài ra, hãy trò chuyện nhiều hơn với những cha mẹ khác. Bạn sẽ nhận ra điều mình đang trải qua, người khác cũng từng trải qua rồi.

Bạn không cô độc như mình nghĩ.

5. Ánh nhìn của người khác thật ra không quan trọng đến thế

Đây là nguồn cơn của phần lớn cảm giác tội lỗi, đặc biệt là từ người thân và bạn bè.

Có lẽ bạn từng nghe những câu như:

“Sao chỉ cho con ăn thịt mà không ăn rau?”

“Sao lại cho con xem điện thoại nữa?”

“Làm mẹ kiểu gì mà mặc cho con ít thế, không sợ cảm lạnh à?”

Mỗi câu nói giống như một cây kim đâm vào lòng. Khi bị phán xét như vậy, hãy dừng lại và nghĩ xem: Liệu người đó có thật sự hiểu toàn bộ câu chuyện không?

Có thể họ chỉ nhìn thấy một khoảnh khắc rất nhỏ rồi vội vàng đưa ra kết luận. Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua những lời ấy. Bạn bè hay người thân không phải giám khảo cuộc đời bạn. Bạn cũng không cần biện minh cho mọi lời nhận xét.

Đóng cửa lại, nuôi con thế nào là chuyện của gia đình bạn.

6. Khi con nói: “Mẹ thật xấu!”

Nếu người chỉ trích bạn là chính đứa con của mình, sức sát thương sẽ còn lớn hơn.

“Mẹ xấu lắm!”

“Mẹ không yêu con!”

“Không công bằng!”

“Mẹ bạn A tốt hơn mẹ!”

Những câu nói ấy như dao cứa vào tim, khiến bạn đau lòng và đôi khi muốn phá bỏ nguyên tắc chỉ để con thấy mình là “người mẹ tốt”. Nhưng bạn cần hiểu rằng: nếu chỉ biết chiều theo mọi mong muốn của con, cuối cùng bạn sẽ bị cảm xúc của trẻ dẫn dắt.

Hơn nữa, trẻ con chưa đủ khả năng để đánh giá khách quan cách cha mẹ nuôi dạy mình.

Nếu con nói:

“Mẹ xấu lắm, chỉ cho con ăn một cây kem!”

Bạn có thể dịu dàng nhưng kiên định trả lời:

“Một ngày chỉ được ăn một cây thôi, đó là quy định của nhà mình.”

Làm một người cha mẹ được con thích không khó. Khó là trở thành người giúp con trưởng thành tốt hơn.

Một lời nhắn cuối cùng

Hãy buông bỏ gánh nặng phải làm “người mẹ hoàn hảo”.

Một người mẹ hoàn hảo là như thế nào? Luôn sạch sẽ, bình tĩnh, chu đáo, không mắc sai lầm? Nhưng bạn có nghĩ rằng nếu mẹ lúc nào cũng hoàn hảo, đứa trẻ lại dễ cảm thấy tự ti? Vì chính chúng sẽ té ngã, làm bẩn quần áo, khóc lóc vì không đạt được điều mình muốn. Khoảng cách giữa chúng và “người mẹ hoàn hảo” quá xa, khiến trẻ cảm thấy bản thân không đủ tốt.

Ngược lại, nếu mẹ đôi khi cũng nổi nóng, cũng khóc, cũng lỡ tay làm đổ nước hay làm bẩn khăn trải bàn… thì với trẻ, đó lại là điều tích cực.

Vì chúng sẽ hiểu rằng: “Hóa ra mẹ cũng có lúc như vậy, vậy thì mình cũng không cần phải hoàn hảo.”

Cuộc sống vốn có những vết bẩn, và sự không hoàn hảo cũng là một phần của cuộc sống.

Trẻ cần học từ nhỏ rằng, trên đời này không có điều gì hoàn hảo tuyệt đối. Con người ai cũng sẽ mắc sai lầm. Điều quan trọng là cố gắng hạn chế nó, còn nếu lỡ sai rồi… cũng không sao cả.

Nguồn: Xiaohongshu