Mẹ phải làm gì khi thiếu sữa, con còi cọc nhưng lại có một chiếc bụng "khó chiều"?

Trong hành trình nuôi con, sữa mẹ luôn là chuẩn mực vàng, là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có những tình huống đặt mẹ vào thế "đau đầu", phải tìm viện trợ. Hoặc khi bé lớn dần, việc lựa chọn nguồn dinh dưỡng phù hợp ở giai đoạn chuyển tiếp là hết sức cần thiết, chính vì thế nhiều gia đình tìm đến các dòng sữa công thức để hỗ trợ

Chọn sữa cho con, luôn là hành trình đòi hỏi sự thông thái của mẹ.

Sữa mẹ và sữa công thức có gì khác biệt?

Có một sự thật là không phải mẹ nào cũng nắm rõ điểm khác biệt giữa sữa mẹ với sữa công thức. Các mẹ cần hiểu rằng, sữa công thức là sản phẩm dinh dưỡng được thiết kế chuyên biệt để mô phỏng "tiêu chuẩn vàng" của sữa mẹ, là thức ăn bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ dùng cho trẻ trên 06 tháng tuổi. Đồng thời, không ngừng cải tiến để bổ sung những vi chất giúp cho trẻ phát triển tốt về cả thể chất lẫn tinh thần.

Dù có nguồn gốc khác nhau, hai nguồn sữa này luôn có những điểm tương đồng và bổ sung cho nhau:

- Sự chuyên biệt trong các dòng sữa công thức: Nhiều hãng sữa hiện nay đã cải tiến cấu trúc dưỡng chất để phù hợp với từng thể trạng riêng biệt. Tùy vào nhu cầu hay cơ địa của con, mẹ có thể chọn dòng chuyên biệt cho trẻ sinh non, dị ứng đạm sữa bò, bất dung nạp lactose, hay dòng đạm thủy phân cho trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Sự đa dạng này giúp giải quyết chính xác các rào cản hấp thụ, giúp con êm bụng và phát triển ổn định hơn. Có thể nhắc đến như sản phẩm dinh dưỡng công thức sữa bột NAN SUPREME PRO 3 - một trong những dòng sữa NAN cao cấp dành cho trẻ từ 2–6 tuổi, với 100% đạm whey thủy phân một phần, với cấu trúc đạm được cắt nhỏ hơn so với đạm sữa bò thông thường, giúp trẻ dễ tiêu hóa, dễ hấp thu và hạn chế các vấn đề như trớ sữa hay khó tiêu, trong khi vẫn đảm bảo đầy đủ dưỡng chất.

- Sự giao thoa về dưỡng chất nền tảng: Về cơ bản, cả sữa mẹ và sữa công thức đều cung cấp protein, chất béo, lactose và carbohydrate. Đây là nền tảng giúp trẻ tăng trưởng ổn định và phát triển các cơ quan trong những năm đầu đời.

- Sự khác biệt về vi chất bổ sung: Ngoài nền tảng chính, sữa công thức hiện đại có bổ sung một số vi chất phổ biến như: Vitamin D3, Vitamin K1, Iod, Sắt, DHA, ARA, MFGM màng cầu chất béo…

4 sai lầm khi bổ sung sữa công thức các mẹ thường mắc phải

Dù sữa công thức hiện đại đã rất gần với tiêu chuẩn của sữa mẹ, nhưng nếu bổ sung sai cách, bé vẫn khó lòng hấp thụ tối đa dưỡng chất. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mẹ cần tránh xa hoặc bỏ ngay kẻo "tiền mất tật mang":

- Chọn sữa không phù hợp với cơ địa của con: Việc chọn sai độ tuổi hoặc hàm lượng chất quá cao khiến hệ tiêu hóa của con bị quá tải. Cũng cần cánh những thành phần con dị ứng, khó hấp thụ. Ví dụ như với trẻ bụng nhạy cảm, dễ nôn trớ hoặc đầy hơi, mẹ nên ưu tiên các dòng sữa NAN chứa đạm whey thủy phân một phần, như sản phẩm dinh dưỡng công thức sữa bột Nestle NAN SUPREME PRO 3, với cấu trúc đạm được cắt nhỏ giúp bé dễ tiêu hóa và hấp thu hơn.

- Pha sữa sai cách và cho uống sai thời điểm: Sữa quá đặc hoặc dùng nước sai nhiệt độ đều làm biến chất các vi chất và gây áp lực lên thận của bé. Cho con bú tùy hứng hoặc dùng lại sữa đã pha quá 2 giờ sẽ khiến hệ tiêu hóa dễ nhiễm khuẩn và xáo trộn nhịp sinh học của bé.

- Chưa chú trọng vệ sinh và bảo quản sữa: Sữa mở nắp quá 4 tuần hoặc để nơi ẩm thấp sẽ bị oxy hóa, làm mất đi các hoạt tính sinh học của Vitamin. Nếu bình bú không được tiệt trùng kỹ, vi khuẩn sẽ tấn công hệ vi sinh đường ruột, khiến con tiêu hóa kém dù nguồn sữa đầu vào rất chất lượng.

- Thay đổi sữa liên tục hoặc trộn lẫn các loại sữa: Đổi sữa quá nhanh khiến hệ tiêu hóa không kịp thích nghi để sản sinh enzyme phù hợp. Trộn lẫn các loại sữa với nhau cũng sẽ làm phá vỡ tỷ lệ dinh dưỡng chuẩn, gây "loạn" tiêu hóa và khiến con dễ gặp tình trạng dị ứng hoặc sợ sữa.

Sữa công thức khi chọn đúng, dùng đúng sẽ trở thành "người trợ thủ" đắc lực của mẹ trên hành trình nuôi con. Giữa thị trường với hàng ngàn hãng sữa khác nhau, đủ các loại với đủ lời quảng cáo hoa mỹ, mẹ cần thông thái để nhận ra đâu mới là loại sữa phù hợp cho con mình.

